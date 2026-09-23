バドミントン女子団体決勝はいつ？日本vs中国の日程・中継予定｜アジア大会2026

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)のバドミントン団体戦は、男女ともに決勝を迎える。
本記事では、バドミントン団体決勝の試合日程やテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。
バドミントン女子団体の決勝はいつ？何時から？
第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の男子・女子バドミントン団体決勝は、2026年9月24日(木)に一宮市総合体育館で開催される。
女子団体は9:30から試合開始予定となっている。
種目
日程
開始時間
会場
女子団体 決勝
2026年9月24日(木)
9:30-13:30
一宮市総合体育館
バドミントン女子団体決勝の対戦カードは？
第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)のバドミントン団体決勝では、男女それぞれ1試合が行われる。
女子日本代表は準決勝で韓国に勝利し、決勝進出を決めた。決勝では中国と対戦する。
【女子団体】
試合
対戦カード
決勝
日本 vs 中国
女子バドミントン団体 決勝のテレビ放送予定は？
第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)のバドミントン団体決勝は、現時点で地上波『TBS系列』のテレビ放送およびネット『TVer』による同時配信は予定されていない。
一方、ネット『U-NEXT』が9月23日(水・祝)9:20から独占ライブ配信予定だ。
チャンネル
開始時間
中継・配信予定
9:20～
ライブ配信予定
TBS系列
-
×
※開始時間・中継内容は変更となる場合があります。最新情報は大会およびU-NEXT・TBS公式サイトよりご確認ください。
バドミントン女子団体決勝はU-NEXTが独占ライブ配信！U-NEXT
『U-NEXT』はアジア大会2026の20競技以上を最大7チャンネルでライブ配信予定。
今回のバドミントン女子団体決勝のように地上波『TBS系列』で放送されない競技も多く中継対象となる。アジア大会は見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。
『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。
U-NEXT無料トライアル登録方法
- ▶【U-NEXT公式】アジア競技大会2026視聴ページへアクセス
- 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
- 必要情報・支払方法(32日目以降も継続利用する場合に使用)を入力
- 登録完了
- 配信ページから視聴する
※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内に解約可能。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。
アジア大会2026の関連情報
【大会日程・視聴方法】
- 第20回アジア競技大会・愛知の大会日程・種目別スケジュールまとめ
- 【番組表】アジア大会2026全競技のテレビ放送・地上波中継・ネット配信予定
- U-NEXTのアジア競技大会2026配信競技/日程一覧・ライブスケジュール
- アジア競技大会2026のハイライト動画はどこで見られる？視聴方法まとめ
【バドミントン】
※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。