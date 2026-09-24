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UEFAチャンピオンズリーグ

UEFAチャンピオンズリーグ 概要

FBL-WC-2026-MATCH61-NOR-FRA

「バイエルンに失礼になる」　エムバペがオリーセのレアル・マドリー移籍話について語る

キリアン・エムバペが、代表チームの同僚マイケル・オリーズにレアル・マドリー移籍の可能性が取り沙汰されている件について言及した。フランス代表FWは、バイエルン・ミュンヘンのウインガーがあらゆるビッグクラブに望まれる才能だと認めた一方で、サンティアゴ・ベルナベウへの移籍を促すことまではしなかった。

キリアン・エンバペマイケル・オリーセ
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ディアス、バイエルンでのチャンピオンズリーグ制覇を目標に据える

ルイス・ディアスは、バイエルン・ミュンヘン加入は自身のキャリアにおいて今なお非常に特別な章だと語り、チャンピオンズリーグ制覇を見据えていると明かした。コロンビア人ウインガーは、国内3冠達成を受けてヴァンサン・コンパニの戦術的バランスを称賛し、ドイツの強豪が過去の実績の上にさらに積み上げていくためには、あらゆる戦線で執拗に戦い続けなければならないと強調した。

ルイス・ディアスヴァンサン・コンパニ
Kylian Mbappe Ballon d'Or Raphinha 2026

「バロンドールについては決して話すな」　「利己的」とされたムバッペ、ラフィーニャと比較される

キリアン・エムバペは「バロンドールについて決して語るべきではない」と言い渡された。元ワールドカップ優勝メンバーのフランク・ルブーフがGOALに対し、レアル・マドリーの“ガラクティコ”であるエムバペが、好調のバルセロナFWハフィーニャと比べて、なぜ利己的に映っているのかを語っている。エムバペは最も権威ある個人賞であるバロンドール受賞の可能性を自ら強調してきたが、2026年も再び受賞を逃すとみられている。

キリアン・エンバペレアル・マドリー
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放送予定
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UEFAチャンピオンズリーグ、日程と結果

9月9日水曜日
バイエルン badge
バイエルン
FCB
5
ボデ/グリムト badge
ボデ/グリムト
BOD
0
終了
コモ badge
コモ
COM
4
RBライプツィヒ badge
RBライプツィヒ
RBL
1
終了
スラヴィア・プラハ badge
スラヴィア・プラハ
SLP
2
RCランス badge
RCランス
RCL
3
終了
10月12日月曜日
サバフFK badge
サバフFK
SAB
スラヴィア・プラハ badge
スラヴィア・プラハ
SLP
WOWOWオンデマンド
RCランス badge
RCランス
RCL
スポルティングCP badge
スポルティングCP
SCP
WOWOWオンデマンド
アトレティコ・マドリー badge
アトレティコ・マドリー
ATM
マンチェスター・ユナイテッド badge
マンチェスター・ユナイテッド
MUN
WOWOWオンデマンド
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順位

PosチームPWDLFA+/-勝点フォーム
1パリ・サンジェルマン crestパリ・サンジェルマン11006153
2バイエルン crestバイエルン11005053
3バルセロナ crestバルセロナ11005143
4マンチェスター・ユナイテッド crestマンチェスター・ユナイテッド11004043
5コモ crestコモ11004133
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