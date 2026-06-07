バレーボールネーションズリーグ男子2026 試合日程・結果・順位表・組み合わせ一覧

バレーボールネーションズリーグ2026男子大会が、6月10日(水)～8月2日(日)に行われる。
本記事では、バレーボールネーションズリーグ2026男子の試合日程や組み合わせ一覧を紹介する。
バレーボールネーションズリーグ2026男子の組み合わせ一覧
バレーボールネーションズリーグ2026男子で、日本は第1週は中国ラウンドで「ウクライナ、ポーランド、中国、スロベニア」と同居。第2週はフランスラウンドで「セルビア、イラン、アメリカ、フランス」、そして第3週は日本ラウンドで「イタリア、カナダ、ベルギー、アルゼンチン」と対戦する。
組み合わせ一覧は以下の通り。
【第1週】
|ラウンド
|チーム
|中国ラウンド
|中国、キューバ、スロベニア、ウクライナ、ポーランド、日本
|カナダラウンド
|カナダ、アメリカ、ドイツ、トルコ、フランス、イタリア
|ブラジルラウンド
|ブラジル、イラン、セルビア、アルゼンチン、ベルギー、ブルガリア
【第2週】
|ラウンド
|チーム
|ポーランドラウンド
|ポーランド、ベルギー、中国、トルコ、アルゼンチン、ドイツ
|スロベニアラウンド
|スロベニア、カナダ、ウクライナ、ブラジル、ブルガリア、イタリア
|フランスラウンド
|フランス、イラン、キューバ、アメリカ、セルビア、日本
【第3週】
|ラウンド
|チーム
|日本ラウンド
|日本、イタリア、カナダ、アルゼンチン、ベルギー、キューバ
|セルビアラウンド
|セルビア、トルコ、ドイツ、スロベニア、ウクライナ、イラン
|アメリカラウンド
|アメリカ、中国、フランス、ブラジル、ブルガリア、ポーランド
バレーボールネーションズリーグ2026男子｜予選ラウンド順位表
|順位
|チーム
|勝
|負
|ポイント
|セット率
|ポイント率
|1
|アルゼンチン
|0
|0
|0
|1
|ベルギー
|0
|0
|0
|1
|ブラジル
|0
|0
|0
|1
|ブルガリア
|0
|0
|0
|1
|カナダ
|0
|0
|0
|1
|中国
|0
|0
|0
|1
|キューバ
|0
|0
|0
|1
|フランス
|0
|0
|0
|1
|ドイツ
|0
|0
|0
|1
|イラン
|0
|0
|0
|1
|イタリア
|0
|0
|0
|1
|日本
|0
|0
|0
|1
|ポーランド
|0
|0
|0
|1
|セルビア
|0
|0
|0
|1
|スロベニア
|0
|0
|0
|1
|トルコ
|0
|0
|0
|1
|アメリカ
|0
|0
|0
|1
|ウクライナ
|0
|0
|0
バレーボールネーションズリーグ2026男子の全試合日程
バレーボールネーションズリーグ2026男子の試合日程一覧は以下の通り。
【第1週】
|ラウンド
|開始日時
|対戦カード
|中国ラウンド
|2026/6/10(水)
14:00
|キューバ vs ポーランド
|2026/6/10(水)
17:30
|中国 vs スロベニア
|2026/6/10(水)
21:00
|ウクライナ vs 日本
|2026/6/11(木)
17:30
|中国 vs ウクライナ
|2026/6/11(木)
21:00
|スロベニア vs ポーランド
|2026/6/12(金)
17:30
|ウクライナ vs キューバ
|2026/6/12(金)
21:00
|日本 vs ポーランド
|2026/6/13(土)
17:30
|中国 vs 日本
|2026/6/13(土)
21:00
|キューバ vs スロベニア
|2026/6/14(日)
14:00
|ウクライナ vs ポーランド
|2026/6/14(日)
17:30
|中国 vs キューバ
|2026/6/14(日)
21:00
|スロベニア vs 日本
|カナダラウンド
|2026/6/11(木)
0:00
|トルコ vs アメリカ
|2026/6/11(木)
5:00
|フランス vs イタリア
|2026/6/11(木)
