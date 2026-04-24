『SPOTV NOW』が、2026シーズンもMLB中継を行っている。

本記事では、『SPOTV NOW』の新たな割引キャンペーンを紹介する。

SPOTV NOWのMLB2026中継は？

『SPOTV NOW』は、2026シーズンもポストシーズンまでMLBを徹底ライブ配信。レギュラーシーズンは、日本人選手が出場する試合を中心に、1日最大8試合をライブ配信する。

特に、大谷翔平・山本由伸・佐々木朗希が所属するロサンゼルス・ドジャースの試合は全試合配信。さらに、同チームの試合はすべて日本語実況・解説付きとなる。その他、ダルビッシュ有・松井裕樹所属のサンディエゴ・パドレス、鈴木誠也・今永昇太所属のシカゴ・カブス、村上宗隆所属のシカゴ・ホワイトソックス、岡本和真所属のトロント・ブルージェイズ、今井達也所属のヒューストン・アストロズの試合などが中心に扱われる見込みだ。

また、『SPOTV NOW』では試合ハイライト、インタビュー映像、選手ダイジェスト、プレー集なども充実。試合のライブ・見逃し配信だけでなく、様々なオリジナルコンテンツを通じてMLB2026を楽しむことができる。

SPOTV NOWのMLB2026中継

ライブ配信：1日最大8試合 (日本人出場試合中心)

ドジャース戦：全試合日本語実況・解説付きで配信

他コンテンツ：試合ハイライト、インタビュー、選手ダイジェスト・プレー集など多数

SPOTV NOWの割引キャンペーン料金・プラン・実施期間は？

『SPOTV NOW』の割引キャンペーンは2026年4月1日(水)～2026年5月31日(日)23:59まで実施。期間中に加入すると、「プレミアム年間プラン」が通常価格27,000円(税込)から4,500円引きの22,500円(税込)、「ベーシック年間プラン」が通常価格18,000円(税込)から3,000円引きの15,000円(税込)となる。

対象は、新規加入者または再加入者。現在有料会員の方は有料会員期間満了後、キャンペーン期間中に申し込むことで割引価格が適用される。

SPOTV NOW 割引キャンペーン

実施期間：2026年4月1日(水)～2026年5月31日(日)23:59

料金：

【プレミアム年間プラン】通常価格：27,000円(税込)→ キャンペーン価格：22,500円(税込)

【ベーシック年間プラン】通常価格：18,000円(税込)→ キャンペーン価格：15,000円(税込)

【プレミアム年間プラン】通常価格：27,000円(税込)→ 【ベーシック年間プラン】通常価格：18,000円(税込)→ 対象者：

・新規でSPOTV NOWの契約をする方

・過去にSPOTV NOWの有料会員登録をしており現在は無料会員の方

・現在有料会員の方は有料会員期間満了後、無料会員となってからキャンペーン期間中に申し込むことが可能

※年間プランの有効期限は購入日から1年間となり、自動で更新はされません。

※年間プランは契約期間中の途中解約はできません。

※キャンペーン期間は変更となる可能性がございます。予めご了承ください。

※本キャンペーンは「Webブラウザ」から「クレジットケード決済」での契約のみが対象となります。SPOTV NOWアプリからの契約、および他の支払い方法での契約はキャンペーン対象外となります。

SPOTV NOWの料金プランを比較

『SPOTV NOW』は、「プレミアム年間プラン」と「ベーシック年間プラン」の他にも「プレミアム月間プラン」と「ベーシック月間プラン」を提供。年間を通じてMLBの試合を視聴したい場合、月々換算した料金は「ベーシック年間プラン」のキャンペーン価格が実質月々1,875円で最安値となる。

比較 プレミアム年間プラン

[5/31までキャンペーン価格！] ベーシック年間プラン

[5/31までキャンペーン価格！] プレミアム月間プラン ベーシック月間プラン 価格(税込) 年間22,500円

[通常価格27,000円] 実質月々1,875円 年間15,000円

[通常価格18,000円] 実質月々1,250円 月額3,000円 年間合計36,000円 月額2,000円 年間合計24,000円 ライブ＆見逃し配信 ○ ○ ○ ○ 高解像度1080p ○ - ○ - ハイライト・選手ダイジェスト・特集コンテンツ ○ ○ ○ ○ マルチビュー ○ - ○ - 広告なし ○ - ○ - 対応デバイス スマートテレビ

Amazon Fire TV Stick

スマートフォン・パソコン・タブレットなど スマートフォン

パソコン・タブレット スマートテレビ

Amazon Fire TV Stick

スマートフォン・パソコン・タブレットなど スマートフォン

パソコン・タブレット

※価格はすべて税込。

※キャンペーン内容・料金・機能は変更となる場合があります。最新情報は公式サイトをご確認ください。

SPOTV NOWの加入手順

『SPOTV NOW』の加入手順は以下の通り。キャンペーン期間中の2026年5月31日(日)までの対象プランに加入することで、自動的にキャンペーン価格が適用される。

その他のMLB2026おすすめ視聴方法

【Amazonプライムビデオ】SPOTVチャンネルなら30日間無料体験で視聴可能！350試合以上を配信

まずはAmazonプライムビデオの登録ページにアクセス

視聴したい試合をタップ 「ライブを観る 30日間の無料体験を始める」をタップ 支払い方法は継続更新時に必要なため入力（無料体験期間内の解約なら0円） これで登録完了！すぐに視聴開始

なお、Amazonプライムの登録は自分でキャンセルをしない限り、月額600円(税込)で自動更新となるので注意が必要だ。

Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能だ。

【MLB.tv】Amazon経由なら7日間無料トライアルで視聴可能！MLB全試合配信

Amazon

まずはAmazonのMLB.tvチャンネルページにアクセス

「詳細を見る」をタップ。 支払い方法はクレジットカード、デビットカード、ドコモ・au・ソフトバンクの携帯決済、あと払いペイディに対応 これで登録完了！すぐに視聴開始

なお、MLB.tvの登録は自分でキャンセルをしない限り、月額4,220円(税込)で自動更新となるので注意が必要だ。

Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能だ。

MLB 2026｜関連情報

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