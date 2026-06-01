バレーネーションズリーグ2026はいつから？女子・男子の試合日程まとめ

FIVB主催のバレーボールネーションズリーグ2026が、6月3日に開幕する。
バレーボールネーションズリーグ2026の大会亮jーるや、男女日本代表の試合日程を紹介する。
バレーボールネーションズリーグ｜大会概要
バレーボールネーションズリーグは、男女共通の競技方式で実施。世界のトップチームが男女18チームずつ参加する。
予選ラウンド(全3週)では各チームが12試合を戦い順位を決定する。ファイナルラウンドには開催国と予選ラウンド上位7チームが出場し、ノックアウト方式のトーナメント戦で優勝チームを決定する。
大会日程
|Week
|女子
|男子
|第1週 (Week 1)
|6月3日〜7日
|6月10日〜14日
|第2週 (Week 2)
|6月17日〜21日
|6月24日〜28日
|第3週 (Week 3)
|7月8日〜12日
|7月15日〜19日
|ファイナル
|7月22日〜26日
|7月29日〜8月2日
バレーボールネーションズリーグ｜日本代表の試合日程
女子
|ラウンド / 開催地
|日程（日本時間）
|対戦相手 / 内容
予選第1週
カナダ（ケベックシティ）
|6月4日（木）5:30 (現地3日)
|フランス
|6月6日（土）5:30 (現地5日)
|ウクライナ
|6月7日（日）9:00 (現地6日)
|ドイツ
|6月8日（月）7:00 (現地7日)
|カナダ
予選第2週
フィリピン（未定）
|6月17日（水）21:00
|セルビア
|6月19日（金）21:00
|チェコ
|6月20日（土）21:00
|ドミニカ共和国
|6月21日（日）21:00
|イタリア
予選第3週
日本（大阪）
|7月8日（水）19:20
|ブラジル
|7月9日（木）19:20
|タイ
|7月11日（土）19:20
|トルコ
|7月12日（日）19:20
|ポーランド
ファイナルラウンド
中国（マカオ）
|7月22日（水）[準々決勝]
|未定
|7月23日（木）[準々決勝]
|未定
|7月25日（土）[準決勝]
|未定
|7月26日（日）[3位決定戦]
|未定
|7月26日（日）[決勝戦]
|未定
男子
|ラウンド / 開催地
|日程（日本時間）
|対戦相手 / 内容
予選第1週
中国（臨沂）
|6月10日（水）21:00
|ウクライナ
|6月12日（金）21:00
|ポーランド
|6月13日（土）17:30
|中国
|6月14日（日）21:00
|スロベニア
予選第2週
フランス（オルレアン）
|6月24日（水）20:30
|セルビア
|6月26日（金）24:00
|イラン
|6月27日（土）24:00
|アメリカ
|6月28日（日）24:00
|フランス
予選第3週
日本（大阪）
|7月15日（水）19:20
|イタリア
|7月16日（木）19:20
|カナダ
|7月17日（金）19:20
|ベルギー
|7月19日（日）19:20
|アルゼンチン
ファイナルラウンド
中国（寧波北侖）
|7月29日（水）[準々決勝]
|未定
|7月30日（木）[準々決勝]
|未定
|8月1日（土）[準決勝]
|未定
|8月2日（日）[3位決定戦]
|未定
|8月2日（日）[決勝戦]
|未定
※すべて日本時間。
※決勝ラウンドは中国・マカオで開催予定。
※日程・対戦カードは変更となる場合があります。最新情報は大会および各中継局公式サイトよりご確認ください。
バレーボールネーションズリーグ｜中継予定
バレーボールネーションズリーグ2026は、ネット『U-NEXT』が予選から決勝ラウンドまで日本戦を全試合、日本語実況・解説付きで配信。日本戦以外は配信されないが、決勝戦のみ外国勢同士の対戦でも中継される。
また、地上波『TBS系列』では予選ラウンド第3週と決勝ラウンドの日本戦全試合、決勝戦(外国勢同士の場合含む)を放送。衛星放送『BS-TBS』では予選ラウンド第1週・第2週の日本戦全試合を中継する。一方、『TVer』での同時配信は行われない。
その他、ネット『Volleyball TV』では日本戦以外を含む大会全試合を配信予定だが、英語音声となる。
|中継局
|形態
|対象試合
|特徴
|U-NEXT
(31日間無料トライアルあり)
|ネット
|・日本戦全試合
・決勝戦
|・日本戦全試合、日本語実況・解説付き
|TBS系列
|地上波
|・予選ラウンド第3週・決勝ラウンドの日本戦全試合
・決勝戦
|・地上波テレビで視聴可能
|BS-TBS
|衛星放送
|・予選ラウンド第1週・第2週の日本戦全試合
|・衛星放送テレビで視聴可能
|Volleyball TV
|ネット
|・大会全試合
|・英語音声のみ
バレーボールネーションズリーグ2026のおすすめ視聴方法
U-NEXT
前述の通り、バレーボールネーションズリーグ2026は『U-NEXT』が日本戦全試合を日本語実況・解説付きでライブ配信。「月額プラン(31日間無料トライアルあり)」で見放題配信され、「J SPORTS バレーボールパック」で視聴することはできない。『U-NEXT』の「月額プラン」には31日間の無料トライアルがあり、期間中はバレーボールネーションズリーグ2026を含む見放題の対象作品が視聴可能だ。無料トライアル期間終了後は自動更新となるが、期間内に解約した場合は料金の支払いが発生しない。
また、『U-NEXT』のバレーボールネーションズリーグ2026配信は、日本ラウンドでは2チャンネルのマルチチャンネル配信。CH1が「通常の試合配信(日本語実況・解説付き)」、CH2が「注目選手徹底マークチャンネル(日本語実況・解説付き) ※日本ラウンドのみ」となる。
U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。
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※本ページの情報は2026年5月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。