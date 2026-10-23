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Yuta Tokuma

MLBワールドシリーズ2026 出場2球団のメンバー一覧｜ブルワーズvsレイズ

【メジャーリーグ・ベースボール】2026年メジャーリーグ・ベースボール（MLB）の年間王者を決めるワールドシリーズに出場する2チームのメンバーを紹介する。

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2026シーズンのメジャーリーグ・ベースボール（MLB）は、年間王者を決めるワールドシリーズがいよいよ開幕する。アメリカン・リーグ優勝のタンパベイ・レイズと、ナショナル・リーグを制したミルウォーキー・ブルワーズが初の年間王者の座を懸けて対戦する。

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本記事では、MLBワールドシリーズ2026に出場するレイズとブルワーズのロースターを紹介する。

タンパベイ・レイズ｜ロースター

アメリカン・リーグ東地区1位でレギュラーシーズンを終えたレイズは、地区シリーズでニューヨーク・ヤンキースに3-0、アメリカン・リーグ優勝決定シリーズでクリーブランド・ガーディアンズを4-2で退けて6年ぶり3度目のアメリカン・リーグ優勝を果たした。

3度目の挑戦となるワールドシリーズで球団史上初のワールドシリーズ優勝を目指す。

■タンパベイ・レイズのロースター一覧

No.

選手名

Pos.

投打

身長

体重

国籍

生年月日

22

グリフィン・ジャックス

投手

右投右打

188cm

88kg

アメリカ

1994/11/22
(31歳)

28

ニック・マルティネス

投手

右投左打

185cm

91kg

アメリカ

1990/08/05
(36歳)

32

スティーブン・マッツ

投手

左投右打

188cm

93kg

アメリカ

1991/05/29
(35歳)

47

ブライアン・ベイカー

投手

右投右打

198cm

107kg

アメリカ

1994/12/02
(31歳)

49

ケビン・ケリー

投手

右投右打

188cm

88kg

アメリカ

1997/11/28
(28歳)

51

フレディ・ペラルタ

投手

右投右打

183cm

90kg

ドミニカ共和国

1996/06/04
(30歳)

57

ドリュー・ラスムセン

投手

右投右打

185cm

109kg

アメリカ

1995/07/27
(31歳)

61

イアン・シーモア

投手

左投左打

183cm

98kg

アメリカ

1998/12/13
(27歳)

62

キャム・ブーザー

投手

左投左打

191cm

104kg

アメリカ

1992/05/04
(34歳)

68

タイラー・ウェルズ

投手

右投右打

203cm

122kg

アメリカ

1994/08/26
(32歳)

71

コール・サルサー

投手

右投右打

183cm

91kg

アメリカ

1990/03/12
(36歳)

88

ブロディ・ホプキンス

投手

右投右打

193cm

91kg

アメリカ

2002/01/18
(24歳)

34

リアム・ヒックス

捕手

右投左打

175cm

84kg

カナダ

1999/06/02
(27歳)

40

ニック・フォーテス

捕手

右投右打

180cm

90kg

アメリカ

1996/11/11
(29歳)

1

リッチー・パラシオス

内野手

右投左打

173cm

84kg

アメリカ

1997/05/16
(29歳)

6

テイラー・ウォールズ

内野手

右投両打

175cm

84kg

アメリカ

1996/07/10
(30歳)

8

ジョナサン・アランダ

内野手

右投左打

183cm

98kg

メキシコ

1998/05/23
(28歳)

9

ホルヘ・マテオ

内野手

右投右打

183cm

91kg

ドミニカ共和国

1995/06/23
(31歳)

13

ジュニオール・カミネロ

内野手

右投右打

185cm

100kg

ドミニカ共和国

2003/07/05
(23歳)

15

ベン・ウィリアムソン

内野手

右投右打

183cm

95kg

アメリカ

2000/11/05
(25歳)

14

チャンドラー・シンプソン

外野手

右投左打

180cm

77kg

アメリカ

2000/11/18
(25歳)

21

ジョニー・デルーカ

外野手

右投右打

178cm

88kg

アメリカ

1998/07/10
(28歳)

25

ビクター・メサ・ジュニア

外野手

左投左打

180cm

88kg

キューバ

2001/09/08
(25歳)

