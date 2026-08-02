バレーボールネーションズリーグ2026男子で、バレー男子日本代表は3位決定戦に臨む。

本記事では、バレー男子日本代表の3位決定戦の開始時間を紹介する。

バレー男子日本代表の3位決定戦は何時から？

バレーボールネーションズリーグ2026男子の3位決定戦、日本代表対スロベニア代表は、2026年8月2日(日)に開催される。試合開始時間は日本時間16:40の予定だ。

会場は中国・寧波。日本は表彰台を懸けて、欧州の強豪スロベニアと対戦する。

項目 内容 大会 バレーボールネーションズリーグ2026男子 試合 3位決定戦 対戦カード 日本代表 vs スロベニア代表 開催日 2026年8月2日(日) 開始時間 16:40予定(日本時間) 開催地 中国・寧波

バレー男子日本代表の3位決定戦のテレビ放送・ネット配信予定は？

バレーボールネーションズリーグ2026男子の3位決定戦、日本代表対スロベニア代表は、2026年8月2日(日)に開催される。地上波ではTBS系列で16:30から18:30まで生中継される予定だ。

ネット配信では、『U-NEXT』で16:20からライブ配信予定。日本語の実況・解説付きで視聴でき、追いかけ再生や見逃し配信にも対応している。

また、TVerではTBS系列の地上波放送をリアルタイム配信予定。放送終了後には期間限定の無料見逃し配信も行われる見込みだ。VNL公式配信サービスのVolleyball TV(VBTV)でもライブ配信されるが、音声は基本的に英語となる。

放送・配信 開始時間 内容 TBS系列 2026年8月2日(日)16:30～18:30 地上波生中継。応援サポーターとして原嘉孝(timelesz)が出演予定 U-NEXT 2026年8月2日(日)16:20～ 日本語実況・解説付きでライブ配信。追いかけ再生、見逃し配信にも対応 TVer 2026年8月2日(日)16:30～18:30 地上波TBS系列のリアルタイム配信。放送終了後は期間限定で無料見逃し配信予定 Volleyball TV(VBTV) 2026年8月2日(日)16:40～ VNL公式配信サービスでライブ配信。音声は基本的に英語

バレーボールネーションズリーグ2026のおすすめ視聴方法

U-NEXT

前述の通り、バレーボールネーションズリーグ2026は『U-NEXT』が日本戦全試合を日本語実況・解説付きでライブ配信。「月額プラン(31日間無料トライアルあり)」で見放題配信される。

『U-NEXT』の「月額プラン」には31日間の無料トライアルがあり、期間中はバレーボールネーションズリーグ2026を含む見放題の対象作品が視聴可能だ。無料トライアル期間終了後は自動更新となるが、期間内に解約した場合は料金の支払いが発生しない。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

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バレーボールネーションズリーグ2026の関連情報

※本ページの情報は2026年8月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。