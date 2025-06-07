バレーボール男子日本代表は、6月に開幕するバレーボール ネーションズリーグ2025に参戦する。
本記事では、ネーションズリーグ2025開幕を前にバレーボール男子日本代表の2025年度登録メンバーを紹介する。
バレーボール男子日本代表｜2025年度登録メンバー
|背番号
|名前
|ポジション
|所属
|生年月日
|身長
|1
|西田有志
(Yuji Nishida)
|オポジット
|日本バレーボール協会
|2000年1月30日(25歳)
|186㎝/87kg
|2
|小野寺太志
(Taishi Onodera)
|ミドルブロッカー
|サントリーサンバーズ
|1996年2月27日(29歳)
|202㎝/98kg
|3
|深津旭弘
(Akihiro Fukatsu)
|セッター
|日本バレーボール協会
|1987年7月23日(37歳)
|183㎝/78kg
|4
|宮浦健人
(Kento Miyaura)
|オポジット
|ジェイテクトSTINGS
|1999年2月22日(26歳)
|190㎝/87kg
|5
|大塚達宣
(Tatsunori Otsuka)
|アウトサイドヒッター
|パナソニックパンサーズ
|2000年11月5日(24歳)
|195㎝/87kg
|6
|山内晶大
(Akihiro Yamauchi)
|ミドルブロッカー
|パナソニックパンサーズ
|1993年11月30日(31歳)
|204㎝/85kg
|7
|高梨健太
(Kenta Takanashi)
|アウトサイドヒッター
|ウルフドッグス名古屋
|1997年3月25日(28歳)
|190㎝/85kg
|8
|関田 誠大
(Masahiro Sekita)
|セッター
|ジェイテクトSTINGS
|1993年11月20日(31歳)
|175㎝/71kg
|9
|大宅真樹
(Masaki Oya)
|セッター
|サントリーサンバーズ
|1995年4月23日(30歳)
|177㎝/77kg
|10
|髙橋健太郎
(Kentaro Takahashi)
|ミドルブロッカー
|東レアローズ
|1995年2月8日(30歳)
|201㎝/93kg
|11
|富田将馬
(Shoma Tomita)
|アウトサイドヒッター
|東レアローズ
|1997年6月20日(27歳)
|190㎝/80kg
|12
|髙橋藍
(Ran Takahashi)
|アウトサイドヒッター
|日本体育大学
|2001年9月2日(23歳)
|188㎝/72kg
|13
|小川智大
(Tomohiro Ogawa)
|リベロ
|ウルフドッグス名古屋
|1996年7月4日(28歳)
|175㎝/65kg
|14
|石川祐希
(Yuki Ishikawa)
|アウトサイドヒッター
|ミラノ（イタリア）
|1995年12月11日(29歳)
|192㎝/84kg
|15
|柳田将洋
(Masahiro Yanagida)
|アウトサイドヒッター
|日本バレーボール協会
|1992年7月6日(32歳)
|186㎝/80kg
|16
|村山豪
(Go Murayama)
|ミドルブロッカー
|ジェイテクトSTINGS
|1998年7月30日(26歳)
|191㎝/83kg
|17
|小澤宙輝
(Hiroki Ozawa)
|アウトサイドヒッター
|東レアローズ
|1997年9月21日(27歳)
|186㎝/83kg
|18
|西山大翔
(Hiroto Nishiyama)
|オポジット
|パナソニックパンサーズ
|2003年3月4日(22歳)
|193㎝/80kg
|19
|築城智
(Satoshi Tsuiki)
|リベロ
|ベルリン（ドイツ）
|1992年1月16日(33歳)
|174㎝/74kg
|20
|山本智大
(Tomohiro Yamamoto)
|リベロ
|日本バレーボール協会
|1994年11月5日(30歳)
|171㎝/69kg
|21
|永露元稀
(Motoki Eiro)
|セッター
|ウルフドッグス名古屋
|1996年6月8日(28歳)
|192㎝/80kg
|22
|藤中謙也
(Kenya Fujinaka)
|アウトサイドヒッター
|サントリーサンバーズ
|1993年7月25日(31歳)
|188㎝/83kg
|23
|佐藤駿一郎
(Shunichiro Sato)
|ミドルブロッカー
|ジェイテクトSTINGS
|2000年5月17日(25歳)
|205㎝/95kg
|24
|高橋和幸
(Kazuyuki Takahashi)
|リベロ
|ジェイテクトSTINGS
|2000年1月26日(25歳)
|170㎝/61kg
|25
|難波尭弘
(Takahiro Namba)
|ミドルブロッカー
|東レアローズ
|1998年5月1日(27歳)
|198㎝/95kg
|26
|山崎彰都
(Akito Yamazaki)
|アウトサイドヒッター
|ウルフドッグス名古屋
|1997年10月16日(27歳)
|190㎝/75kg
|27
|藤中颯志
(Soshi Fujinaka)
|リベロ
|サントリーサンバーズ
|1999年12月2日(25歳)
|178㎝/68kg
|28
