サッカー日本対パラグアイはどこで見れる？視聴方法一覧

サッカー日本代表「SAMURAI BLUE」は、2026年11月17日(火)にシンガポール・ナショナルスタジアムで開催される「MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE」でパラグアイ代表と対戦する。
本記事では、サッカー日本代表vsパラグアイ代表のテレビ放送・ネット配信予定について紹介する。
サッカー日本代表vsパラグアイの試合日程・キックオフ時間
サッカー日本代表「SAMURAI BLUE」は、2026年11月17日(火)に行われる「MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE」でパラグアイ代表と対戦する。
試合はシンガポール・ナショナルスタジアムで開催され、日本時間22:10にキックオフ予定。日本テレビ系列での地上波放送に加え、TVerやU-NEXTでもライブ配信される。
項目
内容
大会名
MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE
対戦カード
日本代表 vs パラグアイ代表
開催日
2026年11月17日(火)
キックオフ時間
22:10(日本時間)
現地時間
21:10
会場
シンガポール・ナショナルスタジアム
サッカー日本代表vsパラグアイのテレビ放送・ネット配信予定
11月17日(火)の日本代表vsパラグアイ代表戦は、日本テレビ系列で全国生中継されるほか、TVerとU-NEXTでもライブ配信される。
日本テレビ系列とTVerは無料で視聴可能。一方、U-NEXTではライブ配信に加え、試合終了後の見逃し配信にも対応する。
各サービスの放送・配信予定は以下の通り。
放送・配信サービス
放送・配信内容
視聴料金
日本テレビ系列
地上波全国生中継
無料
TVer
無料ライブ配信
無料
U-NEXT
ライブ・見逃し配信
対象プラン会員は追加料金なし
NHK
放送予定なし
―
DAZN
配信予定なし
―
Amazonプライムビデオ
配信予定なし
―
U-NEXTでは、月額プランまたはサッカーパックの対象会員が試合を視聴できる。月額プランには初回31日間の無料トライアルも用意されている。
なお、NHKでのテレビ放送やDAZN、Amazonプライムビデオでのライブ配信は予定されていない。
サッカー日本代表 パラグアイ戦のおすすめ視聴方法
11月17日(火)の日本vsパラグアイは、『U-NEXT』でライブ・見逃し配信する。完全無料のブラジル戦とは異なり、「月額プラン」または「サッカーパック」の加入者向けとなる。「月額プラン」の料金は月額2,189円(税込)だが、31日間無料トライアルがあり、期間中も試合の視聴が可能だ。無料トライアル期間中に解約した場合、料金の支払いは発生しない。
U-NEXT月額プラン 31日間無料トライアルの加入方法
- U-NEXT公式サイトにアクセス
- 「まずは31日間無料トライアル」を選択
- メールアドレスなど必要情報を入力
- 無料トライアル登録完了後、配信ページから視聴を開始
※本ページの情報は2026年11月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。
パラグアイ代表の基本情報・メンバー
■基本情報
W杯出場：9回
最高成績：準々決勝(2010)
FIFAランキング：33位
日本戦戦績：12試合2勝5分け5敗(12得点17失点)
■招集メンバー
▼GK
オルランド・ヒル（リール／フランス）
ガストン・オルベイラ（オリンピア）
サンティアゴ・ロハス（ナシオナル）
ファクンド・リルッシ（アル・ワフダ／UAE）
▼DF
グスタボ・ゴメス（パルメイラス／ブラジル）
ジュニオール・アロンソ（アトランタ・ユナイテッド／アメリカ）
オマル・アルデレーテ（サンダーランド／イングランド）
フアン・カセレス（ディナモ・モスクワ／ロシア）
アラン・ベニテス（リベルタ）
アレクサンドロ・マイダナ（タジェレス／アルゼンチン）
マテオ・ガマーラ（オリンピア）
クレベル・フェレイラ（アトレティコ・トゥクマン／アルゼンチン）
マウロ・コロネル（ナシオナル）
▼MF
ミゲル・アルミロン（アトランタ・ユナイテッド／アメリカ）
マティアス・ビジャサンティ（グレミオ／ブラジル）
ディエゴ・ゴメス（ブライトン／イングランド）
ダミアン・ボバディージャ（サンパウロ／ブラジル）
マティアス・ガラルサ（インテル・マイアミ／アメリカ）
ブライアン・オヘダ（オーランド・シティ／アメリカ）
マウリシオ・マガリャンイス（パルメイラス／ブラジル）
ウーゴ・クエンカ（セルタ・フォルトゥナ／スペイン）
エドゥアルド・デルマス（オリンピア）
▼FW
フリオ・エンシソ（イプスウィッチ・タウン／イングランド）
グスタボ・カバジェロ（サントス／ブラジル）
ロベルト・モラレス（UNAMプーマス／メキシコ）
ウーゴ・ベニテス（ナシオナル）
アラン・ウルク（ラヌース／アルゼンチン）
▼監督
グスタボ・アルファロ
日本代表のメンバー
■招集メンバー
▼GK
早川 友基（鹿島アントラーズ）
小久保 玲央ブライアン（シント＝トロイデン／ベルギー）
鈴木 彩艶（アストン・ヴィラ／イングランド）
▼DF
板倉 滉（ボルシア・メンヘングラートバッハ／ドイツ）
渡辺 剛（フェイエノールト／オランダ）
町田 浩樹（ホッフェンハイム／ドイツ）
伊藤 洋輝（バイエルン・ミュンヘン／ドイツ）
瀬古 歩夢（ル・アーヴル／フランス）
中野 就斗（サンフレッチェ広島）
菅原 由勢（カリアリ／イタリア）
鈴木 淳之介（コペンハーゲン／デンマーク）
▼MF/FW
伊東 純也（ヘンク／ベルギー）
南野 拓実（モナコ／フランス）
鎌田 大地（クリスタル・パレス／イングランド）
坂元 達裕（コヴェントリー・シティ／イングランド）
相馬 勇紀（FC町田ゼルビア）
小川 航基（FC町田ゼルビア）
前田 大然（イプスウィッチ・タウン／イングランド）
堂安 律（アイントラハト・フランクフルト／ドイツ）
田中 碧（リーズ・ユナイテッド／イングランド）
中村 敬斗（リヨン／フランス）
佐野 海舟（マインツ／ドイツ）
久保 建英（レアル・ソシエダ／スペイン）
鈴木 唯人（フライブルク／ドイツ）
松木 玖生（サウサンプトン／イングランド）
佐野 航大（PSVアイントホーフェン／オランダ）
福田 師王（カールスルーエ／ドイツ）
後藤 啓介（フライブルク／ドイツ）
▼監督
森保一
サッカー日本代表 関連情報
日本代表に関する関連情報は以下にまとめている。