【1日目】全米女子オープンゴルフ2026日本人選手開始時間は？スタート時間・組み合わせまとめ

メジャー王者の笹生優花や渋野日向子をはじめ、西郷真央、古江彩佳、山下美夢有、竹田麗央など国内外で活躍するトッププレーヤーが集結。日本勢の活躍に大きな期待が寄せられている。

本記事では、全米女子オープンゴルフ2026に出場する日本人選手の開始時間と組み合わせを紹介する。

全米女子オープンゴルフ2026日本人選手の出場スケジュールは？

『全米女子オープンゴルフ選手権2026』には、史上最多となる23名の日本人選手が出場する。メジャー制覇経験を持つ笹生優花や渋野日向子をはじめ、西郷真央、古江彩佳、山下美夢有、竹田麗央ら国内外で活躍するトッププレーヤーが勢ぞろいした。

第1ラウンドは日本時間6月4日(木)夜からスタート。日本勢は23時台から順次ティーオフを迎え、翌朝にかけて各組がラウンドを行う。世界ランキング上位選手との同組も多く、初日から見逃せない戦いとなりそうだ。

なお、笹生優花は04時52分、西郷真央は05時14分、竹田麗央は05時25分、渋野日向子は05時36分にスタート予定。優勝候補のプレーをリアルタイムで観戦したい場合は、事前に開始時間を確認しておきたい。

全米女子オープンゴルフ2026第1ラウンドの日本人選手の開始時間・組み合わせは以下の通り。

開始時間(日本時間) 日本人選手 組み合わせ 23:07(1番) 小祝さくら シャネッティ・ワナセン、ファン・ユミン 23:07(10番) 山下美夢有 マヤ・スターク、メーガ・ガネ 23:18(1番) 高橋彩華 リンディ・ダンカン、ユ・ヒョンジョ 23:18(10番) 畑岡奈紗 ミンジー・リー、ロティ・ウォード 23:29(1番) 後藤未有 カルラ・ベルナット・エスクデル、マリア・マリン 00:02(10番) 古江彩佳 コ・ジンヨン、グレース・キム 00:13(10番) 佐久間朱莉 ミランダ・ワン、エスター・ヘンゼライト 00:35(10番) 吉田優利 ナタリア・グゼア、ポーラ・フランシスコ 00:46(10番) 桑木志帆 イ・ダヨン、ネリー・オン 04:30(1番) 河本結 キム・アリム、メーガン・カン 04:52(1番) 岩井明愛 カルロタ・シガンダ、ジェニファー・カップチョ 04:52(10番) 笹生優花 キアラ・ロメロ、イ・ジョンウン6 05:14(1番) 西郷真央 ローレン・コフリン、リディア・コー 05:14(10番) 荒木優奈 ジェニー・ベー、パジャレー・アナナルカルン 05:25(1番) 竹田麗央 ブルック・ヘンダーソン、セリーヌ・ブティエ 05:25(10番) 鈴木愛 イム・ジンヒ、カサンドラ・アレクサンダー 05:36(1番) 渋野日向子 ツェン・ヤニ、ミッシェル・ウィ・ウェスト 05:36(10番) 菅楓華 ミミ・ローズ、イ・ソミ 05:47(1番) 岩井千怜 オーストン・キム、チェ・ヘジン 05:47(10番) 勝みなみ チェン・ペイユン、アンナ・フアン 05:58(1番) 神谷そら L.キム、ジュンミン・ホン 06:20(10番) 尾関彩美悠 ジャラビー・ブンチャン、ケイトリン・コン 06:31(10番) 早川夏未 アディ・ドブソン、ソフィア・リベラ

全米女子オープンゴルフ2026の日本人注目選手は？

『全米女子オープンゴルフ選手権2026』には史上最多となる23名の日本人選手が出場する。近年は日本勢の活躍が目覚ましく、メジャー優勝経験者や世界ランキング上位選手も多数参戦。優勝争いに加わる選手が現れても不思議ではない顔ぶれとなっている。

なかでも最大の注目は笹生優花だ。2021年、2024年大会を制しており、今大会で史上初となる全米女子オープン3勝目を狙う。難コースでの対応力やメジャーでの勝負強さは出場選手の中でも屈指と言える。

また、2024年のアムンディ・エビアン選手権を制した古江彩佳や、2025年のAIG女子オープン覇者である山下美夢有も優勝候補の一角。世界のトッププレーヤーとして評価を高めており、メジャー2勝目への期待がかかる。

渋野日向子も注目選手の一人だ。全米女子オープンでは2024年に2位、2025年に7位と好成績を残しており、大舞台での強さは折り紙付き。大会との相性の良さを生かし、上位進出を目指す。

さらに、2025年大会で2位タイに入った竹田麗央、4位タイの西郷真央も優勝争いが期待される実力者。近年のメジャーで安定した成績を残しており、初のメジャータイトル獲得へ挑む。

そのほかにも、悲願のメジャー制覇を目指す畑岡奈紗、直前の国内ツアーで優勝して勢いに乗る河本結、昨季国内ツアー年間女王の佐久間朱莉など注目選手が多数出場。日本勢がどこまで上位争いに食い込めるか注目したい。

