「NTTドコモpresents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ 井上尚弥vs中谷潤人」が、2026年5月2日(土)に行われる。

本記事では、「Lemino BOXING」各試合の開始予想時間を紹介する。

「Lemino BOXING」の開催日程は？

「NTTドコモpresents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ 井上尚弥vs中谷潤人」は、2026年5月2日(土)に東京ドームで開催。15:00に第1試合から始まり、全7試合が予定されている。

対戦カードは、世界統一スーパーバンタム級タイトルマッチの井上尚弥vs中谷潤人をはじめ、WBC世界バンタム級タイトルマッチの井上拓真vs井岡一翔、スーパーバンタム級の武居由樹vsワン・デカンなど注目カードが目白押しとなっている。

「Lemino BOXING」各試合の開始予想時間

「NTTドコモpresents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ 井上尚弥vs中谷潤人」各試合の開始時間は明記されていないが、ラウンド数から予想することができる。通常のボクシング大会のようなスケジュールで進行する場合、井上拓真vs井岡一翔は17:30～18:30、井上尚弥vs中谷潤人は19:00～20:00頃に開始となる可能性がある。

ただし、大会の進行状況によって各試合の進行状況は大きく前後。特にKOで決着した場合などは次の試合の開始が早まることとなるため、見逃したくない試合がある方は可能な限り早いタイミングで試合を視聴し始めることをおすすめする。一方、入退場など様々なパフォーマンスやラウンド間のインターバル、予期せぬトラブルなどによって遅れる可能性もある点には注意が必要だ。

5月2日(土)に行われる「NTTドコモpresents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ 井上尚弥vs中谷潤人」の試合順および開始予想時間は以下の通り。

試合順 タイトル・階級 対戦カード 開始予想時間 第1試合 10R

WBOアジアパシフィック

フライ級タイトルマッチ 富岡浩介(REBOOT)

vs

田中将吾(大橋) 15:00頃 第2試合 10R

OPBF東洋太平洋＆WBOアジアパシフィック

スーパーミドル級タイトルマッチ ユン・ドクノ(韓国)

vs

森脇唯人(ワールドS) 15:45頃 第3試合 10R

フェザー級 阿部麗也(KG大和)

vs

下町俊貴(グリーンツダ) 16:30頃 第4試合 10R

OPBF東洋太平洋ウェルター級

タイトルマッチ 田中空(大橋)

vs

佐々木尽(八王子中屋) 17:15頃 第5試合 12R

WBC世界バンタム級

タイトルマッチ 井上拓真(大橋)

vs

井岡一翔(志成) 18:05頃 第6試合 8R

スーパーバンタム級 武居由樹(大橋)

vs

ワン・デカン(中国) 19:00頃 第7試合 12R

世界統一スーパーバンタム級

タイトルマッチ 井上尚弥(大橋)

vs

中谷潤人(M.T) 19:40頃

※開始予想は第1試合が15:00開始の場合の目安。KO決着や判定決着、入場・セレモニーの進行により大きく前後する可能性があります。

※対戦カードは出場選手の都合により変更される場合があります。

「Lemino BOXING」のテレビ放送・ネット配信予定

「NTTドコモpresents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ 井上尚弥vs中谷潤人」の試合はネット『Lemino』がライブ配信を行う。その他、地上波でのテレビ放送などは行われない。

『Lemino』の配信形式はPPVとなり、チケット価格は当日販売が7,150円(税込)。『Lemino』公式サイト以外にも『チケットぴあ』、『ローソンチケット』、『イープラス』、『WOWOW百貨店』、『DAZN』を通じても『Lemino』PPVを購入することが可能。ただし、『DAZN』での購入時は「DAZN有料会員専用ページ・プレイヤー」となり、『WOWOW百貨店』も「WOWOW加入者のみ」購入可能なうえ、PPV価格自体も変わらないため、『Lemino』以外で購入するメリットは薄い。その他、「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」に加入中の方であれば、追加料金なしで視聴することが可能だ。

生配信および見逃し配信の視聴可能期間は、2026年5月2日(土)14:30(予定)～2026年5月31日(日)23:59までの予定となっている。

大会 開催日 開場 開演 テレビ放送 ネット配信 視聴期限 NTTドコモpresents Lemino BOXING

ダブル世界タイトルマッチ

井上尚弥vs中谷潤人 2026/5/2(土) 12:30 15:00 - Lemino(PPV形式) 2026/5/2(土)14:30(予定)～

2026/5/31(日)23:59

※PPV価格は当日価格7,150円(税込)。。以降は当日価格。

※PPVチケットはLemino、チケットぴあ、ローソンチケット、イープラス、WOWOW百貨店、DAZNで販売。

※「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」ユーザーが誤購入した場合も払い戻しはなし。

※別途、各社所定のシステム手数料等が発生。

※WOWOW百貨店ではWOWOW加入者のみ購入可能。

※DAZNでの購入時は、DAZN有料会員専用ページ・プレイヤーでのみ視聴可能。

「Lemino BOXING」のLemino視聴方法

Lemino

2026年5月2日(土)に東京ドームで開催される井上尚弥vs中谷潤人、井上拓真vs井岡一翔を視聴するなら『Lemino』がおすすめだ。無料会員でもPPVの購入のみで視聴可能。PPVチケットの発行手数料もかからない。なお、Leminoプレミアム会員（31日間無料トライアルあり）であれば、もれなくdポイント1,000ptをプレゼントするキャンペーンも実施している。※諸条件あり

「Lemino BOXING」の関連情報

※配信情報は2026年5月時点のものです。配信が終了している、または見放題が終了している可能性がございますので、現在の配信状況についてはLeminoのホームページもしくはアプリをご確認ください。