8:30
|カナダ vs ドイツ
|2026/6/12(金)
5:00
|ドイツ vs イタリア
|2026/6/12(金)
8:30
|カナダ vs フランス
|2026/6/13(土)
5:00
|ドイツ vs アメリカ
|2026/6/13(土)
8:30
|トルコ vs フランス
|2026/6/14(日)
5:00
|カナダ vs アメリカ
|2026/6/14(日)
8:30
|トルコ vs イタリア
|2026/6/15(月)
0:00
|ドイツ vs フランス
|2026/6/15(月)
3:30
|カナダ vs トルコ
|2026/6/15(月)
7:00
|アメリカ vs イタリア
|ブラジルラウンド
|2026/6/11(木)
1:00
|ベルギー vs ブルガリア
|2026/6/11(木)
4:30
|セルビア vs アルゼンチン
|2026/6/11(木)
8:00
|ブラジル vs イラン
|2026/6/12(金)
4:30
|ブルガリア vs イラン
|2026/6/12(金)
8:00
|ブラジル vs ベルギー
|2026/6/13(土)
4:30
|ベルギー vs セルビア
|2026/6/13(土)
8:00
|イラン vs アルゼンチン
|2026/6/13(土)
23:00
|ブラジル vs セルビア
|2026/6/14(日)
3:30
|ブルガリア vs アルゼンチン
|2026/6/14(日)
23:00
|ベルギー vs イラン
|2026/6/15(月)
2:30
|ブルガリア vs セルビア
|2026/6/15(月)
6:00
|ブラジル vs アルゼンチン
【第2週】
|ラウンド
|開始日時
|対戦カード
|ポーランドラウンド
|2026/6/24(水)
20:00
|中国 vs トルコ
|2026/6/24(水)
23:30
|アルゼンチン vs ドイツ
|2026/6/25(木)
3:00
|ポーランド vs ベルギー
|2026/6/25(木)
23:30
|中国 vs ベルギー
|2026/6/26(金)
3:00
|ポーランド vs トルコ
|2026/6/26(金)
23:30
|中国 vs アルゼンチン
|2026/6/27(土)
3:00
|ベルギー vs ドイツ
|2026/6/28(日)
0:00
|ポーランド vs ドイツ
|2026/6/28(日)
3:30
|トルコ vs アルゼンチン
|2026/6/28(日)
20:00
|中国 vs ドイツ
|2026/6/28(日)
23:30
|ベルギー vs トルコ
|2026/6/29(月)
3:00
|ポーランド vs アルゼンチン
|スロベニアラウンド
|2026/6/24(水)
20:00
|ブルガリア vs イタリア
|2026/6/24(水)
23:30
|ウクライナ vs ブラジル
|2026/6/25(木)
3:30
|スロベニア vs カナダ
|2026/6/25(木)
23:30
|ウクライナ vs イタリア
|2026/6/26(金)
3:30
|スロベニア vs ブルガリア
|2026/6/26(金)
23:30
|ウクライナ vs カナダ
|2026/6/27(土)
3:00
|ブラジル vs イタリア
|2026/6/27(土)
23:30
|ブルガリア vs カナダ
|2026/6/28(日)
3:30
|スロベニア vs ブラジル
|2026/6/28(日)
20:00
|ブルガリア vs ウクライナ
|2026/6/28(日)
23:30
|カナダ vs ブラジル
|2026/6/29(月)
3:30
|スロベニア vs イタリア
|フランスラウンド
|2026/6/24(水)
20:30
|セルビア vs 日本
|2026/6/25(木)
0:00
|キューバ vs アメリカ
|2026/6/25(木)
3:30
|フランス vs イラン
|2026/6/26(金)
0:00
|イラン vs アメリカ
|2026/6/26(金)
3:30
|フランス vs キューバ
|2026/6/27(土)
0:00
|イラン vs 日本
|2026/6/27(土)
3:30
|セルビア vs キューバ
