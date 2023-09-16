セリエ A
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5 - 1
終了
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ヘンリク・ムヒタリアン 5', 69'マーカス・テュラム 38'ハカン・チャルハノグル 79' (pk)ダビデ・フラッテシ 90' + 3'
ラファエル・レオン 57'
(HT 2-0) (終了 5-1)

インテル 対 ACミラン結果＆スタッツ,