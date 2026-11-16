サッカー日本対パラグアイはどこで見れる？視聴方法一覧

サッカー日本代表「SAMURAI BLUE」は、2026年11月17日(火)にシンガポール・ナショナルスタジアムで開催される「MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE」でパラグアイ代表と対戦する。

本記事では、サッカー日本代表vsパラグアイ代表のテレビ放送・ネット配信予定について紹介する。

サッカー日本代表vsパラグアイの試合日程・キックオフ時間

サッカー日本代表「SAMURAI BLUE」は、2026年11月17日(火)に行われる「MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE」でパラグアイ代表と対戦する。

試合はシンガポール・ナショナルスタジアムで開催され、日本時間22:10にキックオフ予定。日本テレビ系列での地上波放送に加え、TVerやU-NEXTでもライブ配信される。

項目 内容 大会名 MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE 対戦カード 日本代表 vs パラグアイ代表 開催日 2026年11月17日(火) キックオフ時間 22:10(日本時間) 現地時間 21:10 会場 シンガポール・ナショナルスタジアム

サッカー日本代表vsパラグアイのテレビ放送・ネット配信予定

11月17日(火)の日本代表vsパラグアイ代表戦は、日本テレビ系列で全国生中継されるほか、TVerとU-NEXTでもライブ配信される。

日本テレビ系列とTVerは無料で視聴可能。一方、U-NEXTではライブ配信に加え、試合終了後の見逃し配信にも対応する。

各サービスの放送・配信予定は以下の通り。

放送・配信サービス 放送・配信内容 視聴料金 日本テレビ系列 地上波全国生中継 無料 TVer 無料ライブ配信 無料 U-NEXT ライブ・見逃し配信 対象プラン会員は追加料金なし NHK 放送予定なし ― DAZN 配信予定なし ― Amazonプライムビデオ 配信予定なし ―

U-NEXTでは、月額プランまたはサッカーパックの対象会員が試合を視聴できる。月額プランには初回31日間の無料トライアルも用意されている。

なお、NHKでのテレビ放送やDAZN、Amazonプライムビデオでのライブ配信は予定されていない。

サッカー日本代表 パラグアイ戦のおすすめ視聴方法

11月17日(火)の日本vsパラグアイは、『U-NEXT』でライブ・見逃し配信する。完全無料のブラジル戦とは異なり、「月額プラン」または「サッカーパック」の加入者向けとなる。「月額プラン」の料金は月額2,189円(税込)だが、31日間無料トライアルがあり、期間中も試合の視聴が可能だ。無料トライアル期間中に解約した場合、料金の支払いは発生しない。

U-NEXT月額プラン 31日間無料トライアルの加入方法

※本ページの情報は2026年11月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

パラグアイ代表の基本情報・メンバー

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■基本情報

W杯出場：9回

最高成績：準々決勝(2010)

FIFAランキング：33位

日本戦戦績：12試合2勝5分け5敗(12得点17失点)

■招集メンバー

▼GK

オルランド・ヒル（リール／フランス）

ガストン・オルベイラ（オリンピア）

サンティアゴ・ロハス（ナシオナル）

ファクンド・リルッシ（アル・ワフダ／UAE）

▼DF

グスタボ・ゴメス（パルメイラス／ブラジル）

ジュニオール・アロンソ（アトランタ・ユナイテッド／アメリカ）

オマル・アルデレーテ（サンダーランド／イングランド）

フアン・カセレス（ディナモ・モスクワ／ロシア）

アラン・ベニテス（リベルタ）

アレクサンドロ・マイダナ（タジェレス／アルゼンチン）

マテオ・ガマーラ（オリンピア）

クレベル・フェレイラ（アトレティコ・トゥクマン／アルゼンチン）

マウロ・コロネル（ナシオナル）

▼MF

ミゲル・アルミロン（アトランタ・ユナイテッド／アメリカ）

マティアス・ビジャサンティ（グレミオ／ブラジル）

ディエゴ・ゴメス（ブライトン／イングランド）

ダミアン・ボバディージャ（サンパウロ／ブラジル）

マティアス・ガラルサ（インテル・マイアミ／アメリカ）

ブライアン・オヘダ（オーランド・シティ／アメリカ）

マウリシオ・マガリャンイス（パルメイラス／ブラジル）

ウーゴ・クエンカ（セルタ・フォルトゥナ／スペイン）

エドゥアルド・デルマス（オリンピア）

▼FW

フリオ・エンシソ（イプスウィッチ・タウン／イングランド）

グスタボ・カバジェロ（サントス／ブラジル）

ロベルト・モラレス（UNAMプーマス／メキシコ）

ウーゴ・ベニテス（ナシオナル）

アラン・ウルク（ラヌース／アルゼンチン）

▼監督

グスタボ・アルファロ

日本代表のメンバー

Getty Images

■招集メンバー

▼GK

早川 友基（鹿島アントラーズ）

小久保 玲央ブライアン（シント＝トロイデン／ベルギー）

鈴木 彩艶（アストン・ヴィラ／イングランド）

▼DF

板倉 滉（ボルシア・メンヘングラートバッハ／ドイツ）

渡辺 剛（フェイエノールト／オランダ）

町田 浩樹（ホッフェンハイム／ドイツ）

伊藤 洋輝（バイエルン・ミュンヘン／ドイツ）

瀬古 歩夢（ル・アーヴル／フランス）

中野 就斗（サンフレッチェ広島）

菅原 由勢（カリアリ／イタリア）

鈴木 淳之介（コペンハーゲン／デンマーク）

▼MF/FW

伊東 純也（ヘンク／ベルギー）

南野 拓実（モナコ／フランス）

鎌田 大地（クリスタル・パレス／イングランド）

坂元 達裕（コヴェントリー・シティ／イングランド）

相馬 勇紀（FC町田ゼルビア）

小川 航基（FC町田ゼルビア）

前田 大然（イプスウィッチ・タウン／イングランド）

堂安 律（アイントラハト・フランクフルト／ドイツ）

田中 碧（リーズ・ユナイテッド／イングランド）

中村 敬斗（リヨン／フランス）

佐野 海舟（マインツ／ドイツ）

久保 建英（レアル・ソシエダ／スペイン）

鈴木 唯人（フライブルク／ドイツ）

松木 玖生（サウサンプトン／イングランド）

佐野 航大（PSVアイントホーフェン／オランダ）

福田 師王（カールスルーエ／ドイツ）

後藤 啓介（フライブルク／ドイツ）

▼監督

森保一

サッカー日本代表 関連情報

日本代表に関する関連情報は以下にまとめている。