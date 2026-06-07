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20250917 japan volleyball men(C)Getty images
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Tsutomu Maeda

バレーボールネーションズリーグ男子2026 試合日程・結果・順位表・組み合わせ一覧

【日本代表 出場予定】2026年バレーボールネーションズリーグ男子の試合日程や組み合わせ、対戦カード一覧を紹介。

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バレーボールネーションズリーグ2026男子大会が、6月10日(水)～8月2日(日)に行われる。

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本記事では、バレーボールネーションズリーグ2026男子の試合日程や組み合わせ一覧を紹介する。

バレーボールネーションズリーグ2026男子の組み合わせ一覧

バレーボールネーションズリーグ2026男子で、日本は第1週は中国ラウンドで「ウクライナ、ポーランド、中国、スロベニア」と同居。第2週はフランスラウンドで「セルビア、イラン、アメリカ、フランス」、そして第3週は日本ラウンドで「イタリア、カナダ、ベルギー、アルゼンチン」と対戦する。

組み合わせ一覧は以下の通り。

【第1週】

ラウンドチーム
中国ラウンド中国、キューバ、スロベニア、ウクライナ、ポーランド、日本
カナダラウンドカナダ、アメリカ、ドイツ、トルコ、フランス、イタリア
ブラジルラウンドブラジル、イラン、セルビア、アルゼンチン、ベルギー、ブルガリア

【第2週】

ラウンドチーム
ポーランドラウンドポーランド、ベルギー、中国、トルコ、アルゼンチン、ドイツ
スロベニアラウンドスロベニア、カナダ、ウクライナ、ブラジル、ブルガリア、イタリア
フランスラウンドフランス、イラン、キューバ、アメリカ、セルビア、日本

【第3週】

ラウンドチーム
日本ラウンド日本、イタリア、カナダ、アルゼンチン、ベルギー、キューバ
セルビアラウンドセルビア、トルコ、ドイツ、スロベニア、ウクライナ、イラン
アメリカラウンドアメリカ、中国、フランス、ブラジル、ブルガリア、ポーランド

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バレーボールネーションズリーグ2026男子｜予選ラウンド順位表

順位チームポイントセット率ポイント率
1アルゼンチン000
1ベルギー000
1ブラジル000
1ブルガリア000
1カナダ000
1中国000
1キューバ000
1フランス000
1ドイツ000
1イラン000
1イタリア000
1日本000
1ポーランド000
1セルビア000
1スロベニア000
1トルコ000
1アメリカ000
1ウクライナ000

バレーボールネーションズリーグ2026男子の全試合日程

バレーボールネーションズリーグ2026男子の試合日程一覧は以下の通り。

【第1週】

ラウンド開始日時対戦カード
中国ラウンド2026/6/10(水)
14:00		キューバ vs ポーランド
2026/6/10(水)
17:30		中国 vs スロベニア
2026/6/10(水)
21:00		ウクライナ vs 日本
2026/6/11(木)
17:30		中国 vs ウクライナ
2026/6/11(木)
21:00		スロベニア vs ポーランド
2026/6/12(金)
17:30		ウクライナ vs キューバ
2026/6/12(金)
21:00		日本 vs ポーランド
2026/6/13(土)
17:30		中国 vs 日本
2026/6/13(土)
21:00		キューバ vs スロベニア
2026/6/14(日)
14:00		ウクライナ vs ポーランド
2026/6/14(日)
17:30		中国 vs キューバ
2026/6/14(日)
21:00		スロベニア vs 日本
カナダラウンド2026/6/11(木)
0:00		トルコ vs アメリカ
2026/6/11(木)
5:00		フランス vs イタリア
2026/6/11(木)
8:30		カナダ vs ドイツ
2026/6/12(金)
5:00		ドイツ vs イタリア
2026/6/12(金)
8:30		カナダ vs フランス
2026/6/13(土)
5:00		ドイツ vs アメリカ
2026/6/13(土)
8:30		トルコ vs フランス
2026/6/14(日)
5:00		カナダ vs アメリカ
2026/6/14(日)
8:30		トルコ vs イタリア
2026/6/15(月)
0:00		ドイツ vs フランス
2026/6/15(月)
3:30		カナダ vs トルコ
2026/6/15(月)
7:00		アメリカ vs イタリア
ブラジルラウンド2026/6/11(木)
1:00		ベルギー vs ブルガリア
2026/6/11(木)
4:30		セルビア vs アルゼンチン
2026/6/11(木)
8:00		ブラジル vs イラン
2026/6/12(金)
4:30		ブルガリア vs イラン
2026/6/12(金)
8:00		ブラジル vs ベルギー
2026/6/13(土)
4:30		ベルギー vs セルビア
2026/6/13(土)
8:00		イラン vs アルゼンチン
2026/6/13(土)
23:00		ブラジル vs セルビア
2026/6/14(日)
3:30		ブルガリア vs アルゼンチン
2026/6/14(日)
23:00		ベルギー vs イラン
2026/6/15(月)
2:30		ブルガリア vs セルビア
2026/6/15(月)
6:00		ブラジル vs アルゼンチン

