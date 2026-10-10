クライマックスシリーズ セ・パ出場球団一覧

2026年のプロ野球クライマックスシリーズは、10月10日(土)にセ・パ両リーグが開幕する。
本記事では、セ・パ両リーグのクライマックスシリーズ進出チームを紹介する。
プロ野球クライマックスシリーズのレギュレーションは？
2026年のクライマックスシリーズは、予備日を含めて10月10日(土)～21日(水)にかけて開催される。
出場できるのは、セ・パ両リーグそれぞれのレギュラーシーズン上位3チーム。クライマックスシリーズはリーグ別で開催され、ファーストステージではレギュラーシーズン2位と3位が3試合制で対戦し、先に2勝したチームがファイナルステージへ進出する。
2026年からはファイナルステージのルールが変更された。通常はレギュラーシーズン1位のチームに1勝のアドバンテージが与えられ、ファーストステージ勝者と6試合制で対戦する。一方、両チームのレギュラーシーズンのゲーム差が10ゲーム差以上、またはファーストステージ勝者の勝率が5割未満の場合は、1位チームに2勝のアドバンテージが与えられ、最大7試合制となる。
2026年は、セ・リーグのファイナルステージが6試合制、パ・リーグは7試合制で開催。各リーグのファイナルステージを制したチームが日本シリーズへ進出する。
ファーストステージの開催スケジュール
- 第1戦：10月10日(土)
- 第2戦：10月11日(日)
- 第3戦：10月12日(月・祝)
- 予備日：10月13日(火)
ファイナルステージの開催スケジュール
- 第1戦：10月14日(水)
- 第2戦：10月15日(木)
- 第3戦：10月16日(金)
- 第4戦：10月17日(土)
- 第5戦：10月18日(日)
- 第6戦：10月19日(月)
- 第7戦：10月20日(火) ※パ・リーグのみ。セ・リーグは予備日
- 予備日：10月21日(水)
【一覧】プロ野球クライマックスシリーズの出場チーム・順位
2026年のクライマックスシリーズに出場する、セ・パ両リーグのレギュラーシーズン上位3チームは以下の通り。
セ・リーグ
球団
レギュラーシーズン順位
CS出場ステージ
阪神タイガース
優勝
ファイナルステージ
読売ジャイアンツ
2位
ファーストステージ
横浜DeNAベイスターズ
3位
ファーストステージ
パ・リーグ
球団
レギュラーシーズン順位
CS出場ステージ
福岡ソフトバンクホークス
優勝
ファイナルステージ
埼玉西武ライオンズ
2位
ファーストステージ
北海道日本ハムファイターズ
3位
ファーストステージ
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