サッカー日本代表は11月17日(火)、シンガポールで開催される「MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE」でパラグアイ代表と対戦する。

本記事では、日本vsパラグアイの試合日程やテレビ放送・ネット配信予定、両チームの最新情報を紹介する。

サッカー日本代表vsパラグアイ代表の試合日程・開催地

日本代表とパラグアイ代表は、日本時間2026年11月17日(火)22:10にキックオフ予定だ。会場はシンガポールの「シンガポールナショナルスタジアム」となる。

両チームは2025年10月10日のキリンチャレンジカップ2025でも対戦し、2-2で引き分けた。今回は約1年1カ月ぶりの再戦となる。

日本vsパラグアイの開催予定

大会：MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE

開始日時：2026年11月17日(火)22:10

対戦カード：日本代表 vs パラグアイ代表

会場：シンガポールナショナルスタジアム(シンガポール)

※すべて日本時間。

サッカー日本代表vsパラグアイ代表の地上波テレビ放送・U-NEXT配信予定

日本vsパラグアイは、地上波『日本テレビ系列』が11月17日(火)22:05から全国ネットで生中継する。ネットでは『U-NEXT』と『TVer』がライブ配信を実施する。

『U-NEXT』は「全力応援解説LIVE」「徹底分析解説LIVE」の2種類を21:25から配信。視聴には「月額プラン」または「サッカーパック」への加入が必要だが、「月額プラン」の初回31日間無料トライアル期間中も視聴できる。

なお、この一戦は森保一監督が率いる日本代表としては最終戦に。『U-NEXT』では事前番組で監督や選手への貴重なインタビュー映像などを配信するほか、「全力応援解説LIVE」では代表レジェンドOBたちと一緒に日本代表を応援することができ、「徹底分析解説LIVE」は戦術解説に特化しているなど好みの視聴体験に合わせてチャンネルを選ぶことができる。

チャンネル 放送・配信開始 実況・解説 U-NEXT

全力応援解説LIVE

(31日間無料トライアルあり) 11/17(火)

21:25 【解説】岡野雅行・久保竜彦・中澤佑二・マリンボブ

【実況】谷岡慎一 U-NEXT

徹底分析解説LIVE

(31日間無料トライアルあり) 11/17(火)

21:25 【解説】戸田和幸・林舞輝

【実況】桑原学 日本テレビ系列 11/17(火)

22:05～24:09

(最大延長15分) 【解説】柿谷曜一朗

【実況】山本紘之 TVer 日本テレビ系列の同時配信 日本テレビ系列の同時配信

※すべて日本時間。

※中継内容およびスケジュールは変更となる場合があります。最新情報はU-NEXTおよび日本テレビ公式サイトよりご確認ください。

サッカー日本代表vsパラグアイ代表の最新情報

日本代表 招集メンバー

森保一監督は11月4日(水)、ブラジル戦とパラグアイ戦に向けた日本代表メンバー28名を発表した。

GK

早川友基(鹿島アントラーズ)

小久保玲央ブライアン(シント=トロイデンVV／ベルギー)

鈴木彩艶(アストン・ヴィラ／イングランド)

DF

板倉滉(ボルシアMG／ドイツ)

渡辺剛(フェイエノールト／オランダ)

町田浩樹(ホッフェンハイム／ドイツ)

伊藤洋輝(バイエルン・ミュンヘン／ドイツ)

瀬古歩夢(ル・アーヴルAC／フランス)

中野就斗(サンフレッチェ広島)

菅原由勢(カリアリ／イタリア)

鈴木淳之介(FCコペンハーゲン／デンマーク)

MF/FW

伊東純也(KRCゲンク／ベルギー)

南野拓実(ASモナコ／フランス)

鎌田大地(クリスタル・パレス／イングランド)

坂元達裕(コヴェントリー・シティ／イングランド)

相馬勇紀(FC町田ゼルビア)

小川航基(FC町田ゼルビア)

前田大然(イプスウィッチ・タウン／イングランド)

堂安律(アイントラハト・フランクフルト／ドイツ)

田中碧(リーズ・ユナイテッド／イングランド)

中村敬斗(オリンピック・リヨン／フランス)

佐野海舟(マインツ05／ドイツ)

久保建英(レアル・ソシエダ／スペイン)

鈴木唯人(SCフライブルク／ドイツ)

松木玖生(サウサンプトンFC／イングランド)

佐野航大(PSVアイントホーフェン／オランダ)

福田師王(カールスルーエSC／ドイツ)

後藤啓介(SCフライブルク／ドイツ)

監督：森保一

パラグアイ代表 招集メンバー

パラグアイサッカー協会(APF)は11月7日(土)、シンガポール戦と日本戦に向けた27人の招集メンバーを発表した。グスタボ・アルファロ監督がチームを率いる。

GK

オルランド・ヒル(リール／フランス)

