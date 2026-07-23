VIVANT前作はどこで見られる？ドラマ第1シーズンの配信サービス・視聴方法まとめ

日曜劇場『VIVANT』第2シーズンの放送に向けて、前作をもう一度見直したい人も多いだろう。2023年に放送された『VIVANT』は、壮大なスケールの物語や豪華キャスト、予測不能な展開で大きな話題を集めた。

本記事では、『VIVANT』前作の視聴方法を紹介する

VIVANT前作はどこで見られる？

日曜劇場『VIVANT』前作は、複数の動画配信サービスで見放題配信されている。2026年7月時点では、U-NEXT、Netflix、Hulu、Lemino、Amazonプライム・ビデオなどで本編全10話を視聴できる。

なかでもU-NEXTでは、本編に加えて福澤監督による副音声解説付きの『VIVANT別版』や解説放送版も独占配信されている。前作の伏線や登場人物の関係性を深く振り返りたい場合は、U-NEXTでの視聴が有力な選択肢となる。

また、U-NEXTやLeminoでは無料トライアルを利用できる場合がある。第2シーズンの放送前に前作を見直したい人は、各サービスの配信状況や無料期間を事前に確認しておきたい。

動画配信サービス 配信状況 特徴 U-NEXT 本編全10話を見放題配信 『VIVANT別版』や解説放送版も独占配信。31日間無料トライアルあり Netflix 本編全10話を見放題配信 前作を一気に視聴しやすい定額配信サービス Amazonプライム・ビデオ 本編全10話を見放題配信 2026年6月15日より見放題対象に追加 Hulu 本編全10話を見放題配信 ドラマやバラエティ作品とあわせて視聴可能

U-NEXTのおすすめ視聴方法

U-NEXT

ドラマ『VIVANT』は、見放題配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

【実質300円/月で20GB】U-NEXTモバイルは「ギガ永久繰り越し」でスポーツ視聴に最適

U-NEXT

『U-NEXT MOBILE』は、U-NEXTの月額見放題プランと毎月20GBのスマホ代がまとめて2,489円/月(税込)で利用できるサービス。U-NEXTの見放題プランの月額が2,189円(税込)だが、毎月付与される1,200円分のU-NEXTポイントを使用すれば、20GBの音声通話付きeSIMが実質300円で利用できる。

ギガはすべて永久繰り越し（ストック上限は100GB）、万が一ギガが足りなくなっても1GBあたり300円、10GBで1,200円と良心的な料金設定だ。容量の心配をせずエンタメやスポーツ視聴を楽しむことができる。

U-NEXTモバイルの加入方法

※U-NEXT MOBILEの「セット割引」は対象条件を満たせば自動的に適用。

※サッカーパックの「U23年齢割」の適用には、すでにサッカーパックを利用中の場合、「サッカーパックU23年齢割」へのプラン変更が必要です。

U-NEXTモバイルの関連情報

※本ページの情報は2026年7月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

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