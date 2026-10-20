MLBワールドシリーズのルール・勝敗決着方法は？

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2026年シーズンのメジャーリーグ・ベースボール（MLB）は、アメリカン・リーグ、ナショナル・リーグの優勝チームが出揃い、年間王者を決めるワールドシリーズに突入する。

本記事では、MLBワールドシリーズのルールや勝敗決着方法を紹介する。

MLBワールドシリーズ｜ルール・勝敗決着方法は？

ワールドシリーズは、アメリカン・リーグとナショナル・リーグの優勝チームが対戦し、メジャーリーグの年間王者を決定する。最大7試合の4戦先勝方式で行われ、先に4勝を挙げたチームがワールドシリーズ制覇、MLB年間王者となる。

■ルール・レギュレーション

試合会場は、2-3-2方式が採用され、勝率の高いナショナル・リーグ王者のミルウォーキー・ブルワーズがホームアドバンテージを手にすることが決定。第1戦と第2戦、第6戦と第7戦の4試合が同会場でブルワーズの本拠地で開催され、残りの第3戦から第5戦はアメリカン・リーグの優勝チームの本拠地で開催される。

ワールドシリーズは、基本的に2026シーズンのMLBレギュラーシーズンと同様のルールで開催される。ただし、ワールドシリーズを含むポストシーズンでは延長戦などに独自の規定が適用される。

レギュラーシーズンで延長10回以降に導入されている無死二塁からのタイブレークは、ポストシーズンでは実施されない。延長に入った場合も通常のイニングと同様に走者なしの状態から開始される。日本のポストシリーズとは異なり、引き分けの規定はなく、勝敗が決まるまで試合が続けられる。

また、監督によるリプレーチャレンジはレギュラーシーズンの1回に対し、ポストシーズンでは各試合2回認められている。

2026年シーズンから導入されたABS（自動ボール・ストライク）チャレンジシステムは、ポストシーズンでも適用される。チャレンジは各チームに1試合あたり2回認められており、判定が覆った場合は権利が維持される。なお、延長戦突入時にチャレンジ権が残っていないチームには、追加で1回のチャレンジが認められる。

■優勝決定方法

ワールドシリーズは最大7試合の4戦先勝方式で行われ、先に4勝を挙げたチームが年間王者に輝く。4連勝した場合は最短の第4戦で決着し、両チームが3勝3敗で並んだ場合は最終第7戦で優勝チームが決まる。いずれかのチームが4勝に到達した時点でシリーズは終了となり、残りの試合は実施されない。

MLBワールドシリーズ｜試合日程

前述の通り、ナショナル・リーグを制したミルウォーキー・ブルワーズがホームアドバンテージを手にしているため、第1戦と第2戦、第6戦と第7戦は「アメリカン・ファミリー・フィールド」で開催。第3戦から第5戦はアメリカン・リーグを制したタンパベイ・レイズの本拠地で開催される。

ワールドシリーズの試合日程は以下の通り。

試合 試合日時 対戦カード 会場 第1戦 10月24日(土)

9:00 タンパベイ・レイズ vs ミルウォーキー・ブルワーズ ブルワーズ本拠地 第2戦 10月25日(日)

9:00 タンパベイ・レイズvs ミルウォーキー・ブルワーズ ブルワーズ本拠地 第3戦 10月27日(火)

9:00 ミルウォーキー・ブルワーズ vs タンパベイ・レイズ レイズ本拠地 第4戦 10月28日(水)

9:00 ミルウォーキー・ブルワーズ vs タンパベイ・レイズ レイズ本拠地 第5戦* 10月29日(木)

9:00 ミルウォーキー・ブルワーズ vs タンパベイ・レイズ レイズ本拠地 第6戦* 10月31日(土)

9:00 タンパベイ・レイズ vs ミルウォーキー・ブルワーズ ブルワーズ本拠地 第7戦* 11月1日(日)

9:00 タンパベイ・レイズ vs ミルウォーキー・ブルワーズ ブルワーズ本拠地

※試合日時は日本時間。

*：第5～7戦は必要な場合のみ開催

MLBワールドシリーズ2026のテレビ放送・ネット配信予定

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全試合を録画中継 SPOTV NOW ネット 全試合をライブ配信 Lemino(SPOTVパック) ネット 全試合をライブ配信 NHK 総合・総合サブ 地上波 【ワールドシリーズ】

ドジャース戦を全試合生中継 NHK BS 衛星放送 【ワールドシリーズ】

NHK総合の中継試合以外を全試合生中継 NHK BSプレミアム4K 衛星放送 注目試合を生中継

※放送・配信予定は変更となる場合があります。最新の情報は各公式サイトでご確認ください。

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