ガストン・オルベイラ(オリンピア／パラグアイ)

サンティアゴ・ロハス(ナシオナル／パラグアイ)

ファクンド・インスフラン(アル・ワフダ／UAE)

DF

グスタボ・ゴメス(パルメイラス／ブラジル)

オマル・アルデレーテ(サンダーランド／イングランド)

ジュニオール・アロンソ(アトランタ・ユナイテッド／アメリカ)

クレベル・フェレイラ(アトレティコ・トゥクマン／アルゼンチン)

マテオ・ガマラ(オリンピア／パラグアイ)

マウロ・コロネル(ナシオナル／パラグアイ)

フアン・ホセ・カセレス(ディナモ・モスクワ／ロシア)

アラン・ベニテス(リベルタ／パラグアイ)

アレクサンドロ・マイダナ(タジェレス／アルゼンチン)

MF

ダミアン・ボバディジャ(サンパウロ／ブラジル)

ウーゴ・クエンカ(セルタ・フォルトゥナ／スペイン)

エドゥアルド・デルマス(オリンピア／パラグアイ)

ディエゴ・ゴメス(ブライトン／イングランド)

マウリシオ(パルメイラス／ブラジル)

マティアス・ガラルサ(インテル・マイアミ／アメリカ)

マティアス・ビジャサンティ(グレミオ／ブラジル)

ブライアン・オヘダ(オーランド・シティ／アメリカ)

FW

ミゲル・アルミロン(アトランタ・ユナイテッド／アメリカ)

フリオ・エンシソ(イプスウィッチ・タウン／イングランド)

グスタボ・カバジェロ(サントス／ブラジル)

アラン・ウルク(ラヌース／アルゼンチン)

ウーゴ・アドリアン・ベニテス(ナシオナル／パラグアイ)

ロベルト・モラレス(プーマス／メキシコ)

監督：グスタボ・アルファロ

パラグアイ代表のプロフィール・日本との対戦成績

パラグアイ代表はFIFAワールドカップに9度出場し、2010年南アフリカ大会でのベスト8が最高成績。2026年大会はラウンド16まで進出した。

日本代表との国際Aマッチ通算対戦成績は、2025年10月の対戦までに12試合で日本の5勝5分け2敗(17得点12失点 ※PK戦は引き分け扱い)となっている。直近の対戦は2025年10月10日の2-2。2010年ワールドカップでは延長戦の末0-0となり、PK戦でパラグアイが勝利した。

試合日時 大会 結果 1995/9/20(水) デサント アディダス マッチ 日本 1-2 パラグアイ 1998/5/17(日) キリンカップサッカー1998 日本 1-1 パラグアイ 1999/7/2(金) コパ・アメリカ1999 日本 0-4 パラグアイ 2001/7/1(日) キリンカップサッカー2001 日本 2-0 パラグアイ 2003/6/11(水) キリンカップサッカー2003 日本 0-0 パラグアイ 2008/5/27(火) キリンカップサッカー2008 日本 0-0 パラグアイ 2010/6/29(火) FIFAワールドカップ2010 ラウンド16 日本 0-0(PK：3-5) パラグアイ 2010/9/4(土) キリンチャレンジカップ2010 日本 1-0 パラグアイ 2018/6/12(火) 国際親善試合 日本 4-2 パラグアイ 2019/9/5(木) キリンチャレンジカップ2019 日本 2-0 パラグアイ 2022/6/2(木) キリンチャレンジカップ2022 日本 4-1 パラグアイ 2025/10/10(金) キリンチャレンジカップ2025 日本 2-2 パラグアイ

日本vsパラグアイのおすすめ視聴方法

国際親善試合の日本vsパラグアイは、『U-NEXT』がライブ＆見逃し配信を行う。視聴には「U-NEXTサッカーパック」または「月額プラン(31日間無料トライアル)」への登録が必要となる。

「月額プラン」には初回31日間の無料トライアル期間があり、期間中は日本vsパラグアイをはじめ、シンガポールvsパラグアイ、シンガポールvsブラジルなど対象の見放題作品が視聴可能。無料トライアル期間中に解約した場合、月額料金の支払いは発生しない。

U-NEXT月額プラン 31日間無料トライアルの加入手順

「日本代表特設ページ」へアクセス 「まずは31日間無料トライアル」を選択 メールアドレスなど必要情報を入力して無料トライアル登録完了 あとは配信ページから視聴を開始するだけ！

※月額プラン31日間無料トライアル期間終了後、解約しない場合は月額2,189円(税込)で自動更新。

サッカー日本代表｜最新情報

日本代表に関する最新情報は以下にまとめている。

※本ページの情報は2026年11月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。