無料トライアルで視聴可能 MLB.tv 『MLB.tv』でポストシーズン全試合をライブ配信！ Amazonプライムビデオ経由なら無料トライアルあり！ 7日間無料体験 今すぐ視聴 MLBポストシーズン見放題！ Lemino Leminoが「SPOTV NOW ポストシーズンパッケージ」を販売！ MLBポストシーズン2026を全試合ライブ＆見逃し配信 料金3,000円(税込)でワールドシリーズまで見放題 全試合配信 今すぐ加入 ポストシーズン全試合配信 SPOTV NOW 『SPOTV NOW』はMLBを徹底中継！ ポストシーズン2026を「日本語実況・解説付き」で全試合ライブ配信 全試合日本語配信 今すぐ視聴 無料トライアルで視聴可能 MLB.tv 『MLB.tv』でポストシーズン全試合をライブ配信！ Amazonプライムビデオ経由なら無料トライアルあり！ 7日間無料体験 今すぐ視聴 MLBポストシーズン見放題！ Lemino Leminoが「SPOTV NOW ポストシーズンパッケージ」を販売！ MLBポストシーズン2026を全試合ライブ＆見逃し配信 料金3,000円(税込)でワールドシリーズまで見放題 全試合配信 今すぐ加入

MLBワールドシリーズ2026のミルウォーキー・ブルワーズvsタンパベイ・レイズが、日本時間10月24日(土)から行われている。

本記事では、MLBワールドシリーズ2026のAmazonでの配信予定や無料中継の有無、お得な視聴方法を紹介する。

MLBワールドシリーズ2026はAmazonで見られる？

MLBワールドシリーズ2026は、Amazonプライムビデオの『SPOTVチャンネル』で全試合ライブ配信される。

Amazonプライム会員であれば追加料金なしで視聴可能。初回30日間無料体験を利用すれば、ワールドシリーズ全試合を無料で楽しむこともできる。

また、Amazonプライムビデオの『MLB.tv』でも全試合をライブ配信。こちらは別途チャンネル登録が必要だが、初回であれば7日間無料体験を利用できる。

チャンネル 中継試合 月額 無料体験 SPOTVチャンネル(Amazon) 全試合 600円

[プライム会員は追加料金なし] 30日間 MLB.tv(Amazon) 全試合 4,220円 7日間

※価格はすべて税込。

MLBワールドシリーズ2026の無料中継は？

MLBワールドシリーズ2026は、Amazonプライムビデオ『SPOTVチャンネル』の30日間無料体験で全試合を視聴できる。

また、『SPOTV NOW』では、10月24日(土)9:00開始の第1戦を無料ライブ配信。無料会員登録のみで視聴可能だ。

『MLB.tv(Amazon)』でも7日間無料体験を利用できるが、ワールドシリーズは第7戦まで開催された場合、10月24日(土)から11月1日(日)まで行われるため、無料期間内に全試合を視聴できない可能性がある。

視聴方法 無料中継の対象 無料視聴の条件 SPOTVチャンネル(Amazon) 全試合 初回30日間無料体験 SPOTV NOW 第1戦のみ 無料会員登録 MLB.tv(Amazon) 無料体験期間(7日間)内の試合 初回7日間無料体験

MLBワールドシリーズ2026のAmazon配信日程

MLBワールドシリーズ2026は、10月24日(土)9:00に開幕。ナ・リーグ王者のミルウォーキー・ブルワーズとア・リーグ王者のタンパベイ・レイズが対戦する。

Amazonプライムビデオ『SPOTVチャンネル』と『MLB.tv』では、最大7試合すべてをライブ配信する。

開催日時 対戦カード Amazon配信予定 10/24(土)

9:00 ブルワーズ vs レイズ

第1戦 SPOTVチャンネル(Amazon)

MLB.tv(Amazon) 10/25(日)

9:00 ブルワーズ vs レイズ

第2戦 SPOTVチャンネル(Amazon)

MLB.tv(Amazon) 10/27(火)

9:00 レイズ vs ブルワーズ

第3戦 SPOTVチャンネル(Amazon)

MLB.tv(Amazon) 10/28(水)

9:00 レイズ vs ブルワーズ

第4戦 SPOTVチャンネル(Amazon)

MLB.tv(Amazon) 10/29(木)

9:00 レイズ vs ブルワーズ

第5戦 SPOTVチャンネル(Amazon)

MLB.tv(Amazon) 10/31(土)

9:00 ブルワーズ vs レイズ

第6戦 SPOTVチャンネル(Amazon)

MLB.tv(Amazon) 11/1(日)

9:00 ブルワーズ vs レイズ

第7戦 SPOTVチャンネル(Amazon)

MLB.tv(Amazon)

※すべて日本時間。

※第5戦以降は必要な場合のみ開催。

MLBワールドシリーズ2026のおすすめ視聴方法

【Amazonプライムビデオ】30日間無料体験あり！ワールドシリーズは全試合

Amazonプライムビデオ『SPOTVチャンネル』では、MLB2026ワールドシリーズを全試合ライブ配信する。

プライム会員は追加料金なしで視聴でき、初めて登録する場合は30日間無料体験の利用が可能だ。

Amazonプライムビデオ登録方法

Amazonプライムビデオのスポーツページ へアクセス 視聴したい試合を選択 「ライブを観る 30日間の無料体験を始める」をタップ 支払い方法を入力 登録完了後、視聴を開始する

※無料体験終了後は月額600円(税込)で自動更新。

【MLB.tv】全試合配信！7日間無料体験あり

Amazon

まずはAmazonのMLB.tvチャンネルページにアクセス

「詳細を見る」をタップ。 支払い方法はクレジットカード、デビットカード、ドコモ・au・ソフトバンクの携帯決済、あと払いペイディに対応 これで登録完了！すぐに視聴開始

なお、MLB.tvの登録は自分でキャンセルをしない限り、月額4,220円(税込)で自動更新となるので注意が必要だ。

Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能だ。

【SPOTV NOW】MLBワールドシリーズもライブ配信

SPOTV NOW

『SPOTV NOW』では、2026シーズンもワールドシリーズまでMLBを視聴できる。ワールドシリーズ全試合をライブ配信予定となっている。SPOTV NOW登録方法

【Lemino】SPOTVパックで全試合配信！

NTTドコモ Lemino

LeminoはMLBポストシーズン2026のワイルドカードシリーズ～ワールドシリーズまで全試合が視聴できる『SPOTV NOW ポストシーズンパッケージ』を販売。同パッケージは3,000円(税込)で販売されており、MLBだけでなくサウジアラビア・オーストラリアのサッカーリーグの一部試合、BMXなどのコンテンツもライブ＆見逃し視聴可能だ。

SPOTV NOW ポストシーズンパック購入方法

LeminoのMLB特設ページ へアクセス 「SPOTV NOW ポストシーズンパッケージ 詳細はこちら！」をタップ 購入ボタンをタップ dアカウントでログイン 支払い情報を入力 申し込み内容を確認して購入完了

MLBワールドシリーズ2026の関連情報

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。