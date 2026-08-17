VIVANT第14話で何が起きた？ネタバレあらすじと第15話の見どころ・TVer・U-NEXT配信情報

日曜劇場『VIVANT2』第14話では、別班員5人の拉致事件をめぐる真相が大きく動き、新庄浩太郎、野崎守、そして中国の秘密情報機関「シンシー(Xinxi)」を軸に物語の構図が一変した。

本記事では、『VIVANT2』第14話のネタバレあらすじ、第15話の見どころを紹介する。

VIVANT 第14話のあらすじは？

日曜劇場『VIVANT』第14話では、別班員5人の拉致事件をめぐる黒幕探しが大きく動き出す。乃木憂助(堺雅人)は、事件の主犯とみられていた元公安の新庄浩太郎(竜星涼)を追ってタイへ向かい、現地で新たな別班員として姿を現した長野利彦(小日向文世)と共闘する。

しかし、拘束された新庄は事件への関与を否定。別班員拉致そのものを知らなかったことが判明し、これまで有力視されていた新庄黒幕説は崩れる。その後、新庄は護送中にタイ警察から銃を奪って銃撃戦を起こし、病院で死亡が確認された。一方で、その最期には不可解な点も残されており、生存の可能性を疑わせる描写も描かれた。

新庄が真犯人ではなかったことで、新たに浮上したのが公安の野崎守(阿部寛)だった。別班に関する情報を海外へ流した人物が野崎であることが判明し、乃木は衝撃を受けながらもその行方を追う。さらに、野崎に協力していたとみられる東条も逃亡し、その背後には乃木の別人格「F」が迫っていく。

物語後半では、野崎がイスラエル・エルサレムで謎の女性・樊林杏(ハン・リンシン)と接触。ハンは、中国の秘密情報機関「シンシー(Xinxi)」を率いる人物であり、別班と深い因縁を持つ新たな敵であることが明かされる。拉致された黒須駿(松坂桃李)ら別班員もシンシーの手に落ちていることが示され、第2シーズンの対立構図は大きく変化した。

その一方で、野崎の裏切りについては、シンシーへ接近するための潜入任務である可能性も浮上する。テントが運営していた孤児院にハンが異様な反応を見せたこともあり、「テントの孤児院」とシンシーの間に何があるのかが、第14話以降の大きな謎として残された。

VIVANT第15話の見どころは？

日曜劇場『VIVANT』第15話では、第1シーズンでも強烈な存在感を放ったバルカ警察のチンギス(Barslkhagva Batbold)が本格的に再登場する。テントが運営していた孤児院で育ち、ノゴーン・ベキ(役所広司)を深く敬うチンギスが、乃木憂助(堺雅人)にとって味方となるのか、それとも新たな脅威となるのかが大きな注目ポイントだ。

さらに乃木は、野崎守(阿部寛)の動きを追う中で、サイバー対策課の東条、公安の佐野部長、そしてチンギスの3人に狙いを絞って調査を進める。それぞれが事件とどのようにつながっているのか、追跡の先で明らかになる「衝撃の事実」にも注目したい。

第14話で存在が明らかになった、中国の秘密情報機関「シンシー(Xinxi)」も本格的に物語へ介入する。これにより、「別班」「公安」「バルカ警察」「シンシー」という4つの組織の思惑が交錯し、第2シーズンの物語はさらに世界規模の攻防へと発展していく。

また、前話で死亡が確認された新庄浩太郎(竜星涼)をめぐる謎も見逃せない。佐野部長の不可解な対応などから生存説も浮上する中、新庄の死の真相や逃亡した東条の行方がどのように描かれるのかも、第15話の重要な見どころとなりそうだ。

日曜劇場『VIVANT2』第14話を見逃した場合の視聴方法は？

日曜劇場『VIVANT2』第14話は、放送終了後に『U-NEXT』で見放題配信される予定だ。『VIVANT2』はU-NEXTで独占見放題配信されているため、第14話を含めて過去のエピソードをまとめて視聴したい場合にも利用しやすい。

一方、TVerとTBS FREEでは、第14話が最新話として期間限定で無料配信される予定。放送をリアルタイムで見られなかった場合でも、配信期間内であれば追加料金なしで視聴できる。

NetflixやAmazonプライム・ビデオ、Huluなどでは、現時点で『VIVANT2』第14話の見放題配信予定は発表されていない。無料配信の終了後に第14話を見たい場合や、第1話から最新話まで一気に追いかけたい場合はU-NEXTをチェックしたい。

サービス 第14話の配信状況 特徴 U-NEXT 独占見放題配信予定 過去回から最新話までまとめて視聴可能 TVer 期間限定で無料配信予定 最新話を無料で視聴できる TBS FREE 期間限定で無料配信予定 放送終了後に最新話を無料配信

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