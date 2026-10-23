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2026シーズンのメジャーリーグ・ベースボール（MLB）は、年間王者を決めるワールドシリーズがいよいよ開幕する。アメリカン・リーグ優勝のタンパベイ・レイズと、ナショナル・リーグを制したミルウォーキー・ブルワーズが初の年間王者の座を懸けて対戦する。

本記事では、MLBワールドシリーズ2026に出場するレイズとブルワーズのロースターを紹介する。

タンパベイ・レイズ｜ロースター

アメリカン・リーグ東地区1位でレギュラーシーズンを終えたレイズは、地区シリーズでニューヨーク・ヤンキースに3-0、アメリカン・リーグ優勝決定シリーズでクリーブランド・ガーディアンズを4-2で退けて6年ぶり3度目のアメリカン・リーグ優勝を果たした。

3度目の挑戦となるワールドシリーズで球団史上初のワールドシリーズ優勝を目指す。

■タンパベイ・レイズのロースター一覧

No. 選手名 Pos. 投打 身長 体重 国籍 生年月日 22 グリフィン・ジャックス 投手 右投右打 188cm 88kg アメリカ 1994/11/22

(31歳) 28 ニック・マルティネス 投手 右投左打 185cm 91kg アメリカ 1990/08/05

(36歳) 32 スティーブン・マッツ 投手 左投右打 188cm 93kg アメリカ 1991/05/29

(35歳) 47 ブライアン・ベイカー 投手 右投右打 198cm 107kg アメリカ 1994/12/02

(31歳) 49 ケビン・ケリー 投手 右投右打 188cm 88kg アメリカ 1997/11/28

(28歳) 51 フレディ・ペラルタ 投手 右投右打 183cm 90kg ドミニカ共和国 1996/06/04

(30歳) 57 ドリュー・ラスムセン 投手 右投右打 185cm 109kg アメリカ 1995/07/27

(31歳) 61 イアン・シーモア 投手 左投左打 183cm 98kg アメリカ 1998/12/13

(27歳) 62 キャム・ブーザー 投手 左投左打 191cm 104kg アメリカ 1992/05/04

(34歳) 68 タイラー・ウェルズ 投手 右投右打 203cm 122kg アメリカ 1994/08/26

(32歳) 71 コール・サルサー 投手 右投右打 183cm 91kg アメリカ 1990/03/12

(36歳) 88 ブロディ・ホプキンス 投手 右投右打 193cm 91kg アメリカ 2002/01/18

(24歳) 34 リアム・ヒックス 捕手 右投左打 175cm 84kg カナダ 1999/06/02

(27歳) 40 ニック・フォーテス 捕手 右投右打 180cm 90kg アメリカ 1996/11/11

(29歳) 1 リッチー・パラシオス 内野手 右投左打 173cm 84kg アメリカ 1997/05/16

(29歳) 6 テイラー・ウォールズ 内野手 右投両打 175cm 84kg アメリカ 1996/07/10

(30歳) 8 ジョナサン・アランダ 内野手 右投左打 183cm 98kg メキシコ 1998/05/23

(28歳) 9 ホルヘ・マテオ 内野手 右投右打 183cm 91kg ドミニカ共和国 1995/06/23

(31歳) 13 ジュニオール・カミネロ 内野手 右投右打 185cm 100kg ドミニカ共和国 2003/07/05

(23歳) 15 ベン・ウィリアムソン 内野手 右投右打 183cm 95kg アメリカ 2000/11/05

(25歳) 14 チャンドラー・シンプソン 外野手 右投左打 180cm 77kg アメリカ 2000/11/18

(25歳) 21 ジョニー・デルーカ 外野手 右投右打 178cm 88kg アメリカ 1998/07/10

(28歳) 25 ビクター・メサ・ジュニア 外野手 左投左打 180cm 88kg キューバ 2001/09/08

(25歳) 26 ライアン・ビラーデ 外野手 右投右打 185cm 103kg アメリカ 1999/02/18

(27歳) 31 セドリック・マリンズ 外野手 左投左打 170cm 79kg アメリカ 1994/10/01

(32歳) 2 ヤンディ・ディアス 指名打者 右投右打 183cm 107kg キューバ 1991/08/08

(35歳)

※年齢は2026年10月23日時点

ミルウォーキー・ブルワーズ｜ロースター

ナショナル・リーグ中地区1位、両リーグ勝率1位でレギュラーシーズンを終えたレイズは、地区シリーズでサンディエゴ・パドレスに3-1、ナショナル・リーグ優勝決定シリーズで3連覇を目指したロサンゼルス・ドジャースに4-0で勝利して、球団史上2度目のリーグ優勝を成し遂げた。

