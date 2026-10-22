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mlb Brewers rays 2026(C)Getty images
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Tsutomu Maeda

MLB2026 ワールドシリーズの試合日程・対戦カード・テレビ放送/ネット配信予定

2026年の北米プロ野球MLB(メジャーリーグ)ワールドシリーズの対戦カードや試合日程、テレビ放送・ネット配信予定を紹介。

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2026年のMLBワールドシリーズが、日本時間10月24日(土)に開幕する。

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本記事では、MLBワールドシリーズ2026の試合日程や対戦カード、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

MLBワールドシリーズ2026の試合日程・対戦カード

MLBワールドシリーズ2026は、日本時間10月24日(土)から11月1日(日)にかけて行われる。

ナ・リーグ王者のミルウォーキー・ブルワーズとア・リーグ王者のタンパベイ・レイズが対戦。シリーズは7試合制・4勝先取で、先に4勝したチームがワールドチャンピオンとなる。

開催日時

ラウンド

対戦カード

会場

10/24(土)9:00

第1戦

レイズ vs ブルワーズ

アメリカンファミリー・フィールド

10/25(日)9:00

第2戦

レイズ vs ブルワーズ

アメリカンファミリー・フィールド

10/27(火)9:00

第3戦

ブルワーズ vs レイズ

トロピカーナ・フィールド

10/28(水)9:00

第4戦

ブルワーズ vs レイズ

トロピカーナ・フィールド

10/29(木)9:00

第5戦

ブルワーズ vs レイズ

トロピカーナ・フィールド

10/31(土)9:00

第6戦

レイズ vs ブルワーズ

アメリカンファミリー・フィールド

11/1(日)9:00

第7戦

レイズ vs ブルワーズ

アメリカンファミリー・フィールド

※すべて日本時間。
※第5戦以降は必要な場合のみ開催。先に4勝したチームが出た時点でシリーズ終了。

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MLBワールドシリーズ2026のテレビ放送・ネット配信予定

MLBワールドシリーズ2026は、Amazonプライムビデオ『SPOTVチャンネル(30日間無料体験あり)』で全試合がライブ配信される。プライム会員は追加料金なしで視聴可能だ。

また、ネット『SPOTV NOW』『MLB.tv(Amazon)』『Lemino(SPOTVパック)』でも全試合をライブ配信予定。衛星放送『J SPORTS』では全試合が同日18:00より録画放送される。

その他、『NHK』でも地上波および衛星放送の各チャンネルで注目試合を生中継予定となっている。。

チャンネル

形態

ワールドシリーズ中継

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(30日間無料体験あり)

ネット

全試合ライブ配信

J SPORTS

衛星放送

全試合同日18:00- 録画放送

MLB.tv(Amazon)
(7日間無料トライアルあり)

ネット

全試合ライブ配信

SPOTV NOW

ネット

全試合ライブ配信

10/24(土)9:00 第1戦は無料

Lemino(SPOTVパック)

ネット

全試合をライブ配信

NHK 総合・総合サブ

地上波

注目試合を生中継

10/24(土)9:00 第1戦

NHK BS

衛星放送

NHK総合で放送されない試合を生中継

10/25(日)9:00 第2戦
10/27(火)9:00 第3戦

NHK BSプレミアム4K

衛星放送

注目試合を生中継

10/24(土)9:00 第1戦

※第5戦以降は必要な場合のみ開催。

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MLBワールドシリーズ2026のおすすめ視聴方法

【Amazonプライムビデオ】30日間無料体験あり！ワールドシリーズは全試合

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プライム会員は追加料金なしで視聴でき、初めて登録する場合は30日間無料体験の利用が可能だ。

Amazonプライムビデオ登録方法

  1. Amazonプライムビデオのスポーツページへアクセス
  2. 視聴したい試合を選択
  3. 「ライブを観る 30日間の無料体験を始める」をタップ
  4. 支払い方法を入力
  5. 登録完了後、視聴を開始する

※無料体験終了後は月額600円(税込)で自動更新。

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【MLB.tv】全試合配信！7日間無料体験あり

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まずはAmazonのMLB.tvチャンネルページにアクセス

  1. 「詳細を見る」をタップ。
  2. 支払い方法はクレジットカード、デビットカード、ドコモ・au・ソフトバンクの携帯決済、あと払いペイディに対応
  3. これで登録完了！すぐに視聴開始

なお、MLB.tvの登録は自分でキャンセルをしない限り、月額4,220円(税込)で自動更新となるので注意が必要だ。

Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能だ。

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SPOTV NOW』では、2026シーズンもワールドシリーズまでMLBを視聴できる。ワールドシリーズ全試合をライブ配信予定となっている。SPOTV NOW登録方法

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