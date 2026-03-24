【NXGN 2026】サッカー若手選手TOP50｜世界最高のヤングスター・逸材は？

あなたがラミネ・ヤマルが特別な存在だと最初に気づいたのは、いつだったか？

2023年4月、15歳でバルセロナのデビューを飾り、100年以上にわたる歴史の中でスペインの名門クラブでプレーした最年少選手となった時か？ それとも数か月後のプレシーズンマッチでトッテナムを翻弄し、バルサのトップチームに恒久的に昇格するきっかけを作った時か？

ビジャレアル戦で、ラ・リーガ先発2試合目にして圧巻の活躍を見せ、マン・オブ・ザ・マッチに選ばれた時か？ それとも2023年9月のスペイン代表デビュー戦で衝撃的なゴールを決め、その夜に同時にラ・ロハ史上最年少出場選手兼最年少得点者となった時か？ では、その1か月後にチャンピオンズリーグの試合で先発した史上最年少選手になった時はどうだろう？

あるいはその週の後半、ヤマルがラ・リーガ史上最年少ゴールスコアラーになった時？ それとも4か月後、グラナダ戦で主役級のパフォーマンスを見せ、スペイン1部で2得点（ブレース）を記録した史上最年少スコアラーになった時か？

宿題を詰め込まなければならないほどの年齢でEURO2024に乗り込み、大陸屈指のサイドバックたちを恐怖に陥れた時だったのか？ それとも準決勝フランス戦で均衡を破る大会屈指のゴールを決め、その結果として大会史上最年少得点者になった瞬間にようやく、だったのか？ あるいはEUROのトロフィーを掲げ、その時点で主要な国際大会を制した史上最年少選手になった時か？

ヤマルがバロンドール候補にノミネートされた史上最年少選手になった時に、腑に落ちたか？ もしそうでないなら、2025年3月のベンフィカ戦で見せたチャンピオンズリーグの圧巻のパフォーマンスまで待つ必要があったか？ それとも、バルサ対インテルの壮絶な準決勝でヤマルがフェデリコ・ディマルコをズタズタにしたのを見て、ようやく熱狂に巻き込まれたか？

たとえヤマルが地元の宿敵エスパニョール戦でまたも勝利を決定づける活躍を見せて2024-25シーズンのリーガ優勝を確定させた時まで、あるいはその年の後半にバロンドール投票で2位に入った時まで待ったとしても、最終的にすべてのフットボールファンは「世界最高の選手がカタルーニャ出身の18歳かもしれない」という事実に慣れてしまったかもしれない。

赤ん坊の頃にリオネル・メッシに沐浴させてもらった少年が、初のワールドカップで世界中のサポーターをさらに魅了する準備を整えるまでに至った――ヤマルの時代が到来した。ゲーム史上最高のティーンエイジャーかもしれないフットボーラー、NXGN 2026第1位、今回で3度目の受賞となる。