26

ライアン・ビラーデ

外野手

右投右打

185cm

103kg

アメリカ

1999/02/18
(27歳)

31

セドリック・マリンズ

外野手

左投左打

170cm

79kg

アメリカ

1994/10/01
(32歳)

2

ヤンディ・ディアス

指名打者

右投右打

183cm

107kg

キューバ

1991/08/08
(35歳)

※年齢は2026年10月23日時点

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ミルウォーキー・ブルワーズ｜ロースター

ナショナル・リーグ中地区1位、両リーグ勝率1位でレギュラーシーズンを終えたレイズは、地区シリーズでサンディエゴ・パドレスに3-1、ナショナル・リーグ優勝決定シリーズで3連覇を目指したロサンゼルス・ドジャースに4-0で勝利して、球団史上2度目のリーグ優勝を成し遂げた。

1982年以来となる2度目のワールドシリーズで初のワールドシリーズ優勝を手にできるか。

■ミルウォーキー・ブルワーズのロースター一覧

No.

選手名

Pos.

投打

身長

体重

国籍

生年月日

21

ダスティン・メイ

投手

右投右打

198cm

82kg

アメリカ

1997/09/06
(29歳)

26

アーロン・アシュビー

投手

左投右打

183cm

88kg

アメリカ

1998/05/24
(28歳)

29

トレバー・メギル

投手

右投左打

203cm

115kg

アメリカ

1993/12/05
(32歳)

32

ジェイコブ・ミジオロウスキー

投手

右投右打

201cm

91kg

アメリカ

2002/04/03
(24歳)

33

ジョジョ・ロメロ

投手

左投左打

180cm

98kg

アメリカ

1996/09/09
(30歳)

37

DL・ホール

投手

左投左打

185cm

95kg

アメリカ

1998/09/19
(28歳)

39

チャド・パトリック

投手

右投右打

185cm

98kg

アメリカ

1998/08/14
(28歳)

43

ローガン・ヘンダーソン

投手

右投右打

183cm

95kg

アメリカ

2002/03/02
(24歳)

45

アブナー・ウリーベ

投手

右投右打

191cm

93kg

ドミニカ共和国

2000/06/20
(26歳)

49

アントニオ・センザテラ

投手

右投右打

185cm

107kg

ベネズエラ

1995/01/21
(31歳)

52

カイル・ハリソン

投手

左投右打

188cm

98kg

アメリカ

2001/08/12
(25歳)

54

ロバート・ガッサー

投手

左投左打

183cm

89kg

アメリカ

1999/05/31
(27歳)

55

シェーン・ドロハン

投手

左投左打

188cm

92kg

アメリカ

1999/01/07
(27歳)

24

ウィリアム・コントレラス

捕手

右投右打

178cm

98kg

ベネズエラ

1997/12/24
(28歳)

99

ゲーリー・サンチェス

捕手

右投右打

188cm

114kg

ドミニカ共和国

1992/12/02
(33歳)

2

ブライス・トゥラング

内野手

右投左打

183cm

86kg

アメリカ

1999/11/21
(26歳)

3

ジョーイ・オルティス

内野手

右投右打

178cm

87kg

アメリカ

1998/07/14
(28歳)

6

デービッド・ハミルトン

内野手

右投左打

178cm

87kg

アメリカ

1997/09/29
(29歳)

9

ジェイク・バウアーズ

内野手

左投左打

183cm

98kg

アメリカ

1995/10/06
(31歳)

12

クーパー・プラット

内野手

右投右打

193cm

95kg

アメリカ

2004/08/18
(22歳)

28

アンドリュー・ボーン

内野手

右投右打

178cm

98kg

アメリカ

1998/04/03
(28歳)

5

ギャレット・ミッチェル

外野手

右投左打

188cm

104kg

アメリカ

1998/09/04
(28歳)

10

サル・フレリック

外野手

右投左打

175cm

87kg

アメリカ

2000/04/19
(26歳)

11

ジャクソン・チョウリオ

外野手

右投右打

185cm

90kg

ベネズエラ

2004/03/11
(22歳)

18

ルイス・ララ

外野手

右投両打

170cm

77kg

ベネズエラ

2004/11/17
(21歳)

22

クリスチャン・イエリッチ

指名打者

右投左打

193cm

100kg

アメリカ

1991/12/05
(34歳)

