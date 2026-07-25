VIVANT 2のキャスト・出演者・あらすじは？続投メンバーや新キャストまとめ

日曜劇場『VIVANT』の第2シーズンが、TBS系で放送される。2023年に大きな話題を集めた前作の続編として、キャストや登場人物、物語の展開に注目が集まっている。

本記事では、『VIVANT 2』のキャスト・出演者、あらすじについて紹介する。

VIVANT 2のあらすじは？

日曜劇場『VIVANT』第2シーズンは、前作のラストシーンで乃木憂助が祠に置かれた「赤い饅頭」を発見した直後から物語が始まる。前作から時間が経過した設定ではなく、物語がそのまま直結する形で再開される。

テントをめぐる任務から帰還した乃木に、別班としての緊急招集がかかるところから新たな展開が動き出す。物語は世界を巻き込む大きな渦へと広がり、別班をも飲み込んでいく壮大なスケールで描かれる。

また、前作で乃木が父・ベキに銃弾を放った日の裏側や、薫、ジャミーンとの再会に隠された真実にも注目だ。さらに、新たな舞台としてアゼルバイジャンでの海外ロケも行われており、これまでの別班、公安、テント、バルカ共和国関係者に加え、新勢力の登場も物語の鍵となる。

VIVANT 2のキャスト・出演者は？

日曜劇場『VIVANT』第2シーズンでは、前作に出演した主要キャスト26名の続投が決定している。主人公・乃木憂助役の堺雅人をはじめ、阿部寛、二階堂ふみ、松坂桃李、二宮和也ら豪華キャストが再び集結する。

前作で物語の中心を担った別班、公安、テント、バルカ共和国関係者の登場人物が引き続き物語に関わる見込みだ。さらに、第2シーズンからは宮下今日子、タイの人気俳優OHM（Tanapak Jongjaiphar）ら新キャストも加わる。

一方で、前作で天才ハッカー・太田梨歩を演じた飯沼愛は降板となり、第2シーズンでは花岡すみれが同役を演じる。また、ノゴーン・ベキ役の役所広司については公式の続投キャスト一覧に名前がなく、再登場の有無にも注目が集まっている。

出演者 役名 備考 堺雅人 乃木憂助 主人公。別班として再び物語の中心に立つ 阿部寛 野崎守 公安の刑事。前作から続投 二階堂ふみ 柚木薫 前作から続投。乃木との再会にも注目 松坂桃李 黒須駿 別班メンバーとして続投 二宮和也 ノコル テントに関わる重要人物として続投 富栄ドラム ドラム 声の出演は林原めぐみ 竜星涼 新庄浩太郎 前作から続投 キムラ緑子 櫻井里美 前作から続投 山中崇 アリ 前作から続投 林遣都 若い頃の乃木卓／ベキ 前作から続投 Barslkhagva Batbold チンギス 前作から続投 濱田岳 未発表 続投キャストとして出演予定 小日向文世 未発表 続投キャストとして出演予定 坂東彌十郎 未発表 続投キャストとして出演予定 井上順 未発表 続投キャストとして出演予定 本間さえ ジャミーン 前作から続投 宮下今日子 未発表 第2シーズンからの新キャスト OHM（Tanapak Jongjaiphar） 未発表 第2シーズンから出演するタイの人気俳優 花岡すみれ 太田梨歩 飯沼愛からキャスト変更 役所広司 ノゴーン・ベキ 公式の続投キャスト一覧には名前なし。再登場の有無に注目

VIVANT 2はどこで配信される？ネット視聴方法

TBS系日曜劇場『VIVANT 2』は、テレビ放送に加えてインターネット配信でも視聴できる予定だ。見放題配信では『U-NEXT』が独占配信を行い、地上波での放送終了後に最新話が順次配信される。

『U-NEXT』では、2026年7月26日(日)の初回放送終了後から配信がスタートする見込み。第2シーズンの見放題配信はU-NEXT独占となっており、現時点でほかの主要動画配信サービスでの見放題配信は発表されていない。

無料で見逃し視聴したい場合は、『TVer』や『TBS FREE』で最新話が配信される予定だ。地上波放送後、一定期間は最新話を無料で視聴できる見込みのため、リアルタイムで視聴できない場合は見逃し配信も選択肢となる。

サービス 配信形態 内容 U-NEXT 見放題配信 地上波放送終了後に最新話を順次配信予定

第2シーズンは見放題独占配信 TVer 無料見逃し配信 最新話を期間限定で無料配信予定 TBS FREE 無料見逃し配信 地上波放送後に最新話を無料配信予定

U-NEXTの視聴方法

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ドラマ『VIVANT』は、見放題配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。

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※本ページの情報は2026年7月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。