【第2週】

ラウンド開始日時対戦カード
ポーランドラウンド2026/6/24(水)
20:00		中国 vs トルコ
2026/6/24(水)
23:30		アルゼンチン vs ドイツ
2026/6/25(木)
3:00		ポーランド vs ベルギー
2026/6/25(木)
23:30		中国 vs ベルギー
2026/6/26(金)
3:00		ポーランド vs トルコ
2026/6/26(金)
23:30		中国 vs アルゼンチン
2026/6/27(土)
3:00		ベルギー vs ドイツ
2026/6/28(日)
0:00		ポーランド vs ドイツ
2026/6/28(日)
3:30		トルコ vs アルゼンチン
2026/6/28(日)
20:00		中国 vs ドイツ
2026/6/28(日)
23:30		ベルギー vs トルコ
2026/6/29(月)
3:00		ポーランド vs アルゼンチン
スロベニアラウンド2026/6/24(水)
20:00		ブルガリア vs イタリア
2026/6/24(水)
23:30		ウクライナ vs ブラジル
2026/6/25(木)
3:30		スロベニア vs カナダ
2026/6/25(木)
23:30		ウクライナ vs イタリア
2026/6/26(金)
3:30		スロベニア vs ブルガリア
2026/6/26(金)
23:30		ウクライナ vs カナダ
2026/6/27(土)
3:00		ブラジル vs イタリア
2026/6/27(土)
23:30		ブルガリア vs カナダ
2026/6/28(日)
3:30		スロベニア vs ブラジル
2026/6/28(日)
20:00		ブルガリア vs ウクライナ
2026/6/28(日)
23:30		カナダ vs ブラジル
2026/6/29(月)
3:30		スロベニア vs イタリア
フランスラウンド2026/6/24(水)
20:30		セルビア vs 日本
2026/6/25(木)
0:00		キューバ vs アメリカ
2026/6/25(木)
3:30		フランス vs イラン
2026/6/26(金)
0:00		イラン vs アメリカ
2026/6/26(金)
3:30		フランス vs キューバ
2026/6/27(土)
0:00		イラン vs 日本
2026/6/27(土)
3:30		セルビア vs キューバ
2026/6/28(日)
0:00		アメリカ vs 日本
2026/6/28(日)
3:30		フランス vs セルビア
2026/6/28(日)
20:30		イラン vs キューバ
2026/6/29(月)
0:00		フランス vs 日本
2026/6/29(月)
3:30		セルビア vs アメリカ

【第3週】

ラウンド開始日時対戦カード
日本ラウンド2026/7/15(水)
12:00		カナダ vs アルゼンチン
2026/7/15(水)
15:30		ベルギー vs キューバ
2026/7/15(水)
19:20		日本 vs イタリア
2026/7/16(木)
15:30		ベルギー vs イタリア
2026/7/16(木)
19:20		日本 vs カナダ
2026/7/17(金)
13:00		キューバ vs アルゼンチン
2026/7/17(金)
19:20		日本 vs ベルギー
2026/7/18(土)
13:00		カナダ vs キューバ
2026/7/18(土)
19:20		アルゼンチン vs イタリア
2026/7/19(日)
12:00		ベルギー vs カナダ
2026/7/19(日)
15:30		キューバ vs イタリア
2026/7/19(日)
19:20		日本 vs アルゼンチン
セルビアラウンド2026/7/15(水)
20:00		ドイツ vs スロベニア
2026/7/15(水)
23:30		ウクライナ vs イラン
2026/7/16(木)
3:00		セルビア vs トルコ
2026/7/16(木)
23:30		イラン vs ドイツ
2026/7/17(金)
3:00		セルビア vs ウクライナ
2026/7/17(金)
23:30		トルコ vs ウクライナ
2026/7/18(土)
3:00		イラン vs スロベニア
2026/7/18(土)
23:30		トルコ vs スロベニア
2026/7/19(日)
3:00		セルビア vs ドイツ
2026/7/19(日)
20:00		トルコ vs イラン
2026/7/19(日)
23:30		ウクライナ vs ドイツ
2026/7/20(月)
3:00		セルビア vs スロベニア
アメリカラウンド2026/7/16(木)
2:00		ブルガリア vs ポーランド
2026/7/16(木)
6:00		フランス vs ブラジル
2026/7/16(木)
10:00		アメリカ vs 中国
2026/7/17(金)
6:00		中国 vs フランス
2026/7/17(金)
10:00		アメリカ vs ブラジル
2026/7/18(土)
6:00		中国 vs ブルガリア
2026/7/18(土)
10:00		ブラジル vs ポーランド
2026/7/19(日)
6:00		フランス vs ポーランド
2026/7/19(日)
10:00		アメリカ vs ブルガリア
2026/7/20(月)
2:00		中国 vs ブラジル
2026/7/20(月)
6:00		ブルガリア vs フランス
2026/7/20(月)
10:00		アメリカ vs ポーランド

【決勝ラウンド】

ラウンド開始日時対戦カード
準々決勝2026/7/29(水)
未定		未定 vs 未定
2026/7/29(水)
未定		未定 vs 未定
2026/7/30(木)
未定		未定 vs 未定
2026/7/30(木)
未定		未定 vs 未定
準決勝2026/8/1(土)
未定		未定 vs 未定
2026/8/1(土)
未定		未定 vs 未定
3位決定戦2026/8/2(日)
未定		未定 vs 未定
決勝2026/8/2(日)
未定		未定 vs 未定

※すべて日本時間。
※決勝ラウンドは中国・寧波で開催予定。
※日程・対戦カードは変更となる場合があります。最新情報は大会および各中継局公式サイトよりご確認ください。

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※本ページの情報は2026年6月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。