1982年以来となる2度目のワールドシリーズで初のワールドシリーズ優勝を手にできるか。

■ミルウォーキー・ブルワーズのロースター一覧

No. 選手名 Pos. 投打 身長 体重 国籍 生年月日 21 ダスティン・メイ 投手 右投右打 198cm 82kg アメリカ 1997/09/06

(29歳) 26 アーロン・アシュビー 投手 左投右打 183cm 88kg アメリカ 1998/05/24

(28歳) 29 トレバー・メギル 投手 右投左打 203cm 115kg アメリカ 1993/12/05

(32歳) 32 ジェイコブ・ミジオロウスキー 投手 右投右打 201cm 91kg アメリカ 2002/04/03

(24歳) 33 ジョジョ・ロメロ 投手 左投左打 180cm 98kg アメリカ 1996/09/09

(30歳) 37 DL・ホール 投手 左投左打 185cm 95kg アメリカ 1998/09/19

(28歳) 39 チャド・パトリック 投手 右投右打 185cm 98kg アメリカ 1998/08/14

(28歳) 43 ローガン・ヘンダーソン 投手 右投右打 183cm 95kg アメリカ 2002/03/02

(24歳) 45 アブナー・ウリーベ 投手 右投右打 191cm 93kg ドミニカ共和国 2000/06/20

(26歳) 49 アントニオ・センザテラ 投手 右投右打 185cm 107kg ベネズエラ 1995/01/21

(31歳) 52 カイル・ハリソン 投手 左投右打 188cm 98kg アメリカ 2001/08/12

(25歳) 54 ロバート・ガッサー 投手 左投左打 183cm 89kg アメリカ 1999/05/31

(27歳) 55 シェーン・ドロハン 投手 左投左打 188cm 92kg アメリカ 1999/01/07

(27歳) 24 ウィリアム・コントレラス 捕手 右投右打 178cm 98kg ベネズエラ 1997/12/24

(28歳) 99 ゲーリー・サンチェス 捕手 右投右打 188cm 114kg ドミニカ共和国 1992/12/02

(33歳) 2 ブライス・トゥラング 内野手 右投左打 183cm 86kg アメリカ 1999/11/21

(26歳) 3 ジョーイ・オルティス 内野手 右投右打 178cm 87kg アメリカ 1998/07/14

(28歳) 6 デービッド・ハミルトン 内野手 右投左打 178cm 87kg アメリカ 1997/09/29

(29歳) 9 ジェイク・バウアーズ 内野手 左投左打 183cm 98kg アメリカ 1995/10/06

(31歳) 12 クーパー・プラット 内野手 右投右打 193cm 95kg アメリカ 2004/08/18

(22歳) 28 アンドリュー・ボーン 内野手 右投右打 178cm 98kg アメリカ 1998/04/03

(28歳) 5 ギャレット・ミッチェル 外野手 右投左打 188cm 104kg アメリカ 1998/09/04

(28歳) 10 サル・フレリック 外野手 右投左打 175cm 87kg アメリカ 2000/04/19

(26歳) 11 ジャクソン・チョウリオ 外野手 右投右打 185cm 90kg ベネズエラ 2004/03/11

(22歳) 18 ルイス・ララ 外野手 右投両打 170cm 77kg ベネズエラ 2004/11/17

(21歳) 22 クリスチャン・イエリッチ 指名打者 右投左打 193cm 100kg アメリカ 1991/12/05

(34歳)

※年齢は2026年10月23日時点

MLBワールドシリーズ｜試合日程

MLBワールドシリーズは、4戦先勝の最大7試合の形式で開催。レギュラーシーズンで勝率の高かったナショナル・リーグ優勝のミルウォーキー・ブルワーズがホームアドバンテージを手にしているため、第1戦と第2戦、第6戦と第7戦は「アメリカン・ファミリー・フィールド」で開催。第3戦から第5戦はアメリカン・リーグを制したタンパベイ・レイズの本拠地「トロピカーナ・フィールド」で開催される。

ワールドシリーズの試合日程は以下の通り。

試合 試合日時 対戦カード 会場 第1戦 10月24日(土)

9:00 タンパベイ・レイズ vs ミルウォーキー・ブルワーズ ブルワーズ本拠地 第2戦 10月25日(日)

9:00 タンパベイ・レイズvs ミルウォーキー・ブルワーズ ブルワーズ本拠地 第3戦 10月27日(火)

9:00 ミルウォーキー・ブルワーズ vs タンパベイ・レイズ レイズ本拠地 第4戦 10月28日(水)

9:00 ミルウォーキー・ブルワーズ vs タンパベイ・レイズ レイズ本拠地 第5戦* 10月29日(木)

9:00 ミルウォーキー・ブルワーズ vs タンパベイ・レイズ レイズ本拠地 第6戦* 10月31日(土)

9:00 タンパベイ・レイズ vs ミルウォーキー・ブルワーズ ブルワーズ本拠地 第7戦* 11月1日(日)

9:00 タンパベイ・レイズ vs ミルウォーキー・ブルワーズ ブルワーズ本拠地

※試合日時は日本時間。

*：第5～7戦は必要な場合のみ開催

MLBワールドシリーズ2026のテレビ放送・ネット配信予定

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『NHK』でもワールドシリーズを含むポストシーズンの注目試合が放送される予定だ。

チャンネル 形態 ポストシーズン中継 MLB.tv(Amazon)

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ワールドシリーズ全試合をライブ配信 J SPORTS 衛星放送 【ワールドシリーズ】

全試合を録画中継 SPOTV NOW ネット 全試合をライブ配信 Lemino(SPOTVパック) ネット 全試合をライブ配信 NHK 総合・総合サブ 地上波 【ワールドシリーズ】

第1戦を生中継 NHK BS 衛星放送 【ワールドシリーズ】

NHK総合の中継試合以外全試合生中継 NHK BSプレミアム4K 衛星放送 第1戦を生中継

※放送・配信予定は変更となる場合があります。最新の情報は各公式サイトでご確認ください。

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