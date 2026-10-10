クライマックスシリーズ2026からルール改定！何が変わる？

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2026年プロ野球（NBP）のレギュラーシーズンの全日程が終了し、ポストシーズンのクライマックスシリーズが開催される。同シリーズでは、2026年からルール・レギュレーションの改定が行われた。

本記事では、クライマックスシリーズの改定ルール・レギュレーションについて紹介する。

クライマックスシリーズ2026｜改定ルール

2026年のNPBクライマックスシリーズより新たなルールが導入される。

レギュラーシーズン1位球団の優位性をより反映するため、ファイナルステージのアドバンテージに新たな規定が定められた。従来のファイナルステージでは、レギュラーシーズンの成績にかかわらず1位球団に「1勝」のアドバンテージが与えられ、最大6試合を実施。アドバンテージを含めて先に4勝した球団が日本シリーズへ進出していた。

2026年のファイナルステージからは「1位球団とファーストステージ勝者のゲーム差が10以上」または「ファーストステージ勝者のレギュラーシーズン勝率が5割未満」のいずれかに該当した場合、1位球団のアドバンテージが「2勝」に増える。2勝のアドバンテージが適用された場合、通常の最大6試合から最大7試合に増え、1位球団は2勝を持った状態からスタートして実際の試合と合わせて先に5勝した球団が日本シリーズへの出場権を獲得する。

■クライマックスシリーズ2026の大会方式

ステージ 対戦 試合方式 開催地 ファーストステージ 2位 vs 3位 3試合制・2勝先取 2位球団の本拠地 ファイナルステージ（通常） 1位 vs FS勝者 1位に1勝のアドバンテージ＋最大6試合、4勝先取 1位球団の本拠地 ファイナルステージ（新規定適用） 1位 vs FS勝者 1位に2勝のアドバンテージ＋最大7試合、5勝先取 1位球団の本拠地

2026年のセ・リーグでは、優勝した阪神タイガースと2位読売ジャイアンツ、3位横浜DeNAベイスターズのゲーム差が10以内であり、両球団ともに勝率が5割を上回っているため、新ルール適応の条件を満たさない。そのため、ファーストステージでいずれかの球団が勝ち上がっても、通常どおり、阪神タイガースにアドバンテージの「1勝」が与えられる。

一方のパ・リーグでは、優勝した福岡ソフトバンクホークスと2位埼玉西武ライオンズ、3位北海道日本ハムファイターズのゲーム差が10以上開いているため、新ルールが適応される。いずれの球団がファイナルステージに進出した場合でも、福岡ソフトバンクホークスが「2勝」のアドバンテージとともにスタートし、最大7試合が開催される。

クライマックスシリーズ2026｜試合日程

■2026年ファーストステージ日程

日程 試合 セ・リーグ パ・リーグ 10月10日（土） 第1戦 読売ジャイアンツ vs 横浜DeNAベイスターズ 埼玉西武ライオンズ vs 北海道日本ハムファイターズ 10月11日（日） 第2戦 読売ジャイアンツ vs 横浜DeNAベイスターズ 埼玉西武ライオンズ vs 北海道日本ハムファイターズ 10月12日（月） 第3戦 読売ジャイアンツ vs 横浜DeNAベイスターズ 埼玉西武ライオンズ vs 北海道日本ハムファイターズ 10月13日（火） 予備日 ― ―

※球場はすべてレギュラーシーズン2位球団（セ・リーグ：読売ジャイアンツ、パ・リーグ：埼玉西武ライオンズ）の本拠地球場

■2026年ファイナルステージ日程

日程 試合 セ・リーグ パ・リーグ 10月14日（水） 第1戦 阪神タイガース vs ファーストステージ勝者 福岡ソフトバンクホークス vs ファーストステージ勝者 10月15日（木） 第2戦 阪神タイガース vs ファーストステージ勝者 福岡ソフトバンクホークス vs ファーストステージ勝者 10月16日（金） 第3戦 阪神タイガース vs ファーストステージ勝者 福岡ソフトバンクホークス vs ファーストステージ勝者 10月17日（土） 第4戦 阪神タイガース vs ファーストステージ勝者 福岡ソフトバンクホークス vs ファーストステージ勝者 10月18日（日） 第5戦 阪神タイガース vs ファーストステージ勝者 福岡ソフトバンクホークス vs ファーストステージ勝者 10月19日（月） 第6戦 阪神タイガース vs ファーストステージ勝者 福岡ソフトバンクホークス vs ファーストステージ勝者 10月20日（火） 第7戦 ― 福岡ソフトバンクホークス vs ファーストステージ勝者 10月21日（水） 予備日 ― ―

※球場はすべてレギュラーシーズン1位球団（セ・リーグ：阪神タイガース、パ・リーグ：福岡ソフトバンクホークス）の本拠地球場

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