|2026/6/28(日)
0:00
|アメリカ vs 日本
|2026/6/28(日)
3:30
|フランス vs セルビア
|2026/6/28(日)
20:30
|イラン vs キューバ
|2026/6/29(月)
0:00
|フランス vs 日本
|2026/6/29(月)
3:30
|セルビア vs アメリカ
【第3週】
|ラウンド
|開始日時
|対戦カード
|日本ラウンド
|2026/7/15(水)
12:00
|カナダ vs アルゼンチン
|2026/7/15(水)
15:30
|ベルギー vs キューバ
|2026/7/15(水)
19:20
|日本 vs イタリア
|2026/7/16(木)
15:30
|ベルギー vs イタリア
|2026/7/16(木)
19:20
|日本 vs カナダ
|2026/7/17(金)
13:00
|キューバ vs アルゼンチン
|2026/7/17(金)
19:20
|日本 vs ベルギー
|2026/7/18(土)
13:00
|カナダ vs キューバ
|2026/7/18(土)
19:20
|アルゼンチン vs イタリア
|2026/7/19(日)
12:00
|ベルギー vs カナダ
|2026/7/19(日)
15:30
|キューバ vs イタリア
|2026/7/19(日)
19:20
|日本 vs アルゼンチン
|セルビアラウンド
|2026/7/15(水)
20:00
|ドイツ vs スロベニア
|2026/7/15(水)
23:30
|ウクライナ vs イラン
|2026/7/16(木)
3:00
|セルビア vs トルコ
|2026/7/16(木)
23:30
|イラン vs ドイツ
|2026/7/17(金)
3:00
|セルビア vs ウクライナ
|2026/7/17(金)
23:30
|トルコ vs ウクライナ
|2026/7/18(土)
3:00
|イラン vs スロベニア
|2026/7/18(土)
23:30
|トルコ vs スロベニア
|2026/7/19(日)
3:00
|セルビア vs ドイツ
|2026/7/19(日)
20:00
|トルコ vs イラン
|2026/7/19(日)
23:30
|ウクライナ vs ドイツ
|2026/7/20(月)
3:00
|セルビア vs スロベニア
|アメリカラウンド
|2026/7/16(木)
2:00
|ブルガリア vs ポーランド
|2026/7/16(木)
6:00
|フランス vs ブラジル
|2026/7/16(木)
10:00
|アメリカ vs 中国
|2026/7/17(金)
6:00
|中国 vs フランス
|2026/7/17(金)
10:00
|アメリカ vs ブラジル
|2026/7/18(土)
6:00
|中国 vs ブルガリア
|2026/7/18(土)
10:00
|ブラジル vs ポーランド
|2026/7/19(日)
6:00
|フランス vs ポーランド
|2026/7/19(日)
10:00
|アメリカ vs ブルガリア
|2026/7/20(月)
2:00
|中国 vs ブラジル
|2026/7/20(月)
6:00
|ブルガリア vs フランス
|2026/7/20(月)
10:00
|アメリカ vs ポーランド
【決勝ラウンド】
|ラウンド
|開始日時
|対戦カード
|準々決勝
|2026/7/29(水)
未定
|未定 vs 未定
|2026/7/29(水)
未定
|未定 vs 未定
|2026/7/30(木)
未定
|未定 vs 未定
|2026/7/30(木)
未定
|未定 vs 未定
|準決勝
|2026/8/1(土)
未定
|未定 vs 未定
|2026/8/1(土)
未定
|未定 vs 未定
|3位決定戦
|2026/8/2(日)
未定
|未定 vs 未定
|決勝
|2026/8/2(日)
未定
|未定 vs 未定
※すべて日本時間。
※決勝ラウンドは中国・寧波で開催予定。
※日程・対戦カードは変更となる場合があります。最新情報は大会および各中継局公式サイトよりご確認ください。
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