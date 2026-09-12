大田ハナシチズン 概要

El Manchester United reaviva su interés por la estrella del Everton Jarrad Branthwaite

El Manchester United ha reavivado su interés en el defensa del Everton Jarrad Branthwaite, mientras busca importantes refuerzos para la zaga. Los ojeadores del Manchester United siguen muy de cerca al jugador de 24 años tras su regreso a la plena forma a las órdenes de David Moyes, pese a que su contrato se extiende hasta 2030.