全米女子オープンゴルフ2026の開催概要・大会日程

女子ゴルフのメジャー大会として世界最高峰の権威を誇る『全米女子オープンゴルフ選手権2026』が、現地時間6月4日(木)から6月7日(日)まで開催される。世界ランキング上位選手や各ツアーで活躍するトッププレーヤーが集結し、年間でも屈指の注目大会となる。

開催地はアメリカ・カリフォルニア州の名門リビエラ・カントリークラブ。PGAツアーでも使用される難コースとして知られており、2028年ロサンゼルス五輪のゴルフ競技会場にも選出されている。

大会は4日間の日程で実施され、第1・第2ラウンド終了時点で予選カットを実施。その後、第3ラウンドと最終ラウンドで優勝争いが繰り広げられる。日本時間では深夜から早朝にかけて競技が行われるため、リアルタイム観戦を予定している場合は日程を事前に確認しておきたい。

全米女子オープンゴルフ2026の開催スケジュールは以下の通り。

ラウンド 日程(日本時間) 予選ラウンド第1日 6月4日(木)夜～6月5日(金)午前 予選ラウンド第2日 6月5日(金)夜～6月6日(土)午前 決勝ラウンド第3日 6月6日(土)深夜～6月7日(日)午前 最終ラウンド 6月7日(日)夜～6月8日(月)午前

全米女子オープンゴルフ2026のおすすめ視聴方法は？

U-NEXT

全米女子オープンゴルフ2026は『U-NEXT』が全ラウンドを独占生配信する。「ワールドゴルフパック」だけではなく、「月額プラン」でも視聴可能だ。『U-NEXT』では「月額プラン」に31日間の無料トライアル期間を設けており、期間中は全米女子オープンゴルフ2026を含む見放題作品を視聴することができる。

「日本勢徹底マークLIVE」を配信する「ワールドゴルフパック」に申し込む場合、「月額プラン(31日間無料トライアル)」とのセット加入がおすすめ。月額プランが無料トライアルの対象となるだけでなく、トライアル特典として付与される600円分のポイントが「ワールドゴルフパック」の支払いに充当可能に。これを利用することで、「ワールドゴルフパック」が実質600円引きとなる。

U-NEXT「月額プラン」無料トライアル登録方法

U-NEXT「ワールドゴルフパック」のお得な登録方法

U-NEXTワールドゴルフパックで主要大会を配信！

「ワールドゴルフパック」は、『U-NEXT』が2025年12月25日(木)から提供する新プラン。これまでも『U-NEXT』の「月額プラン」で提供されてきたPGAツアーや海外男子メジャーはもちろん、新たに2026シーズンから独占ライブ配信するLPGAツアーなど海外女子メジャー全5大会を視聴することができる。一方、全米プロゴルフ選手権やJLPGAツアー、ステップアップツアーは月額プランでのみ視聴可能だ。

「ワールドゴルフパック」は、月額2,600円(税込)で提供。また、一部ゴルフコンテンツを配信する「月額プラン」は月額2,189円(税込)で提供されている。「月額プラン」に加入している場合、特典として毎月付与される1,200円分のポイントを「ワールドゴルフパック」の支払いに充当することができる。

『U-NEXT』の配信大会および各プランの視聴可能コンテンツは以下の通り。

大会 ワールドゴルフパック 月額プラン PGAツアー(PGAツアー・チャンピオンズ含む/米国男子) 〇 × LPGAツアー(米国女子) 〇 × 全米プロゴルフ選手権 × 〇 全米プロゴルフ選手権 〇 〇 全米オープンゴルフ選手権 〇 〇 全英オープンゴルフ選手権 〇 〇 シェブロン選手権 〇 〇 全米女子プロゴルフ選手権 〇 〇 全米女子オープン 〇 〇 エビアン選手権 〇 〇 AIG全英女子オープン 〇 〇 DPワールドツアー(欧州男子) 〇 × LET(欧州女子) 〇 × アジアンツアー・インターナショナルシリーズ 〇 × ニュージーランドオープン 〇 × JLPGAツアー × 〇 ステップ・アップ・ツアー × 〇 TGL 〇 × 各海外ツアーの過去大会映像 〇 ×

※権利上の理由により、配信されない大会がある場合がございます。

【実質300円/月で20GB】U-NEXTモバイルは「ギガ永久繰り越し」でスポーツ視聴に最適

U-NEXT

『U-NEXT MOBILE』は、U-NEXTの月額見放題プランと毎月20GBのスマホ代がまとめて2,489円/月(税込)で利用できるサービス。U-NEXTの見放題プランの月額が2,189円(税込)だが、毎月付与される1,200円分のU-NEXTポイントを使用すれば、20GBの音声通話付きeSIMが実質300円で利用できる。

ギガはすべて永久繰り越し（ストック上限は100GB）、万が一ギガが足りなくなっても1GBあたり300円、10GBで1,200円と良心的な料金設定だ。容量の心配をせずエンタメやスポーツ視聴を楽しむことができる。

U-NEXTモバイルの加入方法

※U-NEXT MOBILEの「セット割引」は対象条件を満たせば自動的に適用。

※サッカーパックの「U23年齢割」の適用には、すでにサッカーパックを利用中の場合、「サッカーパックU23年齢割」へのプラン変更が必要です。

U-NEXTモバイルの関連情報

※本ページに記載の情報は、2026年6月現在のものです。最新情報はU-NEXT公式サイトをご覧ください。