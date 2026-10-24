MLBワールドシリーズ2026のミルウォーキー・ブルワーズvsタンパベイ・レイズが、日本時間10月24日(土)から行われている。
本記事では、MLBワールドシリーズ2026のAmazonでの配信予定や無料中継の有無、お得な視聴方法を紹介する。
MLBワールドシリーズ2026はAmazonで見られる？
MLBワールドシリーズ2026は、Amazonプライムビデオの『SPOTVチャンネル』で全試合ライブ配信される。
Amazonプライム会員であれば追加料金なしで視聴可能。初回30日間無料体験を利用すれば、ワールドシリーズ全試合を無料で楽しむこともできる。
また、Amazonプライムビデオの『MLB.tv』でも全試合をライブ配信。こちらは別途チャンネル登録が必要だが、初回であれば7日間無料体験を利用できる。
チャンネル
中継試合
月額
無料体験
全試合
600円
30日間
全試合
4,220円
7日間
※価格はすべて税込。
MLBワールドシリーズ2026の無料中継は？
MLBワールドシリーズ2026は、Amazonプライムビデオ『SPOTVチャンネル』の30日間無料体験で全試合を視聴できる。
また、『SPOTV NOW』では、10月24日(土)9:00開始の第1戦を無料ライブ配信。無料会員登録のみで視聴可能だ。
『MLB.tv(Amazon)』でも7日間無料体験を利用できるが、ワールドシリーズは第7戦まで開催された場合、10月24日(土)から11月1日(日)まで行われるため、無料期間内に全試合を視聴できない可能性がある。
視聴方法
無料中継の対象
無料視聴の条件
全試合
初回30日間無料体験
第1戦のみ
無料会員登録
無料体験期間(7日間)内の試合
初回7日間無料体験
MLBワールドシリーズ2026のAmazon配信日程
MLBワールドシリーズ2026は、10月24日(土)9:00に開幕。ナ・リーグ王者のミルウォーキー・ブルワーズとア・リーグ王者のタンパベイ・レイズが対戦する。
Amazonプライムビデオ『SPOTVチャンネル』と『MLB.tv』では、最大7試合すべてをライブ配信する。
開催日時
対戦カード
Amazon配信予定
10/24(土)
ブルワーズ vs レイズ
10/25(日)
ブルワーズ vs レイズ
10/27(火)
レイズ vs ブルワーズ
10/28(水)
レイズ vs ブルワーズ
10/29(木)
レイズ vs ブルワーズ
10/31(土)
ブルワーズ vs レイズ
11/1(日)
ブルワーズ vs レイズ
※すべて日本時間。
※第5戦以降は必要な場合のみ開催。
MLBワールドシリーズ2026のおすすめ視聴方法
【Amazonプライムビデオ】30日間無料体験あり！ワールドシリーズは全試合
Amazonプライムビデオ『SPOTVチャンネル』では、MLB2026ワールドシリーズを全試合ライブ配信する。
プライム会員は追加料金なしで視聴でき、初めて登録する場合は30日間無料体験の利用が可能だ。
Amazonプライムビデオ登録方法
- Amazonプライムビデオのスポーツページへアクセス
- 視聴したい試合を選択
- 「ライブを観る 30日間の無料体験を始める」をタップ
- 支払い方法を入力
- 登録完了後、視聴を開始する
※無料体験終了後は月額600円(税込)で自動更新。
【MLB.tv】全試合配信！7日間無料体験あり
まずはAmazonのMLB.tvチャンネルページにアクセス
- 「詳細を見る」をタップ。
- 支払い方法はクレジットカード、デビットカード、ドコモ・au・ソフトバンクの携帯決済、あと払いペイディに対応
- これで登録完了！すぐに視聴開始
なお、MLB.tvの登録は自分でキャンセルをしない限り、月額4,220円(税込)で自動更新となるので注意が必要だ。
Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能だ。
【SPOTV NOW】MLBワールドシリーズもライブ配信
『SPOTV NOW』では、2026シーズンもワールドシリーズまでMLBを視聴できる。ワールドシリーズ全試合をライブ配信予定となっている。SPOTV NOW登録方法
- 「SPOTV NOW」の登録ページから希望するプランを選択
- 会員登録、またはSNSアカウント(Facebook・Apple・Yahoo!)を用いてログイン
- 各種情報を入力し、登録完了後すぐに視聴可能！
【Lemino】SPOTVパックで全試合配信！
LeminoはMLBポストシーズン2026のワイルドカードシリーズ～ワールドシリーズまで全試合が視聴できる『SPOTV NOW ポストシーズンパッケージ』を販売。同パッケージは3,000円(税込)で販売されており、MLBだけでなくサウジアラビア・オーストラリアのサッカーリーグの一部試合、BMXなどのコンテンツもライブ＆見逃し視聴可能だ。
SPOTV NOW ポストシーズンパック購入方法
- LeminoのMLB特設ページへアクセス
- 「SPOTV NOW ポストシーズンパッケージ 詳細はこちら！」をタップ
- 購入ボタンをタップ
- dアカウントでログイン
- 支払い情報を入力
- 申し込み内容を確認して購入完了
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