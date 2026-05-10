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世界卓球2026はU-NEXTでライブ配信！31日間無料トライアルで視聴
Aoi Fujimiya

世界卓球2026決勝はどこで見られる？無料視聴は？男女決勝の放送時間・視聴方法まとめ

世界卓球2026決勝はどこで見られる？無料視聴はある？中国戦のテレビ放送・ネット配信を紹介。

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４月28日(火)～5月10日(日)に開催する世界卓球2026をU-NEXTがライブ配信！

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今大会では、日本代表が男女ともに決勝進出を果たし、女子は27大会連続決勝進出中の中国、男子は12連覇を狙う中国との頂上決戦へ挑む。世界卓球史に残る歴史的な戦いとして大きな注目を集めている。

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本記事では、世界卓球2026決勝の視聴方法を紹介する。

世界卓球2026男子・女子の決勝はいつ？

「世界卓球2026ロンドン大会」は男女団体ともに決勝戦へ突入し、日本代表が世界一をかけた大一番に挑む。

女子団体決勝は、日本時間5月10日(日)19:00開始予定。早田ひな、張本美和らを擁する日本女子代表は、グループリーグから無敗で勝ち進み、決勝では27大会連続決勝進出中の絶対王者・中国代表と対戦する。

一方、男子団体決勝は日本時間5月11日(月)0:00開始予定。張本智和、戸上隼輔、松島輝空らを中心に勢いに乗る日本男子代表が、12連覇を狙う中国代表との頂上決戦へ臨む。

日本卓球界にとって歴史的な大会となる世界卓球2026。女子は悲願の金メダル獲得、男子は57年ぶりとなる世界一を目指し、世界最強・中国との激闘に挑戦する。

種目対戦カード試合日程(日本時間)開始時間
女子団体決勝日本 vs 中国2026年5月10日(日)19:00〜
男子団体決勝日本 vs 中国2026年5月11日(月)0:00〜

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世界卓球2026男子・女子の試合結果一覧

「世界卓球2026ロンドン大会」では、日本代表が男女ともに快進撃を続け、決勝進出を果たした。日本が男女揃って決勝へ進出するのは、2016年クアラルンプール大会以来の快挙となる。

男子日本代表は、張本智和、松島輝空、戸上隼輔、宇田幸矢、篠塚大登の5選手で大会に出場。グループリーグではドイツ、フランスに惜敗しながらも、チャイニーズタイペイ戦で勝利を収め、グループ2位で決勝トーナメント進出を決めた。

決勝トーナメントではベルギー、カザフスタン、ドイツを撃破。準決勝ではチャイニーズタイペイを相手に3-0で快勝し、4大会ぶりとなる決勝進出を達成した。張本智和がエースとして圧倒的な存在感を見せ、日本は57年ぶりの世界一へ挑む。

一方、女子日本代表は、張本美和、早田ひな、橋本帆乃香、長﨑美柚、面手凛を中心に大会を通して圧倒的な強さを披露。グループリーグを3戦全勝で突破すると、決勝トーナメントでもクロアチア、ルクセンブルク、ウクライナ、ドイツを相手にストレート勝利を重ね、6大会連続となる決勝進出を決めている。

男女ともに決勝では絶対王者・中国代表と対戦。世界卓球史に残る頂上決戦として大きな注目を集めている。

男子日本代表 試合結果結果
vs ドイツ(GL)2-3で敗北
vs チャイニーズタイペイ(GL)3-0で勝利
vs フランス(GL)2-3で敗北
vs ベルギー(R32)3-1で勝利
vs カザフスタン(R16)3-1で勝利
vs ドイツ(準々決勝)3-1で勝利
vs チャイニーズタイペイ(準決勝)3-0で勝利
女子日本代表 試合結果結果
vs イングランド(GL)3-0で勝利
vs フランス(GL)3-1で勝利
vs ドイツ(GL)3-1で勝利
vs クロアチア(R32)3-0で勝利
vs ルクセンブルク(R16)3-0で勝利
vs ウクライナ(準々決勝)3-0で勝利
vs ドイツ(準決勝)3-0で勝利

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世界卓球2026決勝はどこで見れる？無料視聴は？

「世界卓球2026ロンドン大会」の決勝戦は、日本国内で地上波、BS放送、インターネットライブ配信を通じて視聴できる。今大会では日本代表が男女ともに決勝進出を果たしており、世界一をかけた歴史的な頂上決戦として大きな注目を集めている。

ネット配信では『U-NEXT』が男女決勝をライブ配信。スマホ、PC、タブレット、テレビなど幅広いデバイスに対応しており、リアルタイム視聴だけでなく見逃し配信でも試合を楽しめる。

テレビ放送はテレビ東京系列およびBSテレ東が担当。女子決勝は18:30から、男子決勝は23:45から放送予定となっており、日本代表戦を地上波・BSでリアルタイム視聴できる。

また、U-NEXTでは無料トライアルを活用することで、対象期間中は追加料金なしで視聴できる可能性がある。登録タイミングによっては無料期間内で決勝戦を楽しめるため、ネット視聴を検討している人は事前にチェックしておきたい。

配信・放送内容視聴方法
テレビ東京系列女子決勝・男子決勝を放送地上波テレビ
BSテレ東男女決勝を放送BS放送
U-NEXT男女決勝をライブ配信・見逃し配信スマホ・PC・テレビ対応
テレ東卓球チャンネル一部試合を配信予定YouTube

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世界卓球2026のおすすめ視聴方法

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世界卓球2026は『U-NEXT』がライブ・見逃し配信する。『U-NEXT』には31日間無料トライアルがあり、期間中は見放題作品(卓球W杯含む)が視聴可能となる。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

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  1. ▶U-NEXT公式ページへアクセス
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  4. 登録完了！
  5. あとは視聴するだけ！

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世界卓球2026｜関連情報

※本ページの情報は2026年5月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。