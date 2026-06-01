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Volleyball japan ran takahashi(C)Getty images
バレーボールネーションズ日本戦全試合配信！U-NEXT無料トライアルで視聴
Yuta Tokuma

バレーネーションズリーグ2026はいつから？女子・男子の試合日程まとめ

バレーボールネーションズリーグ2026の大会日程や男女日本代表の試合日程、視聴方法を紹介。

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FIVB主催のバレーボールネーションズリーグ2026が、6月3日に開幕する。

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バレーボールネーションズリーグ2026の大会亮jーるや、男女日本代表の試合日程を紹介する。

バレーボールネーションズリーグ｜大会概要

バレーボールネーションズリーグは、男女共通の競技方式で実施。世界のトップチームが男女18チームずつ参加する。

予選ラウンド(全3週)では各チームが12試合を戦い順位を決定する。ファイナルラウンドには開催国と予選ラウンド上位7チームが出場し、ノックアウト方式のトーナメント戦で優勝チームを決定する。

大会日程

Week女子男子
第1週 (Week 1)6月3日〜7日6月10日〜14日
第2週 (Week 2)6月17日〜21日6月24日〜28日
第3週 (Week 3)7月8日〜12日7月15日〜19日
ファイナル7月22日〜26日7月29日〜8月2日

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バレーボールネーションズリーグ｜日本代表の試合日程

女子

ラウンド / 開催地日程（日本時間）対戦相手 / 内容
予選第1週
カナダ（ケベックシティ）
6月4日（木）5:30 (現地3日)フランス
6月6日（土）5:30 (現地5日)ウクライナ
6月7日（日）9:00 (現地6日)ドイツ
6月8日（月）7:00 (現地7日)カナダ
予選第2週
フィリピン（未定）
6月17日（水）21:00セルビア
6月19日（金）21:00チェコ
6月20日（土）21:00ドミニカ共和国
6月21日（日）21:00イタリア
予選第3週
日本（大阪）
7月8日（水）19:20ブラジル
7月9日（木）19:20タイ
7月11日（土）19:20トルコ
7月12日（日）19:20ポーランド
ファイナルラウンド
中国（マカオ）
7月22日（水）[準々決勝]未定
7月23日（木）[準々決勝]未定
7月25日（土）[準決勝]未定
7月26日（日）[3位決定戦]未定
7月26日（日）[決勝戦]未定

男子

ラウンド / 開催地日程（日本時間）対戦相手 / 内容
予選第1週
中国（臨沂）
6月10日（水）21:00ウクライナ
6月12日（金）21:00ポーランド
6月13日（土）17:30中国
6月14日（日）21:00スロベニア
予選第2週
フランス（オルレアン）
6月24日（水）20:30セルビア
6月26日（金）24:00イラン
6月27日（土）24:00アメリカ
6月28日（日）24:00フランス
予選第3週
日本（大阪）
7月15日（水）19:20イタリア
7月16日（木）19:20カナダ
7月17日（金）19:20ベルギー
7月19日（日）19:20アルゼンチン
ファイナルラウンド
中国（寧波北侖）
7月29日（水）[準々決勝]未定
7月30日（木）[準々決勝]未定
8月1日（土）[準決勝]未定
8月2日（日）[3位決定戦]未定
8月2日（日）[決勝戦]未定

※すべて日本時間。
※決勝ラウンドは中国・マカオで開催予定。
※日程・対戦カードは変更となる場合があります。最新情報は大会および各中継局公式サイトよりご確認ください。

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バレーボールネーションズリーグ｜中継予定

バレーボールネーションズリーグ2026は、ネット『U-NEXT』が予選から決勝ラウンドまで日本戦を全試合、日本語実況・解説付きで配信。日本戦以外は配信されないが、決勝戦のみ外国勢同士の対戦でも中継される。

また、地上波『TBS系列』では予選ラウンド第3週と決勝ラウンドの日本戦全試合、決勝戦(外国勢同士の場合含む)を放送。衛星放送『BS-TBS』では予選ラウンド第1週・第2週の日本戦全試合を中継する。一方、『TVer』での同時配信は行われない。

その他、ネット『Volleyball TV』では日本戦以外を含む大会全試合を配信予定だが、英語音声となる。

中継局形態対象試合特徴
U-NEXT
(31日間無料トライアルあり)		ネット・日本戦全試合
・決勝戦		・日本戦全試合、日本語実況・解説付き
TBS系列地上波・予選ラウンド第3週・決勝ラウンドの日本戦全試合
・決勝戦		・地上波テレビで視聴可能
BS-TBS衛星放送・予選ラウンド第1週・第2週の日本戦全試合・衛星放送テレビで視聴可能
Volleyball TVネット・大会全試合・英語音声のみ

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バレーボールネーションズリーグ2026のおすすめ視聴方法

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前述の通り、バレーボールネーションズリーグ2026は『U-NEXT』が日本戦全試合を日本語実況・解説付きでライブ配信。「月額プラン(31日間無料トライアルあり)」で見放題配信され、「J SPORTS バレーボールパック」で視聴することはできない。『U-NEXT』の「月額プラン」には31日間の無料トライアルがあり、期間中はバレーボールネーションズリーグ2026を含む見放題の対象作品が視聴可能だ。無料トライアル期間終了後は自動更新となるが、期間内に解約した場合は料金の支払いが発生しない。

また、『U-NEXT』のバレーボールネーションズリーグ2026配信は、日本ラウンドでは2チャンネルのマルチチャンネル配信。CH1が「通常の試合配信(日本語実況・解説付き)」、CH2が「注目選手徹底マークチャンネル(日本語実況・解説付き) ※日本ラウンドのみ」となる。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

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※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

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※本ページの情報は2026年5月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。