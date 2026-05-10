世界卓球2026決勝はどこで見られる？無料視聴は？男女決勝の放送時間・視聴方法まとめ

今大会では、日本代表が男女ともに決勝進出を果たし、女子は27大会連続決勝進出中の中国、男子は12連覇を狙う中国との頂上決戦へ挑む。世界卓球史に残る歴史的な戦いとして大きな注目を集めている。
本記事では、世界卓球2026決勝の視聴方法を紹介する。
世界卓球2026男子・女子の決勝はいつ？
「世界卓球2026ロンドン大会」は男女団体ともに決勝戦へ突入し、日本代表が世界一をかけた大一番に挑む。
女子団体決勝は、日本時間5月10日(日)19:00開始予定。早田ひな、張本美和らを擁する日本女子代表は、グループリーグから無敗で勝ち進み、決勝では27大会連続決勝進出中の絶対王者・中国代表と対戦する。
一方、男子団体決勝は日本時間5月11日(月)0:00開始予定。張本智和、戸上隼輔、松島輝空らを中心に勢いに乗る日本男子代表が、12連覇を狙う中国代表との頂上決戦へ臨む。
日本卓球界にとって歴史的な大会となる世界卓球2026。女子は悲願の金メダル獲得、男子は57年ぶりとなる世界一を目指し、世界最強・中国との激闘に挑戦する。
|種目
|対戦カード
|試合日程(日本時間)
|開始時間
|女子団体決勝
|日本 vs 中国
|2026年5月10日(日)
|19:00〜
|男子団体決勝
|日本 vs 中国
|2026年5月11日(月)
|0:00〜
世界卓球2026男子・女子の試合結果一覧
「世界卓球2026ロンドン大会」では、日本代表が男女ともに快進撃を続け、決勝進出を果たした。日本が男女揃って決勝へ進出するのは、2016年クアラルンプール大会以来の快挙となる。
男子日本代表は、張本智和、松島輝空、戸上隼輔、宇田幸矢、篠塚大登の5選手で大会に出場。グループリーグではドイツ、フランスに惜敗しながらも、チャイニーズタイペイ戦で勝利を収め、グループ2位で決勝トーナメント進出を決めた。
決勝トーナメントではベルギー、カザフスタン、ドイツを撃破。準決勝ではチャイニーズタイペイを相手に3-0で快勝し、4大会ぶりとなる決勝進出を達成した。張本智和がエースとして圧倒的な存在感を見せ、日本は57年ぶりの世界一へ挑む。
一方、女子日本代表は、張本美和、早田ひな、橋本帆乃香、長﨑美柚、面手凛を中心に大会を通して圧倒的な強さを披露。グループリーグを3戦全勝で突破すると、決勝トーナメントでもクロアチア、ルクセンブルク、ウクライナ、ドイツを相手にストレート勝利を重ね、6大会連続となる決勝進出を決めている。
男女ともに決勝では絶対王者・中国代表と対戦。世界卓球史に残る頂上決戦として大きな注目を集めている。
|男子日本代表 試合結果
|結果
|vs ドイツ(GL)
|2-3で敗北
|vs チャイニーズタイペイ(GL)
|3-0で勝利
|vs フランス(GL)
|2-3で敗北
|vs ベルギー(R32)
|3-1で勝利
|vs カザフスタン(R16)
|3-1で勝利
|vs ドイツ(準々決勝)
|3-1で勝利
|vs チャイニーズタイペイ(準決勝)
|3-0で勝利
|女子日本代表 試合結果
|結果
|vs イングランド(GL)
|3-0で勝利
|vs フランス(GL)
|3-1で勝利
|vs ドイツ(GL)
|3-1で勝利
|vs クロアチア(R32)
|3-0で勝利
|vs ルクセンブルク(R16)
|3-0で勝利
|vs ウクライナ(準々決勝)
|3-0で勝利
|vs ドイツ(準決勝)
|3-0で勝利
世界卓球2026決勝はどこで見れる？無料視聴は？
「世界卓球2026ロンドン大会」の決勝戦は、日本国内で地上波、BS放送、インターネットライブ配信を通じて視聴できる。今大会では日本代表が男女ともに決勝進出を果たしており、世界一をかけた歴史的な頂上決戦として大きな注目を集めている。
ネット配信では『U-NEXT』が男女決勝をライブ配信。スマホ、PC、タブレット、テレビなど幅広いデバイスに対応しており、リアルタイム視聴だけでなく見逃し配信でも試合を楽しめる。
テレビ放送はテレビ東京系列およびBSテレ東が担当。女子決勝は18:30から、男子決勝は23:45から放送予定となっており、日本代表戦を地上波・BSでリアルタイム視聴できる。
また、U-NEXTでは無料トライアルを活用することで、対象期間中は追加料金なしで視聴できる可能性がある。登録タイミングによっては無料期間内で決勝戦を楽しめるため、ネット視聴を検討している人は事前にチェックしておきたい。
|配信・放送
|内容
|視聴方法
|テレビ東京系列
|女子決勝・男子決勝を放送
|地上波テレビ
|BSテレ東
|男女決勝を放送
|BS放送
|U-NEXT
|男女決勝をライブ配信・見逃し配信
|スマホ・PC・テレビ対応
|テレ東卓球チャンネル
|一部試合を配信予定
|YouTube
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※本ページの情報は2026年5月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。