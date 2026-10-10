クライマックスシリーズは何勝すればいい？ファースト・ファイナルステージの条件まとめ

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2026年プロ野球（NBP）のレギュラーシーズンの全日程が終了し、ポストシーズンのクライマックスシリーズが開催される。各リーグの2位球団と3位球団で争われるファーストステージ、1位球団とファーストステージの勝者で争われるファイナルステージでは突破するためには何勝必要なのだろうか。

本記事では、クライマックスシリーズの各ステージの突破のために必要な勝利数について解説する。

クライマックスシリーズ2026｜各ステージの勝ち上がり条件は？

クライマックスシリーズは、従来通りファーストステージとファイナルステージの2ステージ制で行われる。

■ファーストステージ

各リーグの2位球団vs3位球団によるファーストステージは3試合制で開催されるため、先に2勝した球団がファイナルステージに進出する。

なお、引き分けがあり、3試合を終えて両球団の勝利数が同数だった場合は、レギュラーシーズンの優位性が保たれ、2位球団がファイナルステージに進出する。

■ファイナルステージ

各リーグの1位球団vsファーストステージ勝利球団によるファイナルステージは、今年よりレギュレーションが改定された。ファーストステージ勝利球団が1位球団と10ゲーム差以内、または勝率が5割以上だった場合、従来どおり1位球団に1勝のアドバンテージが与えられる。最大6試合が開催され、アドバンテージを含めて先に4勝した球団が日本シリーズへ進出する。

一方で、ファイナルステージ勝利球団が1位球団とゲーム差10以上、もしくは勝率が5割未満だった場合、改定されたルールが適応される。この場合、最大で7試合が開催される。1位球団に2勝のアドバンテージを与え、アドバンテージを含めて先に5勝した球団が日本シリーズへ進出する。

また、引き分けがあり、6試合、もしくは7試合を終えて両球団が同勝利数で並んだ場合、ファーストステージ同様にレギュラーシーズン上位球団が日本シリーズ進出となる。

なお、セ・リーグのクライマックスシリーズでは、通常の6試合制で行われるが、パ・リーグのクライマックスシリーズでは、1位福岡ソフトバンクホークスと2位埼玉西武ライオンズ、3位北海道日本ハムファイターズとのゲーム差が10以上開いているため、改定されたルールが適応され、最大7試合が行なわれる。

基本的な勝ち上がり条件は以下の通り。

ステージ 対戦 試合数 勝ち上がり条件 ファーストステージ 2位 vs 3位 最大3試合 2勝 ファイナルステージ（通常） 1位 vs FS勝者 最大6試合 アドバンテージ込み4勝 ファイナルステージ（新規定適用） 1位 vs FS勝者 最大7試合 アドバンテージ込み5勝

クライマックスシリーズ2026｜試合日程

■2026年ファーストステージ日程

日程 試合 セ・リーグ パ・リーグ 10月10日（土） 第1戦 読売ジャイアンツ vs 横浜DeNAベイスターズ 埼玉西武ライオンズ vs 北海道日本ハムファイターズ 10月11日（日） 第2戦 読売ジャイアンツ vs 横浜DeNAベイスターズ 埼玉西武ライオンズ vs 北海道日本ハムファイターズ 10月12日（月） 第3戦 読売ジャイアンツ vs 横浜DeNAベイスターズ 埼玉西武ライオンズ vs 北海道日本ハムファイターズ 10月13日（火） 予備日 ― ―

※球場はすべてレギュラーシーズン2位球団（セ・リーグ：読売ジャイアンツ、パ・リーグ：埼玉西武ライオンズ）の本拠地球場

■2026年ファイナルステージ日程

日程 試合 セ・リーグ パ・リーグ 10月14日（水） 第1戦 阪神タイガース vs ファーストステージ勝者 福岡ソフトバンクホークス vs ファーストステージ勝者 10月15日（木） 第2戦 阪神タイガース vs ファーストステージ勝者 福岡ソフトバンクホークス vs ファーストステージ勝者 10月16日（金） 第3戦 阪神タイガース vs ファーストステージ勝者 福岡ソフトバンクホークス vs ファーストステージ勝者 10月17日（土） 第4戦 阪神タイガース vs ファーストステージ勝者 福岡ソフトバンクホークス vs ファーストステージ勝者 10月18日（日） 第5戦 阪神タイガース vs ファーストステージ勝者 福岡ソフトバンクホークス vs ファーストステージ勝者 10月19日（月） 第6戦 阪神タイガース vs ファーストステージ勝者 福岡ソフトバンクホークス vs ファーストステージ勝者 10月20日（火） 第7戦 ― 福岡ソフトバンクホークス vs ファーストステージ勝者 10月21日（水） 予備日 ― ―

※球場はすべてレギュラーシーズン1位球団（セ・リーグ：阪神タイガース、パ・リーグ：福岡ソフトバンクホークス）の本拠地球場

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