バレーボールネーションズリーグ女子2026 試合日程・結果・順位表・組み合わせ一覧

バレーボールネーションズリーグ2026女子大会が、6月3日(水)～7月26日(日)に行われる。
本記事では、バレーボールネーションズリーグ2026女子の試合日程や組み合わせ一覧を紹介する。
バレーボールネーションズリーグ2026女子の組み合わせ一覧
バレーボールネーションズリーグ2026女子で、日本は第1週はカナダラウンドで「カナダ、アメリカ、フランス、ウクライナ、ドイツ」と同居。第2週はフィリピンラウンドで「イタリア、アメリカ、セルビア、ドミニカ共和国、チェコ」、そして第3週は日本ラウンドで「ブラジル、ポーランド、トルコ、アメリカ、タイ」と対戦する。
組み合わせ一覧は以下の通り。
【第1週】
|ラウンド
|チーム
|カナダラウンド
|カナダ、アメリカ、フランス、日本、ウクライナ、ドイツ
|ブラジルラウンド
|ブラジル、イタリア、オランダ、トルコ、ドミニカ共和国、ブルガリア
|中国ラウンド
|中国、セルビア、ベルギー、ポーランド、タイ、チェコ
【第2週】
|ラウンド
|チーム
|トルコラウンド
|トルコ、ブラジル、フランス、ベルギー、ドイツ、中国
|フィリピンラウンド
|日本、イタリア、アメリカ、セルビア、ドミニカ共和国、チェコ
|タイラウンド
|タイ、ウクライナ、ブルガリア、カナダ、オランダ、ポーランド
【第3週】
|ラウンド
|チーム
|セルビアラウンド
|セルビア、ブルガリア、チェコ、フランス、オランダ、ドイツ
|中国ラウンド
|中国、イタリア、ウクライナ、カナダ、ベルギー、ドミニカ共和国
|日本ラウンド
|日本、ブラジル、ポーランド、トルコ、アメリカ、タイ
バレーボールネーションズリーグ2026女子｜予選ラウンド順位表
|順位
|チーム
|勝
|負
|ポイント
|セット率
|ポイント率
|1
|ベルギー
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|ブラジル
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|ブルガリア
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|カナダ
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|中国
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|チェコ
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|ドイツ
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|フランス
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|ドイツ
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|イタリア
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|日本
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|オランダ
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|ポーランド
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|セルビア
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|タイ
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|トルコ
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|ウクライナ
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|アメリカ
|0
|0
|0
|0
|0
|0
バレーボールネーションズリーグ2026女子の全試合日程
バレーボールネーションズリーグ2026女子の試合日程一覧は以下の通り。
【第1週】
|ラウンド
|開始日時
|対戦カード
|カナダラウンド
|2026/6/4(木)
0:00
|ウクライナ vs アメリカ
|2026/6/4(木)
5:30
|フランス vs 日本
|2026/6/4(木)
9:00
|カナダ vs ドイツ
|2026/6/5(金)
5:30
|ウクライナ vs ドイツ
|2026/6/5(金)
9:00
|カナダ vs アメリカ
|2026/6/6(土)
5:30
|ウクライナ vs 日本