|エバデダン ラリー
(Larry EVBADE-DAN)
|ミドルブロッカー
|パナソニックパンサーズ
|2000年8月18日(24歳)
|195㎝/86kg
|29
|山本龍
(Ryu Yamamoto)
|セッター
|サントリーサンバーズ
|2000年9月23日(24歳)
|185㎝/85kg
|30
|甲斐優斗
(Masato Kai)
|アウトサイドヒッター
|専修大学
|2003年9月25日(20歳)
|200㎝/79kg
|31
|高橋慶帆
(Keihan Takahashi)
|オポジット
|法政大学
|2003年10月13日(21歳)
|193㎝/78kg
|32
|麻野堅斗
(Kento Asano)
|ミドルブロッカー
|早稲田大学
|2004年12月24日(20歳)
|206㎝/93kg
|33
|備一真
(Kazuma Sonae)
|リベロ
|VC長野トライデンツ
|1998年1月6日(27歳)
|168㎝/67kg
|34
|新井雄大
(Yudai Arai)
|アウトサイドヒッター
|JTサンダーズ広島
|1998年6月27日(26歳)
|188㎝/85kg
|35
|樫村大仁
(Hirohito Kashimura)
|ミドルブロッカー
|サントリーサンバーズ
|1999年1月15日(26歳)
|196㎝/92kg
|36
|三輪大将
(Hiromasa Miwa)
|ミドルブロッカー
|VC長野トライデンツ
|1999年12月17日(25歳)
|192㎝/80kg
|37
|下川諒
(Ryo Shimokawa)
|セッター
|VC長野トライデンツ
|2000年1月12日(25歳)
|178㎝/65kg
※年齢は2025年6月1日時点
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バレーボール男子日本代表｜ネーションズリーグ2025試合日程
|日時
|大会
|カード
|開催地
|放送・配信
|6/11(水)
18:00
|ネーションズリーグ
予選第1週
|日本 - 中国
|西安
(中国)
|【テレビ】BS-TBS
【ネット】U-NEXT、Volleyball TV
|6/12(木)
21:30
|ネーションズリーグ
予選第1週
|日本 - ポーランド
|西安
(中国)
|【テレビ】BS-TBS
【ネット】U-NEXT、Volleyball TV
|6/13(金)
18:00
|ネーションズリーグ
予選第1週
|日本 - セルビア
|西安
(中国)
|【テレビ】BS-TBS
【ネット】U-NEXT、Volleyball TV
|6/15(日)
12:30
|ネーションズリーグ
予選第1週
|日本 - オランダ
|西安
(中国)
|【テレビ】BS-TBS
【ネット】U-NEXT、Volleyball TV
|6/26(木)
1:30
|ネーションズリーグ
予選第2週
|日本 - ブルガリア
|ブルガス
(ブルガリア)
|【テレビ】BS-TBS
【ネット】U-NEXT、Volleyball TV
|6/26(木)
21:00
|ネーションズリーグ
予選第2週
|日本 - フランス
|ブルガス
(ブルガリア)
|【テレビ】BS-TBS
【ネット】U-NEXT、Volleyball TV
|6/27(金)
21:00
|ネーションズリーグ
予選第2週
|日本 - ウクライナ
|ブルガス
(ブルガリア)
|【テレビ】BS-TBS
【ネット】U-NEXT、Volleyball TV
|6/29(日)
18:00
|ネーションズリーグ
予選第2週
|日本 - スロベニア
|ブルガス
(ブルガリア)
|【テレビ】BS-TBS
【ネット】U-NEXT、Volleyball TV
|7/16(水)
19:20
|ネーションズリーグ
予選第3週
|日本 - ドイツ
|千葉
(日本)
|【テレビ】TBS系列
【ネット】U-NEXT、Volleyball TV
|7/17(木)
19:20
|ネーションズリーグ
予選第3週
|日本 - アルゼンチン
|千葉
(日本)
|【テレビ】TBS系列
【ネット】U-NEXT、Volleyball TV
|7/18(土)
19:20
|ネーションズリーグ
予選第3週
|日本 - ブラジル
|千葉
(日本)
|【テレビ】TBS系列
【ネット】U-NEXT、Volleyball TV
|7/20(日)
19:20
|ネーションズリーグ
予選第3週
|日本 - アメリカ
|千葉
(日本)
|【テレビ】TBS系列
【ネット】U-NEXT、Volleyball TV
※開始時間は変更となる可能性あり。最新の配信状況は各サイトにてご確認ください。
バレーボールネーションズリーグ2025 関連情報
試合日程・結果
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- バレーボール男子日本代表 2025年試合日程・スケジュール
- バレーボール女子日本代表 2025年試合日程・スケジュール
放送・配信予定
- 【番組表】バレーボールネーションズリーグ2025全試合のテレビ放送・ネット配信予定
- 【テレビ放送】バレーボールネーションズリーグ日本戦全試合のTV中継・ネット配信予定
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