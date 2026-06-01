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20240803 volleyball japan women(C)Getty images
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Tsutomu Maeda

バレーボールネーションズリーグ女子2026 試合日程・結果・順位表・組み合わせ一覧

【日本代表 出場予定】2026年バレーボールネーションズリーグ女子の試合日程や組み合わせ、対戦カード一覧を紹介。

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バレーボールネーションズリーグ2026女子大会が、6月3日(水)～7月26日(日)に行われる。

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本記事では、バレーボールネーションズリーグ2026女子の試合日程や組み合わせ一覧を紹介する。

バレーボールネーションズリーグ2026女子の組み合わせ一覧

バレーボールネーションズリーグ2026女子で、日本は第1週はカナダラウンドで「カナダ、アメリカ、フランス、ウクライナ、ドイツ」と同居。第2週はフィリピンラウンドで「イタリア、アメリカ、セルビア、ドミニカ共和国、チェコ」、そして第3週は日本ラウンドで「ブラジル、ポーランド、トルコ、アメリカ、タイ」と対戦する。

組み合わせ一覧は以下の通り。

【第1週】

ラウンドチーム
カナダラウンドカナダ、アメリカ、フランス、日本、ウクライナ、ドイツ
ブラジルラウンドブラジル、イタリア、オランダ、トルコ、ドミニカ共和国、ブルガリア
中国ラウンド中国、セルビア、ベルギー、ポーランド、タイ、チェコ

【第2週】

ラウンドチーム
トルコラウンドトルコ、ブラジル、フランス、ベルギー、ドイツ、中国
フィリピンラウンド日本、イタリア、アメリカ、セルビア、ドミニカ共和国、チェコ
タイラウンドタイ、ウクライナ、ブルガリア、カナダ、オランダ、ポーランド

【第3週】

ラウンドチーム
セルビアラウンドセルビア、ブルガリア、チェコ、フランス、オランダ、ドイツ
中国ラウンド中国、イタリア、ウクライナ、カナダ、ベルギー、ドミニカ共和国
日本ラウンド日本、ブラジル、ポーランド、トルコ、アメリカ、タイ

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バレーボールネーションズリーグ2026女子｜予選ラウンド順位表

順位チームポイントセット率ポイント率
1ベルギー000000
1ブラジル000000
1ブルガリア000000
1カナダ000000
1中国000000
1チェコ000000
1ドイツ000000
1フランス000000
1ドイツ000000
1イタリア000000
1日本000000
1オランダ000000
1ポーランド000000
1セルビア000000
1タイ000000
1トルコ000000
1ウクライナ000000
1アメリカ000000

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バレーボールネーションズリーグ2026女子の全試合日程

バレーボールネーションズリーグ2026女子の試合日程一覧は以下の通り。

【第1週】

ラウンド開始日時対戦カード
カナダラウンド2026/6/4(木)
0:00		ウクライナ vs アメリカ
2026/6/4(木)
5:30		フランス vs 日本
2026/6/4(木)
9:00		カナダ vs ドイツ
2026/6/5(金)
5:30		ウクライナ vs ドイツ
2026/6/5(金)
9:00		カナダ vs アメリカ
2026/6/6(土)
5:30		ウクライナ vs 日本
2026/6/6(土)
9:00		フランス vs アメリカ
2026/6/7(日)
5:30		カナダ vs フランス
2026/6/7(日)
9:00		ドイツ vs 日本
2026/6/8(月)
0:00		ウクライナ vs フランス
2026/6/8(月)
3:30		アメリカ vs ドイツ
2026/6/8(月)
7:00		カナダ vs 日本
ブラジルラウンド2026/6/4(木)
1:00		ドミニカ共和国 vs トルコ
2026/6/4(木)
4:30		イタリア vs ブルガリア
2026/6/4(木)
8:00		ブラジル vs オランダ
2026/6/5(金)
4:30		トルコ vs オランダ
2026/6/5(金)
8:00		ブラジル vs ドミニカ共和国
2026/6/6(土)
4:30		ドミニカ共和国 vs ブルガリア
2026/6/6(土)
8:00		オランダ vs イタリア
2026/6/6(土)
23:00		ブラジル vs ブルガリア
2026/6/7(日)
3:30		イタリア vs トルコ
2026/6/7(日)
23:00		ドミニカ共和国 vs オランダ
2026/6/8(月)
2:30		ブラジル vs イタリア
2026/6/8(月)
6:00		ブルガリア vs トルコ
中国ラウンド2026/6/3(水)
12:30		ベルギー vs ポーランド
2026/6/3(水)
16:00		タイ vs セルビア
2026/6/3(水)
20:30		中国 vs チェコ
2026/6/4(木)
16:00		チェコ vs ポーランド
2026/6/4(木)
20:30		中国 vs タイ
2026/6/5(金)
16:00		ベルギー vs チェコ
2026/6/5(金)
20:30		セルビア vs ポーランド
2026/6/6(土)
16:00		タイ vs ベルギー
2026/6/6(土)
20:30		中国 vs セルビア
2026/6/7(日)
12:30		タイ vs チェコ
2026/6/7(日)
16:00		ベルギー vs セルビア
2026/6/7(日)
20:00		中国 vs ポーランド

