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バレーボール男子日本代表 2025年最新メンバー・ネーションズリーグ招集選手

ネーションズリーグ2025に臨むバレーボール男子日本代表の2025年度登録メンバーを紹介する。

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バレーボール男子日本代表は、6月に開幕するバレーボール ネーションズリーグ2025に参戦する。

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本記事では、ネーションズリーグ2025開幕を前にバレーボール男子日本代表の2025年度登録メンバーを紹介する。

バレーボール男子日本代表｜2025年度登録メンバー

背番号名前ポジション所属生年月日身長
1西田有志
(Yuji Nishida)		オポジット日本バレーボール協会2000年1月30日(25歳)186㎝/87kg
2小野寺太志
(Taishi Onodera)		ミドルブロッカーサントリーサンバーズ1996年2月27日(29歳)202㎝/98kg
3深津旭弘
(Akihiro Fukatsu)		セッター日本バレーボール協会1987年7月23日(37歳)183㎝/78kg
4宮浦健人
(Kento Miyaura)		オポジットジェイテクトSTINGS1999年2月22日(26歳)190㎝/87kg
5大塚達宣
(Tatsunori Otsuka)		アウトサイドヒッターパナソニックパンサーズ2000年11月5日(24歳)195㎝/87kg
6山内晶大
(Akihiro Yamauchi)		ミドルブロッカーパナソニックパンサーズ1993年11月30日(31歳)204㎝/85kg
7高梨健太
(Kenta Takanashi)		アウトサイドヒッターウルフドッグス名古屋1997年3月25日(28歳)190㎝/85kg
8関田 誠大
(Masahiro Sekita)		セッタージェイテクトSTINGS1993年11月20日(31歳)175㎝/71kg
9大宅真樹
(Masaki Oya)		セッターサントリーサンバーズ1995年4月23日(30歳)177㎝/77kg
10髙橋健太郎
(Kentaro Takahashi)		ミドルブロッカー東レアローズ1995年2月8日(30歳)201㎝/93kg
11富田将馬
(Shoma Tomita)		アウトサイドヒッター東レアローズ1997年6月20日(27歳)190㎝/80kg
12髙橋藍
(Ran Takahashi)		アウトサイドヒッター日本体育大学2001年9月2日(23歳)188㎝/72kg
13小川智大
(Tomohiro Ogawa)		リベロウルフドッグス名古屋1996年7月4日(28歳)175㎝/65kg
14石川祐希
(Yuki Ishikawa)		アウトサイドヒッターミラノ（イタリア）1995年12月11日(29歳)192㎝/84kg
15柳田将洋
(Masahiro Yanagida)		アウトサイドヒッター日本バレーボール協会1992年7月6日(32歳)186㎝/80kg
16村山豪
(Go Murayama)		ミドルブロッカージェイテクトSTINGS1998年7月30日(26歳)191㎝/83kg
17小澤宙輝
(Hiroki Ozawa)		アウトサイドヒッター東レアローズ1997年9月21日(27歳)186㎝/83kg
18西山大翔
(Hiroto Nishiyama)		オポジットパナソニックパンサーズ2003年3月4日(22歳)193㎝/80kg
19築城智
(Satoshi Tsuiki)		リベロベルリン（ドイツ）1992年1月16日(33歳)174㎝/74kg
20山本智大
(Tomohiro Yamamoto)		リベロ日本バレーボール協会1994年11月5日(30歳)171㎝/69kg
21永露元稀
(Motoki Eiro)		セッターウルフドッグス名古屋1996年6月8日(28歳)192㎝/80kg
22藤中謙也
(Kenya Fujinaka)		アウトサイドヒッターサントリーサンバーズ1993年7月25日(31歳)188㎝/83kg
23佐藤駿一郎
(Shunichiro Sato)		ミドルブロッカージェイテクトSTINGS2000年5月17日(25歳)205㎝/95kg
24高橋和幸
(Kazuyuki Takahashi)		リベロジェイテクトSTINGS2000年1月26日(25歳)170㎝/61kg
25難波尭弘
(Takahiro Namba)		ミドルブロッカー東レアローズ1998年5月1日(27歳)198㎝/95kg
26山崎彰都
(Akito Yamazaki)		アウトサイドヒッターウルフドッグス名古屋1997年10月16日(27歳)190㎝/75kg
27藤中颯志
(Soshi Fujinaka)		リベロサントリーサンバーズ1999年12月2日(25歳)178㎝/68kg
28エバデダン ラリー
(Larry EVBADE-DAN)		ミドルブロッカーパナソニックパンサーズ2000年8月18日(24歳)195㎝/86kg
29山本龍
(Ryu Yamamoto)		セッターサントリーサンバーズ2000年9月23日(24歳)185㎝/85kg
30甲斐優斗
(Masato Kai)		アウトサイドヒッター専修大学2003年9月25日(20歳)200㎝/79kg
31高橋慶帆
(Keihan Takahashi)		オポジット法政大学2003年10月13日(21歳)193㎝/78kg
32麻野堅斗
(Kento Asano)		ミドルブロッカー早稲田大学2004年12月24日(20歳)206㎝/93kg
33備一真
(Kazuma Sonae)		リベロVC長野トライデンツ1998年1月6日(27歳)168㎝/67kg
34新井雄大
(Yudai Arai)		アウトサイドヒッターJTサンダーズ広島1998年6月27日(26歳)188㎝/85kg
35樫村大仁
(Hirohito Kashimura)		ミドルブロッカーサントリーサンバーズ1999年1月15日(26歳)196㎝/92kg
36三輪大将
(Hiromasa Miwa)		ミドルブロッカーVC長野トライデンツ1999年12月17日(25歳)192㎝/80kg
37下川諒
(Ryo Shimokawa)		セッターVC長野トライデンツ2000年1月12日(25歳)178㎝/65kg

