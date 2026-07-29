女子ゴルフのメジャー最終戦『AIG女子オープン(全英女子オープンゴルフ)2026』が、2026年7月30日(木)から8月2日(日)まで開催される。日本勢では渋野日向子や山下美夢有、古江彩佳、笹生優花、西郷真央らのプレーに注目が集まる。

本記事では、全英女子オープンゴルフ2026の日本開始時間を紹介する。

全英女子オープンゴルフ2026は何時から？日本の開始時間まとめ

全英女子オープンゴルフ2026は、2026年7月30日(木)から8月2日(日)までの4日間にわたって開催される。日本国内では、CS放送のゴルフネットワークと、ネット配信のU-NEXTで中継・ライブ配信が予定されている。

U-NEXTでは、通常のライブ配信に加えて「日本勢徹底マークCh」も配信予定。通常配信は第1日・第2日が16:55から、第3日・最終日が15:55から開始予定となっており、日本勢徹底マークChは全日14:55から配信される。

一方、ゴルフネットワークでは、第1日・第2日が21:00から27:00まで、第3日・最終日が20:00から27:00まで放送される予定だ。地上波やBSでの放送予定はないため、テレビで見たい場合はCS、ネットで早い時間から視聴したい場合はU-NEXTが主な選択肢となる。

日程 U-NEXT通常配信 U-NEXT日本勢徹底マークCh ゴルフネットワーク 第1日：2026年7月30日(木) 16:55～ 14:55～ 21:00～27:00 第2日：2026年7月31日(金) 16:55～ 14:55～ 21:00～27:00 第3日：2026年8月1日(土) 15:55～ 14:55～ 20:00～27:00 最終日：2026年8月2日(日) 15:55～ 14:55～ 20:00～27:00

全英女子オープンゴルフ2026の中継予定は？

全英女子オープンゴルフ2026は、ネット配信の『U-NEXT』と、CS放送のゴルフネットワークで中継される予定だ。地上波テレビおよびBSでの放送は予定されていないため、視聴方法はネット配信とCS放送が中心となる。

『U-NEXT』では、月額プランとワールドゴルフパックで国際映像をライブ配信予定。第1日・第2日は16:55から、第3日・最終日は15:55から配信が開始される予定となっている。

また、ワールドゴルフパックでは、日本人選手のプレーを中心に届ける「日本勢徹底マークLIVE」も配信される。同チャンネルは全日14:55から配信予定で、宮里藍プロがスペシャルゲスト解説を務める点も注目だ。

テレビで視聴したい場合は、CS放送のゴルフネットワークが選択肢となる。ゴルフネットワークでは、第1日・第2日が21:00から27:00まで、第3日・最終日が20:00から27:00まで放送される予定だ。

日程 U-NEXT U-NEXT

日本勢徹底マークLIVE ゴルフネットワーク 地上波・BS 第1日

7月30日(木) 16:55～ 14:55～ 21:00～27:00 放送予定なし 第2日

7月31日(金) 16:55～ 14:55～ 21:00～27:00 放送予定なし 第3日

8月1日(土) 15:55～ 14:55～ 20:00～27:00 放送予定なし 最終日

8月2日(日) 15:55～ 14:55～ 20:00～27:00 放送予定なし

※すべて日本時間。放送・配信時間や中継内容は変更となる可能性があるため、視聴前に各サービスの最新情報を確認しておきたい。

全英女子オープンゴルフ2026のおすすめ視聴方法

U-NEXT

全英女子オープンゴルフ2026は『U-NEXT』が全ラウンドを独占生配信する。「ワールドゴルフパック」だけではなく、「月額プラン」でも視聴可能だ。『U-NEXT』では「月額プラン」に31日間の無料トライアル期間を設けており、期間中は全英女子オープンゴルフ2026を含む見放題作品を視聴することができる。

「日本勢徹底マークLIVE」を配信する「ワールドゴルフパック」に申し込む場合、「月額プラン(31日間無料トライアル)」とのセット加入がおすすめ。月額プランが無料トライアルの対象となるだけでなく、トライアル特典として付与される600円分のポイントが「ワールドゴルフパック」の支払いに充当可能に。これを利用することで、「ワールドゴルフパック」が実質600円引きとなる。

U-NEXT「月額プラン」無料トライアル登録方法

U-NEXT「ワールドゴルフパック」のお得な登録方法

U-NEXTワールドゴルフパックで主要大会を配信！

「ワールドゴルフパック」は、『U-NEXT』が2025年12月25日(木)から提供する新プラン。これまでも『U-NEXT』の「月額プラン」で提供されてきたPGAツアーや海外男子メジャーはもちろん、新たに2026シーズンから独占ライブ配信するLPGAツアーなど海外女子メジャー全5大会を視聴することができる。一方、全米プロゴルフ選手権やJLPGAツアー、ステップアップツアーは月額プランでのみ視聴可能だ。

「ワールドゴルフパック」は、月額2,600円(税込)で提供。また、一部ゴルフコンテンツを配信する「月額プラン」は月額2,189円(税込)で提供されている。「月額プラン」に加入している場合、特典として毎月付与される1,200円分のポイントを「ワールドゴルフパック」の支払いに充当することができる。

『U-NEXT』の配信大会および各プランの視聴可能コンテンツは以下の通り。

大会 ワールドゴルフパック 月額プラン PGAツアー(PGAツアー・チャンピオンズ含む/米国男子) 〇 × LPGAツアー(米国女子) 〇 × 全米プロゴルフ選手権 × 〇 全米プロゴルフ選手権 〇 〇 全米オープンゴルフ選手権 〇 〇 全英オープンゴルフ選手権 〇 〇 シェブロン選手権 〇 〇 全米女子プロゴルフ選手権 〇 〇 全米女子オープン 〇 〇 エビアン選手権 〇 〇 AIG全英女子オープン 〇 〇 DPワールドツアー(欧州男子) 〇 × LET(欧州女子) 〇 × アジアンツアー・インターナショナルシリーズ 〇 × ニュージーランドオープン 〇 × JLPGAツアー × 〇 ステップ・アップ・ツアー × 〇 TGL 〇 × 各海外ツアーの過去大会映像 〇 ×

※権利上の理由により、配信されない大会がある場合がございます。

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U-NEXT

『U-NEXT MOBILE』は、U-NEXTの月額見放題プランと毎月20GBのスマホ代がまとめて2,489円/月(税込)で利用できるサービス。U-NEXTの見放題プランの月額が2,189円(税込)だが、毎月付与される1,200円分のU-NEXTポイントを使用すれば、20GBの音声通話付きeSIMが実質300円で利用できる。

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※サッカーパックの「U23年齢割」の適用には、すでにサッカーパックを利用中の場合、「サッカーパックU23年齢割」へのプラン変更が必要です。

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※本ページに記載の情報は、2026年7月現在のものです。最新情報はU-NEXT公式サイトをご覧ください。