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Yuta Tokuma

クライマックスシリーズ セ・パ出場球団一覧

2026年プロ野球クライマックスシリーズへの進出が決定したセ・リーグ、パ・リーグのチームは？出場球団を紹介。

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2026年のプロ野球クライマックスシリーズは、10月10日(土)にセ・パ両リーグが開幕する。

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本記事では、セ・パ両リーグのクライマックスシリーズ進出チームを紹介する。

プロ野球クライマックスシリーズのレギュレーションは？

2026年のクライマックスシリーズは、予備日を含めて10月10日(土)～21日(水)にかけて開催される。

出場できるのは、セ・パ両リーグそれぞれのレギュラーシーズン上位3チーム。クライマックスシリーズはリーグ別で開催され、ファーストステージではレギュラーシーズン2位と3位が3試合制で対戦し、先に2勝したチームがファイナルステージへ進出する。

2026年からはファイナルステージのルールが変更された。通常はレギュラーシーズン1位のチームに1勝のアドバンテージが与えられ、ファーストステージ勝者と6試合制で対戦する。一方、両チームのレギュラーシーズンのゲーム差が10ゲーム差以上、またはファーストステージ勝者の勝率が5割未満の場合は、1位チームに2勝のアドバンテージが与えられ、最大7試合制となる。

2026年は、セ・リーグのファイナルステージが6試合制、パ・リーグは7試合制で開催。各リーグのファイナルステージを制したチームが日本シリーズへ進出する。

ファーストステージの開催スケジュール

  • 第1戦：10月10日(土)
  • 第2戦：10月11日(日)
  • 第3戦：10月12日(月・祝)
  • 予備日：10月13日(火)

ファイナルステージの開催スケジュール

  • 第1戦：10月14日(水)
  • 第2戦：10月15日(木)
  • 第3戦：10月16日(金)
  • 第4戦：10月17日(土)
  • 第5戦：10月18日(日)
  • 第6戦：10月19日(月)
  • 第7戦：10月20日(火) ※パ・リーグのみ。セ・リーグは予備日
  • 予備日：10月21日(水)

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【一覧】プロ野球クライマックスシリーズの出場チーム・順位

2026年のクライマックスシリーズに出場する、セ・パ両リーグのレギュラーシーズン上位3チームは以下の通り。

セ・リーグ

球団

レギュラーシーズン順位

CS出場ステージ

阪神タイガース

優勝

ファイナルステージ

読売ジャイアンツ

2位

ファーストステージ

横浜DeNAベイスターズ

3位

ファーストステージ

パ・リーグ

球団

レギュラーシーズン順位

CS出場ステージ

福岡ソフトバンクホークス

優勝

ファイナルステージ

埼玉西武ライオンズ

2位

ファーストステージ

北海道日本ハムファイターズ

3位

ファーストステージ

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