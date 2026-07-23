VIVANT 2のロケ地はどこ？国内外の撮影場所・舞台となったスポットまとめ

TBS系日曜劇場『VIVANT 2』は、前作に続いて壮大なスケールで描かれる続編として、撮影場所にも注目が集まっている

本記事では、『VIVANT 2』のロケ地や撮影場所を紹介する。

VIVANT 2のロケ地はどこ？

TBS系日曜劇場『VIVANT 2』では、前作を上回るスケールで国内外のさまざまな場所がロケ地として使用されている。続編の大きな舞台として注目されるのが、中央アジアとヨーロッパの交差点に位置するアゼルバイジャン共和国だ。

アゼルバイジャンでは、シルクロードの面影を残すシェキのキャラバンサライ、世界遺産に登録されているバクー旧市街、赤と白の縞模様が特徴的なキャンディ・ケーン・マウンテンズなどで撮影が行われた。さらに、バクー地下鉄やカスピ海沿岸とみられる場所も登場し、物語のスケール感をより際立たせる舞台となっている。

日本国内では、前作から重要な意味を持つ島根県の櫻井家住宅や出雲大社をはじめ、岐阜県の岩村城下町、埼玉県行田市、東京都内の日本橋・三越本店、神田明神、西新宿、市ヶ谷周辺などがロケ地として挙げられる。海外ロケと国内ロケを組み合わせることで、『VIVANT 2』ならではの壮大な世界観が描かれている。

VIVANT 2の放送・配信予定は？

TBS系日曜劇場『VIVANT 2』は、2026年7月26日(日)から放送開始予定だ。放送枠は毎週日曜21:00からのTBS系「日曜劇場」で、2クール連続での放送が予定されている。

テレビ放送に加えて、インターネット配信でも視聴可能。見放題配信では『U-NEXT』が独占配信を行い、地上波での放送終了後から最新話が順次配信される見込みだ。

また、無料の見逃し配信では『TVer』と『TBS FREE』で最新話を視聴できる予定。リアルタイムで視聴できない場合は、無料見逃し配信や『U-NEXT』での見放題配信を活用したい。

項目 内容 放送開始日 2026年7月26日(日) 放送枠 TBS系「日曜劇場」

毎週日曜21:00～ 放送期間 2クール連続放送予定 見放題配信 U-NEXT

地上波放送終了後に最新話を順次配信予定 無料見逃し配信 TVer

TBS FREE

最新話を期間限定で無料配信予定

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※本ページの情報は2026年7月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

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