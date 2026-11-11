サッカー日本代表 11月ブラジル＆パラグアイ戦はどこで見れる？NHK、テレ朝、U-NEXT、DAZN？

森保一監督率いるサッカー日本代表(SAMURAI BLUE)は、2026年11月にシンガポールで開催される国際大会「MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE」で、ブラジル代表とパラグアイ代表の2連戦に臨む。
本記事では、サッカー日本代表11月ブラジル・パラグアイ戦の視聴方法を紹介する。
サッカー日本代表11月ブラジル・パラグアイ戦の試合日程・キックオフ時間
サッカー日本代表(SAMURAI BLUE)は、2026年11月にシンガポールで開催される「MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE」で、ブラジル代表とパラグアイ代表の2連戦に臨む。
ブラジル戦は11月14日(土)19:15、パラグアイ戦は11月17日(火)22:10にキックオフ予定。いずれもシンガポールナショナルスタジアムで開催される。
試合日程
対戦カード
キックオフ(日本時間)
会場
11月14日(土)
日本代表 vs ブラジル代表
19:15
シンガポールナショナルスタジアム
11月17日(火)
日本代表 vs パラグアイ代表
22:10
シンガポールナショナルスタジアム
サッカー日本代表ブラジル・パラグアイ戦はどこで見られる？
サッカー日本代表の11月ブラジル・パラグアイ戦は、地上波テレビとU-NEXTで視聴できる。
ブラジル戦はテレビ朝日系列、パラグアイ戦は日本テレビ系列が全国生中継を担当。U-NEXTでは両試合をライブ配信するほか、パラグアイ戦はTVerでも無料ライブ配信される。
NHKでのテレビ放送やDAZNでのネット配信は予定されていない。
放送局・配信サービス
ブラジル戦(11/14)
パラグアイ戦(11/17)
テレビ朝日系列
〇(18:30～生中継)
×
日本テレビ系列
×
〇(生中継)
U-NEXT
TVer
×
〇(無料ライブ配信)
NHK
×
×
DAZN
×
×
U-NEXTでは両試合をライブ・見逃し配信
U-NEXTでは、日本代表のブラジル戦・パラグアイ戦を含む大会全4試合をライブ配信する。
11月14日(土)のブラジル戦は18:30から配信がスタートし、会員登録不要・完全無料で視聴可能。試合終了後の見逃し配信も72時間無料で提供される。
一方、11月17日(火)のパラグアイ戦は、U-NEXTの月額プランまたはサッカーパック会員向けに配信される。月額プランの31日間無料トライアルを初めて利用する場合も、追加料金なしで視聴できる。
ブラジル戦はテレビ朝日、パラグアイ戦は日本テレビで放送
地上波では、11月14日(土)のブラジル戦をテレビ朝日系列が18:30から全国生中継する。
11月17日(火)のパラグアイ戦は日本テレビ系列が全国生中継を担当し、TVerでも無料ライブ配信を実施する。
なお、ブラジル戦のTVer配信は予定されていないため、スマホやPCから無料で視聴したい場合はU-NEXTを利用するとよい。
サッカー日本代表シンガポール遠征のおすすめ視聴方法
『U-NEXT』は11月のサッカー日本代表シンガポール遠征を無料でライブ配信する。通常の試合映像に加え、応援を中心とした「全力応援解説LIVE」と戦術面を掘り下げる「徹底分析解説LIVE」の2つから視聴する番組を選べる。
いずれの中継番組も会員登録なしで無料視聴可能だが、試合開始から72時間以降は「月額プラン」または「サッカーパック」の加入者のみとなる点には注意が必要だ。
一方、11月17日(火)の日本vsパラグアイは、「月額プラン」または「サッカーパック」の加入者向けにライブ配信＆見逃し配信。「月額プラン」の料金は月額2,189円(税込)だが、31日間無料トライアルがあり、期間中も試合の視聴が可能だ。無料トライアル期間中に解約した場合、料金の支払いは発生しない。
U-NEXT月額プラン 31日間無料トライアルの加入方法
- U-NEXT公式サイトにアクセス
- 「まずは31日間無料トライアル」を選択
- メールアドレスなど必要情報を入力
- 無料トライアル登録完了後、配信ページから視聴を開始
※本ページの情報は2026年11月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。