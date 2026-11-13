森保ジャパン最後の試合はいつ？現行体制の日程スケジュールは？

サッカー日本代表(SAMURAI BLUE)を率いる森保一監督は、AFCアジアカップ終了後に退任することが決定していた。しかし同大会の延期を受け、現行体制の終了時期は正式に発表されていない。

本記事では、森保ジャパンの現行体制最後の試合に関する情報や、今後の試合日程・スケジュールを紹介する。

森保ジャパンの現行体制最後の試合はいつ？

サッカー日本代表の森保一監督は、当初2027年1月開幕予定のAFCアジアカップまで指揮を執る予定だった。しかし、同大会が約1年延期されたことを受け、現行体制の終了時期は正式に発表されていない。

2026年内に予定されている最後の日本代表戦は、12月30日(水)に大阪のパナソニックスタジアム吹田で開催される「キリンチャレンジカップ2026」だ。対戦相手やキックオフ時間、テレビ放送は調整中となっている。

なお、森保監督の後任にはU-21日本代表の大岩剛監督が就任することが決定しているが、アジアカップ延期後の新体制への移行時期については、今後の公式発表が待たれる。

森保ジャパンの今後の試合日程・スケジュール

森保一監督率いるサッカー日本代表は、2026年11月14日(土)にブラジル代表、17日(火)にパラグアイ代表と対戦する。その後、12月30日(水)には「キリンチャレンジカップ2026」が予定されている。

今後の日本代表の試合日程・対戦カードは以下のとおり。

試合日 大会 対戦カード 会場 11/14(土)

19:15 MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE 日本 vs ブラジル シンガポールナショナルスタジアム

（シンガポール） 11/17(火)

22:10 MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE 日本 vs パラグアイ シンガポールナショナルスタジアム

（シンガポール） 12/30(水)

時間未定 キリンチャレンジカップ2026 日本 vs 未定 パナソニック スタジアム 吹田

（大阪）

※すべて日本時間。

※2027年3月25日(木)と30日(火)には「キリンチャレンジカップ2027」の開催が決定している。ただし、現時点で新体制への移行時期は正式に発表されていない。

森保ジャパン11月のテレビ放送・ネット配信予定

11月14日(土)の日本代表vsブラジル代表は、地上波『テレビ朝日系列』で全国生中継、ネット『U-NEXT』で無料ライブ配信される。一方、17日(火)のパラグアイ代表戦は『日本テレビ系列』で全国生中継、『TVer』で無料ライブ配信、『U-NEXT』で有料ライブ配信される。

U-NEXTではブラジル戦を会員登録不要で無料視聴できるほか、見逃し配信も試合開始から72時間までは無料だ。パラグアイ戦の視聴には「U-NEXT月額プラン」または「サッカーパック」への加入が必要となる。

なお、U-NEXTでは日本代表の両試合を『全力応援解説LIVE』『徹底分析解説LIVE』の2種類で配信する。

■ブラジル戦｜テレビ放送・ネット配信予定

※すべて日本時間。

※中継内容およびスケジュールは変更となる場合があります。最新情報はU-NEXTおよびテレビ朝日公式サイトよりご確認ください。

■パラグアイ戦｜テレビ放送・ネット配信予定

※すべて日本時間。

※中継内容およびスケジュールは変更となる場合があります。最新情報はU-NEXTおよび日本テレビ、TVer公式サイトよりご確認ください。

サッカー日本代表シンガポール遠征のおすすめ視聴方法

U-NEXT

U-NEXTは11月のサッカー日本代表シンガポール遠征のブラジル戦を無料でライブ配信する。通常の試合映像に加え、応援を中心とした「全力応援解説LIVE」と戦術面を掘り下げる「徹底分析解説LIVE」の2つから視聴する番組を選べる。

いずれの中継番組も会員登録なしで無料視聴可能だが、試合開始から72時間以降は「月額プラン」または「サッカーパック」の加入者のみとなる点には注意が必要だ。

一方、11月17日(火)の日本vsパラグアイは、「月額プラン」または「サッカーパック」の加入者向けにライブ配信＆見逃し配信。「月額プラン」の料金は月額2,189円(税込)だが、31日間無料トライアルがあり、期間中も試合の視聴が可能だ。無料トライアル期間中に解約した場合、料金の支払いは発生しない。

U-NEXT月額プラン 31日間無料トライアルの加入方法

※本ページの情報は2026年11月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

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