【第2週】

ラウンド開始日時対戦カード
トルコラウンド2026/6/17(水)
18:30		ドイツ vs 中国
2026/6/17(水)
22:00		フランス vs ブラジル
2026/6/18(木)
1:30		トルコ vs ベルギー
2026/6/18(木)
22:00		ベルギー vs ブラジル
2026/6/19(金)
1:30		トルコ vs フランス
2026/6/19(金)
22:00		フランス vs 中国
2026/6/20(土)
1:30		ベルギー vs ドイツ
2026/6/20(土)
22:00		中国 vs ブラジル
2026/6/21(日)
1:30		トルコ vs ドイツ
2026/6/21(日)
18:30		ベルギー vs フランス
2026/6/21(日)
22:00		ドイツ vs ブラジル
2026/6/22(月)
1:30		トルコ vs 中国
フィリピンラウンド2026/6/17(水)
13:00		ドミニカ共和国 vs アメリカ
2026/6/17(水)
17:00		チェコ vs イタリア
2026/6/17(水)
21:00		日本 vs セルビア
2026/6/18(木)
17:00		チェコ vs アメリカ
2026/6/18(木)
21:00		セルビア vs イタリア
2026/6/19(金)
17:00		ドミニカ共和国 vs セルビア
2026/6/19(金)
21:00		日本 vs チェコ
2026/6/20(土)
17:00		アメリカ vs イタリア
2026/6/20(土)
21:00		日本 vs ドミニカ共和国
2026/6/21(日)
13:00		セルビア vs アメリカ
2026/6/21(日)
17:00		チェコ vs ドミニカ共和国
2026/6/21(日)
21:00		日本 vs イタリア
タイラウンド2026/6/17(水)
15:00		カナダ vs オランダ
2026/6/17(水)
19:00		ブルガリア vs ポーランド
2026/6/17(水)
22:30		タイ vs ウクライナ
2026/6/18(木)
19:00		ウクライナ vs ポーランド
2026/6/18(木)
22:30		タイ vs ブルガリア
2026/6/19(金)
19:00		ウクライナ vs オランダ
2026/6/19(金)
22:30		ブルガリア vs カナダ
2026/6/20(土)
19:00		オランダ vs ポーランド
2026/6/20(土)
22:30		タイ vs カナダ
2026/6/21(日)
15:00		ブルガリア vs ウクライナ
2026/6/21(日)
19:00		カナダ vs ポーランド
2026/6/21(日)
22:30		タイ vs オランダ

【第3週】

ラウンド開始日時対戦カード
セルビアラウンド2026/7/8(水)
20:00		フランス vs オランダ
2026/7/8(水)
23:30		チェコ vs ドイツ
2026/7/9(木)
3:00		セルビア vs ブルガリア
2026/7/9(木)
23:30		チェコ vs オランダ
2026/7/10(金)
3:00		セルビア vs フランス
2026/7/10(金)
23:30		ブルガリア vs チェコ
2026/7/11(土)
3:00		ドイツ vs オランダ
2026/7/11(土)
23:30		ブルガリア vs フランス
2026/7/12(日)
3:00		セルビア vs ドイツ
2026/7/12(日)
20:00		フランス vs チェコ
2026/7/12(日)
23:30		ブルガリア vs ドイツ
2026/7/13(月)
3:00		セルビア vs オランダ
中国ラウンド2026/7/8(水)
12:30		ベルギー vs ドミニカ共和国
2026/7/8(水)
18:00		ウクライナ vs イタリア
2026/7/8(水)
21:30		中国 vs カナダ
2026/7/9(木)
18:00		ベルギー vs カナダ
2026/7/9(木)
21:30		中国 vs ウクライナ
2026/7/10(金)
18:00		ウクライナ vs ドミニカ共和国
2026/7/10(金)
21:30		ベルギー vs イタリア
2026/7/11(土)
17:30		カナダ vs イタリア
2026/7/11(土)
21:00		中国 vs ドミニカ共和国
2026/7/12(日)
12:00		ベルギー vs ウクライナ
2026/7/12(日)
17:30		カナダ vs ドミニカ共和国
2026/7/12(日)
21:00		中国 vs イタリア
日本ラウンド2026/7/8(水)
12:00		トルコ vs ポーランド
2026/7/8(水)
15:30		タイ vs アメリカ
2026/7/8(水)
19:20		日本 vs ブラジル
2026/7/9(木)
13:00		アメリカ vs ポーランド
2026/7/9(木)
19:20		日本 vs タイ
2026/7/10(金)
13:00		アメリカ vs トルコ
2026/7/10(金)
19:20		ポーランド vs ブラジル
2026/7/11(土)
15:30		タイ vs ブラジル
2026/7/11(土)
19:20		日本 vs トルコ
2026/7/12(日)
12:00		アメリカ vs ブラジル
2026/7/12(日)
15:30		タイ vs トルコ
2026/7/12(日)
19:20		日本 vs ポーランド

【決勝ラウンド】

ラウンド開始日時対戦カード
準々決勝2026/7/22(水)
未定		未定 vs 未定
2026/7/22(水)
未定		未定 vs 未定
2026/7/23(木)
未定		未定 vs 未定
2026/7/23(木)
未定		未定 vs 未定
準決勝2026/7/25(土)
未定		未定 vs 未定
2026/7/25(土)
未定		未定 vs 未定
3位決定戦2026/7/26(日)
未定		未定 vs 未定
決勝2026/7/26(日)
未定		未定 vs 未定

※すべて日本時間。
※決勝ラウンドは中国・マカオで開催予定。
※日程・対戦カードは変更となる場合があります。最新情報は大会および各中継局公式サイトよりご確認ください。

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※本ページの情報は2026年6月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。