|2026/6/6(土)
9:00
|フランス vs アメリカ
|2026/6/7(日)
5:30
|カナダ vs フランス
|2026/6/7(日)
9:00
|ドイツ vs 日本
|2026/6/8(月)
0:00
|ウクライナ vs フランス
|2026/6/8(月)
3:30
|アメリカ vs ドイツ
|2026/6/8(月)
7:00
|カナダ vs 日本
|ブラジルラウンド
|2026/6/4(木)
1:00
|ドミニカ共和国 vs トルコ
|2026/6/4(木)
4:30
|イタリア vs ブルガリア
|2026/6/4(木)
8:00
|ブラジル vs オランダ
|2026/6/5(金)
4:30
|トルコ vs オランダ
|2026/6/5(金)
8:00
|ブラジル vs ドミニカ共和国
|2026/6/6(土)
4:30
|ドミニカ共和国 vs ブルガリア
|2026/6/6(土)
8:00
|オランダ vs イタリア
|2026/6/6(土)
23:00
|ブラジル vs ブルガリア
|2026/6/7(日)
3:30
|イタリア vs トルコ
|2026/6/7(日)
23:00
|ドミニカ共和国 vs オランダ
|2026/6/8(月)
2:30
|ブラジル vs イタリア
|2026/6/8(月)
6:00
|ブルガリア vs トルコ
|中国ラウンド
|2026/6/3(水)
12:30
|ベルギー vs ポーランド
|2026/6/3(水)
16:00
|タイ vs セルビア
|2026/6/3(水)
20:30
|中国 vs チェコ
|2026/6/4(木)
16:00
|チェコ vs ポーランド
|2026/6/4(木)
20:30
|中国 vs タイ
|2026/6/5(金)
16:00
|ベルギー vs チェコ
|2026/6/5(金)
20:30
|セルビア vs ポーランド
|2026/6/6(土)
16:00
|タイ vs ベルギー
|2026/6/6(土)
20:30
|中国 vs セルビア
|2026/6/7(日)
12:30
|タイ vs チェコ
|2026/6/7(日)
16:00
|ベルギー vs セルビア
|2026/6/7(日)
20:00
|中国 vs ポーランド
【第2週】
|ラウンド
|開始日時
|対戦カード
|トルコラウンド
|2026/6/17(水)
18:30
|ドイツ vs 中国
|2026/6/17(水)
22:00
|フランス vs ブラジル
|2026/6/18(木)
1:30
|トルコ vs ベルギー
|2026/6/18(木)
22:00
|ベルギー vs ブラジル
|2026/6/19(金)
1:30
|トルコ vs フランス
|2026/6/19(金)
22:00
|フランス vs 中国
|2026/6/20(土)
1:30
|ベルギー vs ドイツ
|2026/6/20(土)
22:00
|中国 vs ブラジル
|2026/6/21(日)
1:30
|トルコ vs ドイツ
|2026/6/21(日)
18:30
|ベルギー vs フランス
|2026/6/21(日)
22:00
|ドイツ vs ブラジル
|2026/6/22(月)
1:30
|トルコ vs 中国
|フィリピンラウンド
|2026/6/17(水)
13:00
|ドミニカ共和国 vs アメリカ
|2026/6/17(水)
17:00
|チェコ vs イタリア
|2026/6/17(水)
21:00
|日本 vs セルビア
|2026/6/18(木)
17:00
|チェコ vs アメリカ
|2026/6/18(木)
21:00
|セルビア vs イタリア
|2026/6/19(金)
17:00
|ドミニカ共和国 vs セルビア
|2026/6/19(金)
21:00
|日本 vs チェコ
|2026/6/20(土)
17:00
|アメリカ vs イタリア
|2026/6/20(土)
21:00
|日本 vs ドミニカ共和国
|2026/6/21(日)
13:00
|セルビア vs アメリカ
|2026/6/21(日)
17:00
|チェコ vs ドミニカ共和国
|2026/6/21(日)
21:00
|日本 vs イタリア
|タイラウンド
|2026/6/17(水)
15:00
|カナダ vs オランダ
|2026/6/17(水)
19:00
|ブルガリア vs ポーランド
|2026/6/17(水)
22:30
|タイ vs ウクライナ
|2026/6/18(木)
19:00
|ウクライナ vs ポーランド
|2026/6/18(木)
22:30
|タイ vs ブルガリア
|2026/6/19(金)
19:00
|ウクライナ vs オランダ
|2026/6/19(金)
22:30
|ブルガリア vs カナダ
|2026/6/20(土)
19:00
|オランダ vs ポーランド
|2026/6/20(土)
