サッカー日本代表 11月ブラジル＆パラグアイ戦はどこで見れる？NHK、テレ朝、U-NEXT、DAZN？

森保一監督率いるサッカー日本代表(SAMURAI BLUE)は、2026年11月にシンガポールで開催される国際大会「MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE」で、ブラジル代表とパラグアイ代表の2連戦に臨む。

本記事では、サッカー日本代表11月ブラジル・パラグアイ戦の視聴方法を紹介する。

サッカー日本代表11月ブラジル・パラグアイ戦の試合日程・キックオフ時間

サッカー日本代表(SAMURAI BLUE)は、2026年11月にシンガポールで開催される「MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE」で、ブラジル代表とパラグアイ代表の2連戦に臨む。

ブラジル戦は11月14日(土)19:15、パラグアイ戦は11月17日(火)22:10にキックオフ予定。いずれもシンガポールナショナルスタジアムで開催される。

試合日程 対戦カード キックオフ(日本時間) 会場 11月14日(土) 日本代表 vs ブラジル代表 19:15 シンガポールナショナルスタジアム 11月17日(火) 日本代表 vs パラグアイ代表 22:10 シンガポールナショナルスタジアム

サッカー日本代表ブラジル・パラグアイ戦はどこで見られる？

サッカー日本代表の11月ブラジル・パラグアイ戦は、地上波テレビとU-NEXTで視聴できる。

ブラジル戦はテレビ朝日系列、パラグアイ戦は日本テレビ系列が全国生中継を担当。U-NEXTでは両試合をライブ配信するほか、パラグアイ戦はTVerでも無料ライブ配信される。

NHKでのテレビ放送やDAZNでのネット配信は予定されていない。

放送局・配信サービス ブラジル戦(11/14) パラグアイ戦(11/17) テレビ朝日系列 〇(18:30～生中継) × 日本テレビ系列 × 〇(生中継) U-NEXT 〇(無料ライブ・見逃し配信) 〇(ライブ・見逃し配信) TVer × 〇(無料ライブ配信) NHK × × DAZN × ×

U-NEXTでは両試合をライブ・見逃し配信

U-NEXTでは、日本代表のブラジル戦・パラグアイ戦を含む大会全4試合をライブ配信する。

11月14日(土)のブラジル戦は18:30から配信がスタートし、会員登録不要・完全無料で視聴可能。試合終了後の見逃し配信も72時間無料で提供される。

一方、11月17日(火)のパラグアイ戦は、U-NEXTの月額プランまたはサッカーパック会員向けに配信される。月額プランの31日間無料トライアルを初めて利用する場合も、追加料金なしで視聴できる。

ブラジル戦はテレビ朝日、パラグアイ戦は日本テレビで放送

地上波では、11月14日(土)のブラジル戦をテレビ朝日系列が18:30から全国生中継する。

11月17日(火)のパラグアイ戦は日本テレビ系列が全国生中継を担当し、TVerでも無料ライブ配信を実施する。

なお、ブラジル戦のTVer配信は予定されていないため、スマホやPCから無料で視聴したい場合はU-NEXTを利用するとよい。

サッカー日本代表シンガポール遠征のおすすめ視聴方法

U-NEXT

『U-NEXT』は11月のサッカー日本代表シンガポール遠征を無料でライブ配信する。通常の試合映像に加え、応援を中心とした「全力応援解説LIVE」と戦術面を掘り下げる「徹底分析解説LIVE」の2つから視聴する番組を選べる。

いずれの中継番組も会員登録なしで無料視聴可能だが、試合開始から72時間以降は「月額プラン」または「サッカーパック」の加入者のみとなる点には注意が必要だ。

一方、11月17日(火)の日本vsパラグアイは、「月額プラン」または「サッカーパック」の加入者向けにライブ配信＆見逃し配信。「月額プラン」の料金は月額2,189円(税込)だが、31日間無料トライアルがあり、期間中も試合の視聴が可能だ。無料トライアル期間中に解約した場合、料金の支払いは発生しない。

U-NEXT月額プラン 31日間無料トライアルの加入方法

※本ページの情報は2026年11月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。