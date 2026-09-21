チンギス―VIVANT THE ORIGIN STORY―はどこで見れる？配信日・あらすじ・全4話スケジュールまとめ

日曜劇場『VIVANT』シリーズのスピンオフドラマ『チンギス―VIVANT THE ORIGIN STORY―』が配信された。

本記事では、チンギス―VIVANT THE ORIGIN STORY―の視聴方法について紹介する。

『チンギス―VIVANT THE ORIGIN STORY―』のあらすじは？

『チンギス―VIVANT THE ORIGIN STORY―』は、バルカ共和国の優秀な警察官として登場するチンギスの幼少期と、これまで明かされてこなかった過去に迫るオリジナルストーリーだ。

身寄りのない少年だったチンギスは、ノゴーン・ベキが作った孤児院で生活することになる。孤児院の校長アクラムや教師のナイラ、施設で暮らす子どもたちとの日々を通じて、後のチンギスにつながる正義感や優しさのルーツが描かれる。

さらに、チンギスとベキがどのように出会ったのか、なぜ警察官を目指すことになったのかも本作の重要なポイント。単なる過去編ではなく、『VIVANT 2』後半戦へつながる要素も盛り込まれている。

『チンギス―VIVANT THE ORIGIN STORY―』はどこで見れる？

『チンギス―VIVANT THE ORIGIN STORY―』は、U-NEXTで独占見放題配信されている。

地上波テレビ放送やTVer、Netflix、Amazonプライムビデオなどでの配信予定はなく、現時点ではU-NEXTが視聴手段となる。

U-NEXTの月額プラン対象作品となっており、初めて利用する場合は31日間の無料トライアルを利用可能。無料トライアル期間中も対象の見放題作品として追加料金なしで視聴できる。

配信・放送サービス 配信・放送状況 U-NEXT 独占見放題配信 TVer 配信予定なし Netflix 配信予定なし Amazonプライムビデオ 配信予定なし 地上波テレビ 放送予定なし

『チンギス―VIVANT THE ORIGIN STORY―』の配信日はいつ？

『チンギス―VIVANT THE ORIGIN STORY―』は全4話構成で、2026年9月20日(日)21:00から配信を開始する。

その後は日曜と水曜の21:00に新エピソードを順次配信。最終話となるEpisode 4は9月30日(水)21:00から配信される予定だ。

話数 配信日時 Episode 1 2026年9月20日(日)21:00～ Episode 2 2026年9月23日(水・祝)21:00～ Episode 3 2026年9月27日(日)21:00～ Episode 4(最終話) 2026年9月30日(水)21:00～

『VIVANT 2』後半戦との関係は？

本編『VIVANT 2』は、「アジア大会 愛知・名古屋2026」の中継に伴い、9月20日(日)と9月27日(日)の2週にわたって地上波放送が休止される。

その休止期間を利用する形で『チンギス―VIVANT THE ORIGIN STORY―』が全4話配信され、9月30日(水)に完結。その後、10月4日(日)から『VIVANT 2』第19話が放送され、後半戦がスタートする。

スピンオフから本編後半戦へつながるスケジュールとなっているため、『VIVANT 2』の今後の展開を追ううえでもチェックしておきたい作品だ。

『チンギス―VIVANT THE ORIGIN STORY―』のおすすめ視聴方法は？

『チンギス―VIVANT THE ORIGIN STORY―』は、見放題配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

▶U-NEXT公式配信ページへアクセス 「まずは31日間無料トライアル」をタップ 必要情報・支払方法(もし32日後に継続利用する場合に利用)を入力 登録完了 あとは視聴するだけ

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

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