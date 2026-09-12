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大田ハナシチズン

大田ハナシチズン 概要

詳細
September 2026
Kリーグ 1
大田ハナシチズン badge
大田ハナシチズン
DAE
2
浦項スティーラーズ badge
浦項スティーラーズ
POH
2
終了
AFCチャンピオンズリーグエリート
大田ハナシチズン badge
大田ハナシチズン
DAE
1
京都サンガF.C. badge
京都サンガF.C.
KSF
0
終了
Kリーグ 1
仁川ユナイテッド badge
仁川ユナイテッド
INC
大田ハナシチズン badge
大田ハナシチズン
DAE
詳細

順位

Kリーグ 1 crestKリーグ 1

ライブ
PosチームPWDLFA+/-勝点フォーム
4済州ユナイテッド crest済州ユナイテッド29111083429543
5江原FC crest江原FC28101263627942
6大田ハナシチズン crest大田ハナシチズン29109104536939
7仁川ユナイテッド crest仁川ユナイテッド28107113532337
8浦項スティーラーズ crest浦項スティーラーズ29107122633-737
最終更新 31 分前
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