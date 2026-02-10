「2026 D AWARDS with upick」は、世界的な人気を誇るK-POPアーティストが集結する大型音楽授賞式として注目を集めている。リアルタイムでステージの熱狂を味わいたいファンにとって、テレビ放送やネット配信の視聴方法は事前に押さえておきたい重要なポイントだ。
本記事では、「2026 D AWARDS with upick」のレビ放送・ネット配信予定について紹介する。
2026 D AWARDS with upickの日程は？
K-POPシーンを代表する音楽授賞式「2026 D Awards(第2回 D AWARDS with upick)」が、2026年2月11日(水・祝)に開催される。会場は韓国・ソウルの高麗大学ソウルキャンパスにあるファジョン体育館で、国内外のファンから高い注目を集めるイベントだ。
当日は午後3時30分にレッドカーペットイベントが行われ、その後午後6時00分から授賞式が幕を開ける。終了は午後11時頃が想定されており、複数のパフォーマンスや表彰が展開される見通し。なお、日本と韓国の時差はないため、日本からでも同じ時間帯でスケジュールを確認できる。
開催に先がけて、2026年1月29日には人気賞の結果がアナウンスされ、2月6日には事前受賞者の情報も解禁された。段階的に関連情報が公開されることで、本番に向けた期待感が一層高まっている。
- 開催日程：2026年2月11日(水・祝)
- 開催場所：高麗大学ソウルキャンパス ファジョン体育館(ソウル)
- レッドカーペット開始：15:30
- 授賞式スタート：18:00
- 終了見込み：23:00頃
- 人気賞発表：2026年1月29日
- 事前受賞者公開：2026年2月6日
「2026 D AWARDS with upick」のテレビ放送/ネット配信予定
「2026 D AWARDS with upick」は、2026年2月11日(水・祝)午後6時より日本国内向けにテレビ中継とオンライン配信が行われる。自宅のテレビはもちろん、スマートフォンやPCからも授賞式を視聴できる体制が整っており、当日の視聴手段を事前に確認しておきたい。
テレビではCS放送のTBSチャンネル1が独占生中継を担当。韓国・ソウルの会場からリアルタイムで放送されるほか、録画にも対応しているため、放送時間に視聴できない場合でも後から楽しめる。スカパー！やJ:COM、ひかりTV、auひかり テレビサービスなど幅広いサービスで視聴可能だ。
オンラインではU-NEXTがライブ配信を独占で提供する。月額プランの加入者は追加費用なしで視聴でき、無料トライアル利用中でも対象となる。さらに配信終了後には見逃し配信が用意されており、2026年3月11日(水)23時59分まで再生できる予定だ。なお、ライブ・アーカイブともに字幕および吹替は提供されない。
- テレビ放送：TBSチャンネル1(CS放送)
- 放送日時：2026年2月11日(水・祝)18:00〜23:00
- 視聴料金：各放送サービスの契約内容に準ずる
- 備考：生中継・録画対応
- ライブ配信：U-NEXT
- 配信日時：2026年2月11日(水・祝)18:00〜イベント終了まで
- 料金：月額会員は追加料金なし(無料トライアル対象)
- 見逃し配信：ライブ終了後〜2026年3月11日(水)23:59
- 字幕・吹替：なし
U-NEXTの無料トライアル視聴方法
2026 D Awards with upickは、見放題配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。
U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。
U-NEXT無料トライアル登録方法
- ▶U-NEXT公式「2026 D AWARDS with upick」配信ページへアクセス
- 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
- 必要情報・支払方法(もし32日後に継続利用する場合に利用)を入力
- 登録完了！
- あとは視聴するだけ！
※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。
【実質300円/月で20GB】U-NEXTモバイルでU-NEXTをお得に利用！
U-NEXT
『U-NEXT MOBILE』は、U-NEXTの月額見放題プランと毎月20GBのスマホ代がまとめて2,489円/月(税込)で利用できるサービス。U-NEXTの見放題プランの月額が2,189円(税込)だが、毎月付与される1,200円分のU-NEXTポイントを使用すれば、20GBの音声通話付きeSIMが実質300円で利用できる。
ギガはすべて永久繰り越し（ストック上限は100GB）、万が一ギガが足りなくなっても1GBあたり300円、10GBで1,200円と良心的な料金設定だ。容量の心配をせずエンタメやスポーツ視聴を楽しむことができる。
U-NEXTモバイルの加入方法
- 使いたいスマホ(SIMフリーまたはSIMロックが解除された対象世代のモデルeSIM対応端末)、本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)を確認。
今の電話番号を使いたい方はMNP予約番号を取得
- 「U-NEXTモバイル特設サイト」にアクセス
- まずはU-NEXTの31日間無料トライアルに登録
- 手順に沿ってU-NEXTモバイルの開通手続きを実施
※U-NEXT MOBILEの「セット割引」は対象条件を満たせば自動的に適用。
※サッカーパックの「U23年齢割」の適用には、すでにサッカーパックを利用中の場合、「サッカーパックU23年齢割」へのプラン変更が必要です。
U-NEXTモバイルの関連情報
※本記事の情報は2026年2月時点のものです。配信される内容は変更となる場合があります。詳しくはU-NEXT公式サイトをご確認ください。