※年齢は2025年6月1日時点

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バレーボール男子日本代表戦の視聴方法

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※本ページの情報は2025年6月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください

バレーボール男子日本代表｜ネーションズリーグ2025試合日程

日時大会カード開催地放送・配信
6/11(水)
18:00		ネーションズリーグ
予選第1週		日本 - 中国西安
(中国)		【テレビ】BS-TBS
【ネット】U-NEXT、Volleyball TV
6/12(木)
21:30		ネーションズリーグ
予選第1週		日本 - ポーランド西安
(中国)		【テレビ】BS-TBS
【ネット】U-NEXT、Volleyball TV
6/13(金)
18:00		ネーションズリーグ
予選第1週		日本 - セルビア西安
(中国)		【テレビ】BS-TBS
【ネット】U-NEXT、Volleyball TV
6/15(日)
12:30		ネーションズリーグ
予選第1週		日本 - オランダ西安
(中国)		【テレビ】BS-TBS
【ネット】U-NEXT、Volleyball TV
6/26(木)
1:30		ネーションズリーグ
予選第2週		日本 - ブルガリアブルガス
(ブルガリア)		【テレビ】BS-TBS
【ネット】U-NEXT、Volleyball TV
6/26(木)
21:00		ネーションズリーグ
予選第2週		日本 - フランスブルガス
(ブルガリア)		【テレビ】BS-TBS
【ネット】U-NEXT、Volleyball TV
6/27(金)
21:00		ネーションズリーグ
予選第2週		日本 - ウクライナブルガス
(ブルガリア)		【テレビ】BS-TBS
【ネット】U-NEXT、Volleyball TV
6/29(日)
18:00		ネーションズリーグ
予選第2週		日本 - スロベニアブルガス
(ブルガリア)		【テレビ】BS-TBS
【ネット】U-NEXT、Volleyball TV
7/16(水)
19:20		ネーションズリーグ
予選第3週		日本 - ドイツ 千葉
(日本)		【テレビ】TBS系列
【ネット】U-NEXT、Volleyball TV
7/17(木)
19:20		ネーションズリーグ
予選第3週		日本 - アルゼンチン千葉
(日本)		【テレビ】TBS系列
【ネット】U-NEXT、Volleyball TV
7/18(土)
19:20		ネーションズリーグ
予選第3週		日本 - ブラジル千葉
(日本)		【テレビ】TBS系列
【ネット】U-NEXT、Volleyball TV
7/20(日)
19:20		ネーションズリーグ
予選第3週		日本 - アメリカ千葉
(日本)		【テレビ】TBS系列
【ネット】U-NEXT、Volleyball TV

※開始時間は変更となる可能性あり。最新の配信状況は各サイトにてご確認ください。

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