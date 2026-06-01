バレーネーションズリーグ2026はいつから？女子・男子の試合日程まとめ

FIVB主催のバレーボールネーションズリーグ2026が、6月3日に開幕する。

バレーボールネーションズリーグ2026の大会亮jーるや、男女日本代表の試合日程を紹介する。

バレーボールネーションズリーグ｜大会概要

バレーボールネーションズリーグは、男女共通の競技方式で実施。世界のトップチームが男女18チームずつ参加する。

予選ラウンド(全3週)では各チームが12試合を戦い順位を決定する。ファイナルラウンドには開催国と予選ラウンド上位7チームが出場し、ノックアウト方式のトーナメント戦で優勝チームを決定する。

大会日程

Week 女子 男子 第1週 (Week 1) 6月3日〜7日 6月10日〜14日 第2週 (Week 2) 6月17日〜21日 6月24日〜28日 第3週 (Week 3) 7月8日〜12日 7月15日〜19日 ファイナル 7月22日〜26日 7月29日〜8月2日

バレーボールネーションズリーグ｜日本代表の試合日程

女子

ラウンド / 開催地 日程（日本時間） 対戦相手 / 内容 予選第1週 カナダ（ケベックシティ） 6月4日（木）5:30 (現地3日) フランス 6月6日（土）5:30 (現地5日) ウクライナ 6月7日（日）9:00 (現地6日) ドイツ 6月8日（月）7:00 (現地7日) カナダ 予選第2週 フィリピン（未定） 6月17日（水）21:00 セルビア 6月19日（金）21:00 チェコ 6月20日（土）21:00 ドミニカ共和国 6月21日（日）21:00 イタリア 予選第3週 日本（大阪） 7月8日（水）19:20 ブラジル 7月9日（木）19:20 タイ 7月11日（土）19:20 トルコ 7月12日（日）19:20 ポーランド ファイナルラウンド 中国（マカオ） 7月22日（水）[準々決勝] 未定 7月23日（木）[準々決勝] 未定 7月25日（土）[準決勝] 未定 7月26日（日）[3位決定戦] 未定 7月26日（日）[決勝戦] 未定

男子

ラウンド / 開催地 日程（日本時間） 対戦相手 / 内容 予選第1週 中国（臨沂） 6月10日（水）21:00 ウクライナ 6月12日（金）21:00 ポーランド 6月13日（土）17:30 中国 6月14日（日）21:00 スロベニア 予選第2週 フランス（オルレアン） 6月24日（水）20:30 セルビア 6月26日（金）24:00 イラン 6月27日（土）24:00 アメリカ 6月28日（日）24:00 フランス 予選第3週 日本（大阪） 7月15日（水）19:20 イタリア 7月16日（木）19:20 カナダ 7月17日（金）19:20 ベルギー 7月19日（日）19:20 アルゼンチン ファイナルラウンド 中国（寧波北侖） 7月29日（水）[準々決勝] 未定 7月30日（木）[準々決勝] 未定 8月1日（土）[準決勝] 未定 8月2日（日）[3位決定戦] 未定 8月2日（日）[決勝戦] 未定

※すべて日本時間。

※決勝ラウンドは中国・マカオで開催予定。

※日程・対戦カードは変更となる場合があります。最新情報は大会および各中継局公式サイトよりご確認ください。

バレーボールネーションズリーグ｜中継予定

バレーボールネーションズリーグ2026は、ネット『U-NEXT』が予選から決勝ラウンドまで日本戦を全試合、日本語実況・解説付きで配信。日本戦以外は配信されないが、決勝戦のみ外国勢同士の対戦でも中継される。

また、地上波『TBS系列』では予選ラウンド第3週と決勝ラウンドの日本戦全試合、決勝戦(外国勢同士の場合含む)を放送。衛星放送『BS-TBS』では予選ラウンド第1週・第2週の日本戦全試合を中継する。一方、『TVer』での同時配信は行われない。

その他、ネット『Volleyball TV』では日本戦以外を含む大会全試合を配信予定だが、英語音声となる。

中継局 形態 対象試合 特徴 U-NEXT

(31日間無料トライアルあり) ネット ・日本戦全試合

・決勝戦 ・日本戦全試合、日本語実況・解説付き TBS系列 地上波 ・予選ラウンド第3週・決勝ラウンドの日本戦全試合

・決勝戦 ・地上波テレビで視聴可能 BS-TBS 衛星放送 ・予選ラウンド第1週・第2週の日本戦全試合 ・衛星放送テレビで視聴可能 Volleyball TV ネット ・大会全試合 ・英語音声のみ

バレーボールネーションズリーグ2026のおすすめ視聴方法

U-NEXT

前述の通り、バレーボールネーションズリーグ2026は『U-NEXT』が日本戦全試合を日本語実況・解説付きでライブ配信。「月額プラン(31日間無料トライアルあり)」で見放題配信され、「J SPORTS バレーボールパック」で視聴することはできない。『U-NEXT』の「月額プラン」には31日間の無料トライアルがあり、期間中はバレーボールネーションズリーグ2026を含む見放題の対象作品が視聴可能だ。無料トライアル期間終了後は自動更新となるが、期間内に解約した場合は料金の支払いが発生しない。

また、『U-NEXT』のバレーボールネーションズリーグ2026配信は、日本ラウンドでは2チャンネルのマルチチャンネル配信。CH1が「通常の試合配信(日本語実況・解説付き)」、CH2が「注目選手徹底マークチャンネル(日本語実況・解説付き) ※日本ラウンドのみ」となる。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

※本ページの情報は2026年5月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。