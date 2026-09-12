大田ハナシチズン 概要

Según se informa, el Real Madrid está valorando un movimiento por el destacado jugador del Everton Jarrad Branthwaite mientras busca reforzar aún más sus opciones defensivas. El futbolista de 24 años ha emergido como un objetivo clave para el gigante español, aunque se enfrenta a una dura competencia de varios pesos pesados de la Premier League.
Charly Alcaraz marcó el gol de la victoria en el minuto 80 para que el Everton lograra un trabajado triunfo por 1-0 sobre el Wolves en el Hill Dickinson Stadium. El dominante equipo de David Moyes selló su pase a la siguiente ronda de la Carabao Cup tras derribar por fin a una sólida defensa rival.
El Manchester United ha reavivado su interés en el defensa del Everton Jarrad Branthwaite, mientras busca importantes refuerzos para la zaga. Los ojeadores del Manchester United siguen muy de cerca al jugador de 24 años tras su regreso a la plena forma a las órdenes de David Moyes, pese a que su contrato se extiende hasta 2030.