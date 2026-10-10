クライマックスシリーズ セ・パ出場球団一覧

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2026年のプロ野球クライマックスシリーズは、10月10日(土)にセ・パ両リーグが開幕する。

本記事では、セ・パ両リーグのクライマックスシリーズ進出チームを紹介する。

プロ野球クライマックスシリーズのレギュレーションは？

2026年のクライマックスシリーズは、予備日を含めて10月10日(土)～21日(水)にかけて開催される。

出場できるのは、セ・パ両リーグそれぞれのレギュラーシーズン上位3チーム。クライマックスシリーズはリーグ別で開催され、ファーストステージではレギュラーシーズン2位と3位が3試合制で対戦し、先に2勝したチームがファイナルステージへ進出する。

2026年からはファイナルステージのルールが変更された。通常はレギュラーシーズン1位のチームに1勝のアドバンテージが与えられ、ファーストステージ勝者と6試合制で対戦する。一方、両チームのレギュラーシーズンのゲーム差が10ゲーム差以上、またはファーストステージ勝者の勝率が5割未満の場合は、1位チームに2勝のアドバンテージが与えられ、最大7試合制となる。

2026年は、セ・リーグのファイナルステージが6試合制、パ・リーグは7試合制で開催。各リーグのファイナルステージを制したチームが日本シリーズへ進出する。

ファーストステージの開催スケジュール

第1戦：10月10日(土)

第2戦：10月11日(日)

第3戦：10月12日(月・祝)

予備日：10月13日(火)

ファイナルステージの開催スケジュール

第1戦：10月14日(水)

第2戦：10月15日(木)

第3戦：10月16日(金)

第4戦：10月17日(土)

第5戦：10月18日(日)

第6戦：10月19日(月)

第7戦：10月20日(火) ※パ・リーグのみ。セ・リーグは予備日

予備日：10月21日(水)

【一覧】プロ野球クライマックスシリーズの出場チーム・順位

2026年のクライマックスシリーズに出場する、セ・パ両リーグのレギュラーシーズン上位3チームは以下の通り。

セ・リーグ

球団 レギュラーシーズン順位 CS出場ステージ 阪神タイガース 優勝 ファイナルステージ 読売ジャイアンツ 2位 ファーストステージ 横浜DeNAベイスターズ 3位 ファーストステージ

パ・リーグ

球団 レギュラーシーズン順位 CS出場ステージ 福岡ソフトバンクホークス 優勝 ファイナルステージ 埼玉西武ライオンズ 2位 ファーストステージ 北海道日本ハムファイターズ 3位 ファーストステージ

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