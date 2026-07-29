VIVANT2の再放送はある？地上波放送予定・見逃し配信・U-NEXTでの視聴方法まとめ

日曜劇場『VIVANT』は、壮大なスケールの物語や豪華キャスト、考察を呼ぶストーリー展開で大きな話題を集めた人気ドラマだ。再放送で見返したい人や、これから初めて視聴したい人も多いだろう。

本記事では、『VIVANT』の再放送予定、見逃し配信の有無について紹介する。

VIVANT2の再放送はある？どこで見れる？

『VIVANT』第2シーズン(VIVANT 2)の地上波での再放送予定は、現時点で確認されていない。第2シーズンは2026年7月26日(日)に放送がスタートしたばかりのため、再放送ではなく、見逃し配信や動画配信サービスでの視聴が中心となる。

『VIVANT 2』を第1話から最新話まで見たい場合は、『U-NEXT』で視聴できる。U-NEXTでは『VIVANT』第2シーズンを独占見放題配信しており、地上波放送終了後に最新話が順次追加される予定だ。

また、TVerやTBS FREEでは、放送後に最新話を期間限定で無料見逃し配信する。ただし、視聴できるのは基本的に最新話のみで、配信期限を過ぎた回は見られなくなるため、全話をまとめて視聴したい場合はU-NEXTの利用が有力な選択肢となる。

U-NEXTでは第2シーズンだけでなく、第1シーズン全話やスピンオフ『ドラム ―VIVANT THE ORIGIN STORY―』、福澤監督の副音声解説を楽しめる関連コンテンツも配信されている。『VIVANT 2』を追いかける前に前作を振り返りたい人にも便利なサービスだ。

視聴方法 対応状況 内容 地上波再放送 未定 現時点で再放送予定は確認されていない U-NEXT ○ 『VIVANT 2』を独占見放題配信。第1話から最新話まで視聴可能 TVer ○ 放送後に最新話を期間限定で無料見逃し配信 TBS FREE ○ 放送後に最新話を期間限定で無料見逃し配信

VIVANT前作(VIVANT1)の再放送はある？

日曜劇場『VIVANT』前作(VIVANT1)の地上波での再放送予定は、現時点で確認されていない。『VIVANT 2』の放送にあわせて前作を見返したい場合は、テレビ再放送を待つよりも動画配信サービスを利用するのが現実的な視聴方法となる。

2026年7月時点では、『U-NEXT』、Netflix、Hulu、Lemino、Amazonプライム・ビデオなどで、前作の本編全10話を視聴できる。

なかでもU-NEXTでは、本編に加えて、福澤監督の副音声解説を楽しめる『VIVANT別版』や解説放送版も配信されている。伏線や登場人物の関係性を整理しながら『VIVANT 2』に備えたい人にとって、前作を振り返りやすいサービスだ。

また、U-NEXTやLeminoでは無料トライアルを利用できる場合がある。配信状況や無料期間は変更される可能性があるため、視聴前に各サービスの最新情報を確認しておきたい。

視聴方法 配信状況 特徴 地上波再放送 未定 現時点で再放送予定は確認されていない U-NEXT 本編全10話を見放題配信 『VIVANT別版』や解説放送版も視聴可能。31日間無料トライアルあり Netflix 本編全10話を見放題配信 定額制で前作をまとめて視聴できる Amazonプライム・ビデオ 本編全10話を見放題配信 プライム会員向けに視聴できる Hulu 本編全10話を見放題配信 前作を一気に振り返りたい場合の選択肢 Lemino 本編全10話を見放題配信 無料トライアルを利用できる場合がある

【無料トライアル】U-NEXTのおすすめ視聴方法

U-NEXT

ドラマ『VIVANT』は、見放題配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

【実質300円/月で20GB】U-NEXTモバイルは「ギガ永久繰り越し」でスポーツ視聴に最適

U-NEXT

『U-NEXT MOBILE』は、U-NEXTの月額見放題プランと毎月20GBのスマホ代がまとめて2,489円/月(税込)で利用できるサービス。U-NEXTの見放題プランの月額が2,189円(税込)だが、毎月付与される1,200円分のU-NEXTポイントを使用すれば、20GBの音声通話付きeSIMが実質300円で利用できる。

ギガはすべて永久繰り越し（ストック上限は100GB）、万が一ギガが足りなくなっても1GBあたり300円、10GBで1,200円と良心的な料金設定だ。容量の心配をせずエンタメやスポーツ視聴を楽しむことができる。

U-NEXTモバイルの加入方法

※U-NEXT MOBILEの「セット割引」は対象条件を満たせば自動的に適用。

※サッカーパックの「U23年齢割」の適用には、すでにサッカーパックを利用中の場合、「サッカーパックU23年齢割」へのプラン変更が必要です。

U-NEXTモバイルの関連情報

※本ページの情報は2026年7月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

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