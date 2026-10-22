MLBワールドシリーズを3連覇した球団は？

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メジャーリーグ・ベースボール（MLB）の年間王者を決めるワールドシリーズ。2026年に3連覇を目指したロサンゼルス・ドジャースは、リーグ優勝決定シリーズでミルウォーキー・ブルワーズに敗れて、3連覇の夢は潰えてしまった。MLBの歴史上でワールドシリーズを3連覇したチームはあるのだろうか。

本記事では、MLBワールドシリーズで3連覇を達成したチームを紹介する。

MLBワールドシリーズで3連覇したチームは？

2026年MLBでは、2連覇中のロサンゼルス・ドジャースが3連覇を目指してポストシーズンに進んだが、ナショナル・リーグ優勝決定シリーズでミルウォーキー・ブルワーズに4連敗を喫して3連覇には手が届かなかった。

MLBの歴史上では、これまでにワールドシリーズ3連覇を成し遂げたのは、ニューヨーク・ヤンキースとオークランド・アスレティックスの2チームのみ。MLB史で初めて3連覇を成し遂げたのは、名門ヤンキースで、1936シーズンから3連連続で年間王者に輝き、さらに1939シーズンも制して4連覇を成し遂げた。さらに、同チームは、1949シーズンから再び3連覇を成し遂げ、さらに1953シーズンまで優勝してMLB史上最長となる5連覇を達成した。また、ヤンキースは1998シーズンから2000シーズンにかけても3連覇を達成。現時点で3連覇以上を3度達成したMLB唯一のチームとなっている。

アスレティックスは、1972シーズンからMLB史上2チーム目となる3連覇を達成した。

■MLBワールドシリーズ 3連覇以上を達成したチーム

期間 チーム 連覇数 1936～1939年 ニューヨーク・ヤンキース 4連覇 1949～1953年 ニューヨーク・ヤンキース 5連覇 1972～1974年 オークランド・アスレチックス 3連覇 1998～2000年 ニューヨーク・ヤンキース 3連覇

MLBワールドシリーズ2026のテレビ放送・ネット配信予定

2026シーズンのMLBワールドシリーズは、アメリカン・リーグを制したタンパベイ・レイズと、ナショナル・リーグで優勝したミルウォーキー・ブルワーズが対戦。両チームともに初のワールドシリーズ制覇を懸けての対戦となる。

ワールドシリーズ2026は、Amazonプライムビデオ『SPOTVチャンネル』、『SPOTV NOW』『MLB.tv(Amazonあり)』『Lemino(SPOTVパック)』でネット配信されるほか、衛星放送『J SPORTS』でも中継が予定されている。

『NHK』でもワールドシリーズを含むポストシーズンの注目試合が放送される予定だ。

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ワールドシリーズ全試合をライブ配信 J SPORTS 衛星放送 【ワールドシリーズ】

全試合を録画中継 SPOTV NOW ネット 全試合をライブ配信 Lemino(SPOTVパック) ネット 全試合をライブ配信 NHK 総合・総合サブ 地上波 【ワールドシリーズ】

第1戦を生中継 NHK BS 衛星放送 【ワールドシリーズ】

NHK総合の中継試合以外を全試合生中継 NHK BSプレミアム4K 衛星放送 第1戦を生中継

※放送・配信予定は変更となる場合があります。最新の情報は各公式サイトでご確認ください。

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