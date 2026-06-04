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volleyball japan menGetty Images
バレーボールネーションズ日本戦全試合配信！U-NEXT無料トライアルで視聴
Aoi Fujimiya

バレーボールネーションズリーグ2026は無料で見れる？地上波テレビ放送・ネット配信・視聴方法まとめ

バレーボールネーションズリーグ2026の無料視聴方法は？地上波中継・配信情報を紹介。

31日間無料トライアルあり
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世界各国の強豪が集結するバレーボールの国際大会『バレーボールネーションズリーグ(VNL)2026』。日本代表も世界ランキング上位国との激戦に挑むことから、多くのファンが注目している。

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本記事では、バレーボールネーションズリーグ2026の無料視聴について紹介する。

バレーボールネーションズリーグ2026は無料で見れる？

VNL2026の日本戦は地上波『TBS系列』と『BS-TBS』で放送予定となっており、対象試合であれば追加料金なしで視聴できる。また、ネット配信では『U-NEXT』が日本戦全試合を配信。初回登録者向けの31日間無料トライアルを利用すれば、追加料金なしで視聴可能だ。

なお、予選ラウンド第1週・第2週の日本戦は『BS-TBS』、予選ラウンド第3週の大阪大会および決勝ラウンドの日本戦は『TBS系列』で放送予定。一方、『TVer』でのライブ配信や見逃し配信は予定されていない。

視聴方法料金視聴できる試合
TBS系列無料大阪大会・決勝ラウンドの日本戦
BS-TBS無料予選ラウンド第1週・第2週の日本戦
U-NEXT月額2,189円(税込)
31日間無料トライアルあり		日本戦全試合・決勝戦
Volleyball TV有料大会全試合

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バレーボールネーションズリーグ2026日本戦の日程は？

『バレーボールネーションズリーグ(VNL)2026』では、女子日本代表が6月4日(木)、男子日本代表が6月10日(水)に初戦を迎える。予選ラウンドは3週にわたって開催され、世界ランキング上位国との対戦が続く厳しい戦いとなる。

女子日本代表はカナダ、フィリピン、大阪の3会場で予選ラウンドを戦い、7月22日(水)から中国・マカオで開催される決勝ラウンド進出を目指す。一方、男子日本代表は中国、フランス、大阪で予選ラウンドを行い、7月29日(水)から中国・寧波で開催される決勝ラウンドに挑む。

特に大阪大会では世界トップクラスの強豪国との対戦が予定されており、日本代表の順位を左右する重要な戦いとなりそうだ。なお、試合開始時間や対戦カードは変更となる可能性があるため、最新情報もあわせて確認しておきたい。

女子日本代表の日程

日時(日本時間)対戦カード開催地
6月4日(木) 5:30日本 vs フランスカナダ
6月6日(土) 5:30日本 vs ウクライナカナダ
6月7日(日) 9:00日本 vs ドイツカナダ
6月8日(月) 7:00日本 vs カナダカナダ
6月17日(水) 21:00日本 vs セルビアフィリピン
6月19日(金) 21:00日本 vs チェコフィリピン
6月20日(土) 21:00日本 vs ドミニカ共和国フィリピン
6月21日(日) 21:00日本 vs イタリアフィリピン
7月8日(水) 19:20日本 vs ブラジル大阪
7月9日(木) 19:20日本 vs タイ大阪
7月11日(土) 19:20日本 vs トルコ大阪
7月12日(日) 19:20日本 vs ポーランド大阪
7月22日(水)～7月26日(日)決勝ラウンド中国・マカオ

男子日本代表の日程

日時(日本時間)対戦カード開催地
6月10日(水) 21:00日本 vs ウクライナ中国
6月12日(金) 21:00日本 vs ポーランド中国
6月13日(土) 17:30日本 vs 中国中国
6月14日(日) 21:00日本 vs スロベニア中国
6月24日(水) 20:30日本 vs セルビアフランス
6月27日(土) 0:00日本 vs イランフランス
6月28日(日) 0:00日本 vs アメリカフランス
6月29日(月) 0:00日本 vs フランスフランス
7月15日(水) 19:20日本 vs イタリア大阪
7月16日(木) 19:20日本 vs カナダ大阪
7月17日(金) 19:20日本 vs ベルギー大阪
7月19日(日) 19:20日本 vs アルゼンチン大阪
7月29日(水)～8月2日(日)決勝ラウンド中国・寧波

試合開始時間や対戦カードは変更となる場合がございます。最新の情報は、各公式サイトでご確認ください。

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バレーボールネーションズリーグ2026のおすすめ視聴方法

volleyball nations 2026 screenshotU-NEXT

前述の通り、バレーボールネーションズリーグ2026は『U-NEXT』が日本戦全試合を日本語実況・解説付きでライブ配信。「月額プラン(31日間無料トライアルあり)」で見放題配信され、「J SPORTS バレーボールパック」で視聴することはできない。『U-NEXT』の「月額プラン」には31日間の無料トライアルがあり、期間中はバレーボールネーションズリーグ2026を含む見放題の対象作品が視聴可能だ。無料トライアル期間終了後は自動更新となるが、期間内に解約した場合は料金の支払いが発生しない。

また、『U-NEXT』のバレーボールネーションズリーグ2026配信は、日本ラウンドでは2チャンネルのマルチチャンネル配信。CH1が「通常の試合配信(日本語実況・解説付き)」、CH2が「注目選手徹底マークチャンネル(日本語実況・解説付き) ※日本ラウンドのみ」となる。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

  1. ▶【U-NEXT公式】視聴ページへアクセス
  2. 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
  3. 必要情報・支払方法(もし32日後に継続利用する場合に利用)を入力
  4. 登録完了で視聴開始！

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

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※本ページの情報は2026年6月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。