バレーネーションズリーグ2026女子日本戦全試合のテレビ放送・ネット配信予定は？TBS・BS-TBS・U-NEXTの中継情報まとめ

バレーボールネーションズリーグ(VNL)2026女子大会が開幕し、日本代表戦のテレビ放送・ネット配信予定に注目が集まっている。

本記事では、バレーネーションズリーグ2026女子日本戦全試合のテレビ放・ネット配信予定について紹介する。

バレーネーションズリーグ2026女子 日本戦全試合のテレビ放送・ネット配信予定は？

バレーボールネーションズリーグ(VNL)2026女子大会の日本戦は、地上波『TBS系列』、衛星放送『BS-TBS』、ネット『U-NEXT』などで視聴可能となっている。

今大会では、日本代表の予選ラウンド全試合を『U-NEXT』がライブ配信。日本語実況・解説付きに加え、日本ラウンドでは“注目選手徹底マークチャンネル”などのマルチアングル配信にも対応予定となっている。

テレビ放送については、予選第1週・第2週の日本戦を『BS-TBS』が中継。さらに、日本開催となる大阪ラウンド(第3週)では『TBS系列』が地上波生中継を行う。

また、FIVB公式配信サービス『Volleyball TV(VBTV)』では、日本戦を含む大会全試合を配信。海外チーム同士の試合も視聴できる一方、実況は英語音声中心となる。

女子日本代表は、ブラジル、イタリア、トルコ、ポーランドなど世界上位国との対戦を予定。パリ五輪後の新体制で迎える重要な国際大会として注目を集めている。

予選第1週・第2週はBS-TBSで放送

カナダラウンド、フィリピンラウンドで行われる日本戦は、『BS-TBS』で放送予定。海外開催ながら、日本時間の早朝・夜帯に試合が行われる。

日本ラウンド(大阪大会)はTBS系列が地上波生中継

7月開催の大阪ラウンドでは、日本戦全試合を『TBS系列』が地上波生中継。ブラジル戦、トルコ戦、ポーランド戦など注目カードが並ぶ。

U-NEXTなら日本戦全試合をライブ配信

ネット配信では、『U-NEXT』が日本戦全試合をライブ配信。31日間無料トライアルにも対応しており、日本語実況・解説付きで視聴可能となっている。

中継局 形態 対象試合 特徴 U-NEXT

(31日間無料トライアルあり) ネット ・女子日本戦全試合

・決勝ラウンド

・決勝戦 ・日本語実況・解説付き

・マルチアングル配信対応 TBS系列 地上波 ・予選第3週(大阪大会)日本戦全試合

・決勝ラウンド日本戦

・決勝戦 ・地上波テレビで視聴可能 BS-TBS 衛星放送 ・予選第1週・第2週の日本戦全試合 ・海外ラウンドを中継 Volleyball TV(VBTV) ネット ・大会全試合 ・英語実況中心

・海外勢同士の試合も配信

ラウンド 日程 対戦相手 放送予定 第1週 カナダ 6月4日(木) フランス BS-TBS／U-NEXT／VBTV 第1週 カナダ 6月6日(土) ウクライナ BS-TBS／U-NEXT／VBTV 第1週 カナダ 6月7日(日) ドイツ BS-TBS／U-NEXT／VBTV 第1週 カナダ 6月8日(月) カナダ BS-TBS／U-NEXT／VBTV 第2週 フィリピン 6月17日(水) セルビア BS-TBS／U-NEXT／VBTV 第2週 フィリピン 6月19日(金) チェコ BS-TBS／U-NEXT／VBTV 第2週 フィリピン 6月20日(土) ドミニカ共和国 BS-TBS／U-NEXT／VBTV 第2週 フィリピン 6月21日(日) イタリア BS-TBS／U-NEXT／VBTV 第3週 日本(大阪) 7月8日(水) ブラジル TBS系列／U-NEXT／VBTV 第3週 日本(大阪) 7月9日(木) タイ TBS系列／U-NEXT／VBTV 第3週 日本(大阪) 7月11日(土) トルコ TBS系列／U-NEXT／VBTV 第3週 日本(大阪) 7月12日(日) ポーランド TBS系列／U-NEXT／VBTV

バレーボールネーションズリーグ2026のおすすめ視聴方法

U-NEXT

前述の通り、バレーボールネーションズリーグ2026は『U-NEXT』が日本戦全試合を日本語実況・解説付きでライブ配信。「月額プラン(31日間無料トライアルあり)」で見放題配信され、「J SPORTS バレーボールパック」で視聴することはできない。『U-NEXT』の「月額プラン」には31日間の無料トライアルがあり、期間中はバレーボールネーションズリーグ2026を含む見放題の対象作品が視聴可能だ。無料トライアル期間終了後は自動更新となるが、期間内に解約した場合は料金の支払いが発生しない。

また、『U-NEXT』のバレーボールネーションズリーグ2026配信は、日本ラウンドでは2チャンネルのマルチチャンネル配信。CH1が「通常の試合配信(日本語実況・解説付き)」、CH2が「注目選手徹底マークチャンネル(日本語実況・解説付き) ※日本ラウンドのみ」となる。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

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※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

※本ページの情報は2026年5月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。