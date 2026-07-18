VIVANT 2はいつから？放送日程・テレビ放送/ネット配信予定・視聴方法まとめ

大ヒットドラマ『VIVANT』の続編となる『VIVANT 2』に注目が集まっている。前作では壮大なスケールの物語や豪華キャスト、先の読めない展開が話題を呼んだ。

本記事では、『VIVANT 2』の放送日程、視聴方法について紹介する。

VIVANT 2はいつから？放送日程を紹介

TBS系日曜劇場『VIVANT 2』は、2026年7月26日(日)から放送開始予定だ。放送時間は毎週日曜21:00から21:54までで、TBS系全国ネットで放送される。

前作『VIVANT』は、壮大なスケールの物語や豪華キャスト、緻密な伏線で大きな話題を集めた。第2シーズンでは、物語がどのように展開していくのか、放送前から注目度の高い作品となっている。

今作は2クール連続放送が予定されており、通常の日曜劇場よりも長い期間で展開される見込みだ。2026年7月から12月頃まで、約半年にわたって放送される大型ドラマとして期待が高まる。

作品名：VIVANT 2

放送開始日：2026年7月26日(日)

放送時間：毎週日曜21:00～21:54

放送局：TBS系全国ネット

放送枠：日曜劇場

放送期間：2クール連続放送予定

放送時期：2026年7月～12月頃までの見込み

VIVANT 2のネット配信予定は？

TBS系日曜劇場『VIVANT 2』は、ネット配信でも視聴できる予定だ。見放題配信では『U-NEXT』が独占配信を行い、地上波放送終了後から最新話が順次配信される。

『U-NEXT』での配信は、2026年7月26日(日)の初回放送終了直後から開始予定。第2シーズンの見放題配信はU-NEXT独占となっており、現時点で他の主要動画配信サービスでの配信予定は発表されていない。

また、無料の見逃し配信では『TVer』と『TBS FREE』で最新話を視聴できる予定だ。地上波放送の翌日から約1週間、最新話が無料配信される見込みのため、リアルタイムで見られない場合は見逃し配信を活用したい。

U-NEXTの視聴方法

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ドラマ『VIVANT』は、見放題配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。

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※本ページの情報は2026年7月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。