※年齢は2026年10月23日時点

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MLBワールドシリーズ｜試合日程

MLBワールドシリーズは、4戦先勝の最大7試合の形式で開催。レギュラーシーズンで勝率の高かったナショナル・リーグ優勝のミルウォーキー・ブルワーズがホームアドバンテージを手にしているため、第1戦と第2戦、第6戦と第7戦は「アメリカン・ファミリー・フィールド」で開催。第3戦から第5戦はアメリカン・リーグを制したタンパベイ・レイズの本拠地「トロピカーナ・フィールド」で開催される。

ワールドシリーズの試合日程は以下の通り。

試合

試合日時

対戦カード

会場

第1戦

10月24日(土)
9:00

タンパベイ・レイズ vs ミルウォーキー・ブルワーズ

ブルワーズ本拠地

第2戦

10月25日(日)
9:00

タンパベイ・レイズvs ミルウォーキー・ブルワーズ

ブルワーズ本拠地

第3戦

10月27日(火)
9:00

ミルウォーキー・ブルワーズ vs タンパベイ・レイズ

レイズ本拠地

第4戦

10月28日(水)
9:00

ミルウォーキー・ブルワーズ vs タンパベイ・レイズ

レイズ本拠地

第5戦*

10月29日(木)
9:00

ミルウォーキー・ブルワーズ vs タンパベイ・レイズ

レイズ本拠地

第6戦*

10月31日(土)
9:00

タンパベイ・レイズ vs ミルウォーキー・ブルワーズ

ブルワーズ本拠地

第7戦*

11月1日(日)
9:00

タンパベイ・レイズ vs ミルウォーキー・ブルワーズ

ブルワーズ本拠地

※試合日時は日本時間。

*：第5～7戦は必要な場合のみ開催

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MLBワールドシリーズ2026のテレビ放送・ネット配信予定

MLBワールドシリーズ2026は、Amazonプライムビデオ『SPOTVチャンネル』、『SPOTV NOW』『MLB.tv(Amazonあり)』『Lemino(SPOTVパック)』でネット配信されるほか、衛星放送『J SPORTS』でも中継が予定されている。

『NHK』でもワールドシリーズを含むポストシーズンの注目試合が放送される予定だ。

チャンネル

形態

ポストシーズン中継

MLB.tv(Amazon)
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ネット

全試合をライブ配信

SPOTVチャンネル(Amazon)
[30日間無料体験あり]

ネット

ポストシーズン1日1試合をライブ配信
ワールドシリーズ全試合をライブ配信

J SPORTS

衛星放送

【ワールドシリーズ】
全試合を録画中継

SPOTV NOW

ネット

全試合をライブ配信

Lemino(SPOTVパック)

ネット

全試合をライブ配信

NHK 総合・総合サブ

地上波

【ワールドシリーズ】
第1戦を生中継

NHK BS

衛星放送

【ワールドシリーズ】
NHK総合の中継試合以外全試合生中継

NHK BSプレミアム4K

衛星放送

第1戦を生中継

※放送・配信予定は変更となる場合があります。最新の情報は各公式サイトでご確認ください。

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MLBワールドシリーズ2026のおすすめ視聴方法

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Amazonプライムビデオ『SPOTVチャンネル』では、MLB2026ワールドシリーズを試合開催日に毎日1試合ライブ配信する。

プライム会員は追加料金なしで視聴でき、初めて登録する場合は30日間無料体験の利用が可能だ。

Amazonプライムビデオ登録方法

  1. Amazonプライムビデオのスポーツページへアクセス
  2. 視聴したい試合を選択
  3. 「ライブを観る 30日間の無料体験を始める」をタップ
  4. 支払い方法を入力
  5. 登録完了後、視聴を開始する

※無料体験終了後は月額600円(税込)で自動更新。

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なお、MLB.tvの登録は自分でキャンセルをしない限り、月額4,220円(税込)で自動更新となるので注意が必要だ。

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【SPOTV NOW】MLBワールドシリーズもライブ配信

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SPOTV NOW』では、2026シーズンもワールドシリーズまでMLBを視聴できる。ワールドシリーズ全試合をライブ配信予定となっている。SPOTV NOW登録方法

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