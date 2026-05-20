バレーネーションズリーグ2026日本ラウンドのチケット販売情報は？発売日・料金・購入方法まとめ

バレーボールネーションズリーグ(VNL)2026日本ラウンドが、7月8日(月)に開催される。

本記事では、バレーネーションズリーグ2026日本ラウンドのチケット販売情報を紹介する。

バレーネーションズリーグ2026日本ラウンドの日程・組み合わせは？

バレーボールネーションズリーグ(VNL)2026日本ラウンドは、女子大会が7月8日(水)〜12日(日)、男子大会が7月15日(水)〜19日(日)の日程で開催される。会場はいずれも大阪府のAsueアリーナ大阪となっている。

女子日本代表は、ブラジル、トルコ、アメリカ、ポーランド、タイと対戦。初戦では強豪ブラジルとの注目カードが組まれており、世界トップクラスとの連戦が続く。一方、男子日本代表はイタリア、カナダ、ベルギー、アルゼンチン、キューバと対戦予定。パリ五輪後の新体制で迎える重要なホームラウンドとなる。

日本ラウンドは、世界ランキング上位国が集結するVNL予選ラウンド最終週として開催。ファイナルラウンド進出争いにも直結するため、日本代表にとっても重要な戦いとなる。

大会 日程 日本戦 会場 女子日本ラウンド 2026年7月8日(水)〜7月12日(日) ブラジル、タイ、トルコ、ポーランド Asueアリーナ大阪 男子日本ラウンド 2026年7月15日(水)〜7月19日(日) イタリア、カナダ、ベルギー、アルゼンチン Asueアリーナ大阪

女子日本ラウンド日程 試合開始時間 対戦カード 7月8日(水) 19:20 日本 vs ブラジル 7月9日(木) 19:20 日本 vs タイ 7月11日(土) 19:20 日本 vs トルコ 7月12日(日) 19:20 日本 vs ポーランド

男子日本ラウンド日程 試合開始時間 対戦カード 7月15日(水) 19:20 日本 vs イタリア 7月16日(木) 19:20 日本 vs カナダ 7月17日(金) 19:20 日本 vs ベルギー 7月19日(日) 19:20 日本 vs アルゼンチン

バレーネーションズリーグ2026日本ラウンドのチケット販売情報は？

バレーボールネーションズリーグ(VNL)2026日本ラウンドのチケット販売は、公式ファンクラブ「バレとも」の有料会員先行を皮切りに、2026年3月から順次スタートする。

会場は大阪府のAsueアリーナ大阪。女子大会は7月8日(水)〜12日(日)、男子大会は7月15日(水)〜19日(日)の日程で開催され、日本代表戦を中心に高い注目を集めている。

今大会は、日本戦と海外戦で販売方式やチケット区分が異なるほか、会員ランクによって申し込み可能日時も変動。人気カードでは高倍率が予想されるため、早めの会員登録や先行受付への参加が重要となりそうだ。

チケット販売スケジュール

販売は「バレとも」プレミアム会員向け先行から開始され、その後、有料会員・無料会員・一般発売へと段階的に進む。

販売区分 販売開始日時 販売方式・対象 ホスピタリティパッケージ 2026年3月19日(木)15:00〜 先着／プレミアム会員 日本戦 プレミアム先行 2026年3月19日(木)18:00〜 抽選／プレミアム会員 日本戦 有料会員先行 2026年3月26日(木)18:00〜 抽選／全有料会員 海外戦 有料会員先行 2026年4月2日(木)18:00〜 先着／全有料会員 全会員先行 2026年4月15日(水)18:00〜 先着／無料会員含む全会員 一般発売 2026年5月1日(金)10:00〜 先着／誰でも購入可能

チケット料金一覧

日本戦は男子・女子で価格設定が異なり、女子大会は平日・休日によっても料金が変動する。

席種 男子(大人) 女子(平日・大人) アリーナSサイド最前列／ベンチ裏 50,000円 40,000円 プレミアムSエンド 40,000円 26,000円 アリーナSサイド／ベンチ裏 30,000円 22,000円 スタンドAサイド 14,000円 8,000円 スタンドBサイド 9,000円 5,000円 スタンドBコーナー 5,000円 3,000円

購入方法・注意点

チケットは主に「バレとも」およびチケットぴあ経由で販売される。人気カードは抽選販売となるケースが多く、事前に会員登録を済ませておくのがおすすめだ。

また、日本戦と海外戦は完全入替制となっており、日本戦チケットでは海外戦を観戦できない点にも注意したい。海外戦を複数試合観戦したい場合は「海外戦通し券」が必要となる。

そのほか、ラウンジ利用や専用ギフト付きの「ホスピタリティパッケージ」も販売予定。観戦スタイルに合わせてチケットを選択できる。

項目 内容 会場 Asueアリーナ大阪 購入先 バレとも／チケットぴあ 一般発売日 2026年5月1日(金)10:00〜 販売形式 抽選・先着 日本戦と海外戦 完全入替制 リセール チケットぴあ公式リセール対応

チケット流通サービスの利用について

ユーザー数の多いチケジャムなどで大型公演のチケットが取り扱われるケースもある。出品を待つだけでなく、「リクエスト」機能を活用し希望条件を提示する方法もあるが、利用にあたっては十分な注意が必要だ。

利用時の注意点

チケット不正転売禁止法では、興行主の同意なく販売価格を超える金額で有償譲渡する行為が不正転売と定義されている。入場資格者の氏名確認が行われる公演では、条件を満たすチケットの転売や転売目的での取得も禁止対象となる。公式価格を大きく上回る出品には特に警戒が必要だ。

チケジャムでリクエストする場合の流れ

チケジャム公式サイトへアクセス Yahoo!JAPAN ID、Apple、Google、メールアドレスのいずれかで無料会員登録 トップページの「リクエストする」から希望公演・価格などを入力して投稿

現時点では公式リセールの発表待ちが基本スタンスとなる。安全に入手するためにも、まずは公式情報を最優先で確認することが重要だ。