22:30
|タイ vs カナダ
|2026/6/21(日)
15:00
|ブルガリア vs ウクライナ
|2026/6/21(日)
19:00
|カナダ vs ポーランド
|2026/6/21(日)
22:30
|タイ vs オランダ
【第3週】
|ラウンド
|開始日時
|対戦カード
|セルビアラウンド
|2026/7/8(水)
20:00
|フランス vs オランダ
|2026/7/8(水)
23:30
|チェコ vs ドイツ
|2026/7/9(木)
3:00
|セルビア vs ブルガリア
|2026/7/9(木)
23:30
|チェコ vs オランダ
|2026/7/10(金)
3:00
|セルビア vs フランス
|2026/7/10(金)
23:30
|ブルガリア vs チェコ
|2026/7/11(土)
3:00
|ドイツ vs オランダ
|2026/7/11(土)
23:30
|ブルガリア vs フランス
|2026/7/12(日)
3:00
|セルビア vs ドイツ
|2026/7/12(日)
20:00
|フランス vs チェコ
|2026/7/12(日)
23:30
|ブルガリア vs ドイツ
|2026/7/13(月)
3:00
|セルビア vs オランダ
|中国ラウンド
|2026/7/8(水)
12:30
|ベルギー vs ドミニカ共和国
|2026/7/8(水)
18:00
|ウクライナ vs イタリア
|2026/7/8(水)
21:30
|中国 vs カナダ
|2026/7/9(木)
18:00
|ベルギー vs カナダ
|2026/7/9(木)
21:30
|中国 vs ウクライナ
|2026/7/10(金)
18:00
|ウクライナ vs ドミニカ共和国
|2026/7/10(金)
21:30
|ベルギー vs イタリア
|2026/7/11(土)
17:30
|カナダ vs イタリア
|2026/7/11(土)
21:00
|中国 vs ドミニカ共和国
|2026/7/12(日)
12:00
|ベルギー vs ウクライナ
|2026/7/12(日)
17:30
|カナダ vs ドミニカ共和国
|2026/7/12(日)
21:00
|中国 vs イタリア
|日本ラウンド
|2026/7/8(水)
12:00
|トルコ vs ポーランド
|2026/7/8(水)
15:30
|タイ vs アメリカ
|2026/7/8(水)
19:20
|日本 vs ブラジル
|2026/7/9(木)
13:00
|アメリカ vs ポーランド
|2026/7/9(木)
19:20
|日本 vs タイ
|2026/7/10(金)
13:00
|アメリカ vs トルコ
|2026/7/10(金)
19:20
|ポーランド vs ブラジル
|2026/7/11(土)
15:30
|タイ vs ブラジル
|2026/7/11(土)
19:20
|日本 vs トルコ
|2026/7/12(日)
12:00
|アメリカ vs ブラジル
|2026/7/12(日)
15:30
|タイ vs トルコ
|2026/7/12(日)
19:20
|日本 vs ポーランド
【決勝ラウンド】
|ラウンド
|開始日時
|対戦カード
|準々決勝
|2026/7/22(水)
未定
|未定 vs 未定
|2026/7/22(水)
未定
|未定 vs 未定
|2026/7/23(木)
未定
|未定 vs 未定
|2026/7/23(木)
未定
|未定 vs 未定
|準決勝
|2026/7/25(土)
未定
|未定 vs 未定
|2026/7/25(土)
未定
|未定 vs 未定
|3位決定戦
|2026/7/26(日)
未定
|未定 vs 未定
|決勝
|2026/7/26(日)
未定
|未定 vs 未定
※すべて日本時間。
※決勝ラウンドは中国・マカオで開催予定。
※日程・対戦カードは変更となる場合があります。最新情報は大会および各中継局公式サイトよりご確認ください。
バレーボールネーションズリーグ2026のおすすめ視聴方法
U-NEXT
前述の通り、バレーボールネーションズリーグ2026は『U-NEXT』が日本戦全試合を日本語実況・解説付きでライブ配信。「月額プラン(31日間無料トライアルあり)」で見放題配信され、「J SPORTS バレーボールパック」で視聴することはできない。『U-NEXT』の「月額プラン」には31日間の無料トライアルがあり、期間中はバレーボールネーションズリーグ2026を含む見放題の対象作品が視聴可能だ。無料トライアル期間終了後は自動更新となるが、期間内に解約した場合は料金の支払いが発生しない。
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※本ページの情報は2026年6月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。