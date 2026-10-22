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Yuta Tokuma

MLBワールドシリーズを3連覇した球団は？

【メジャーリーグ・ベースボール】メジャーリーグ・ベースボール（MLB）のワールドシリーズを3連覇したチームを紹介する。

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メジャーリーグ・ベースボール（MLB）の年間王者を決めるワールドシリーズ。2026年に3連覇を目指したロサンゼルス・ドジャースは、リーグ優勝決定シリーズでミルウォーキー・ブルワーズに敗れて、3連覇の夢は潰えてしまった。MLBの歴史上でワールドシリーズを3連覇したチームはあるのだろうか。

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本記事では、MLBワールドシリーズで3連覇を達成したチームを紹介する。

MLBワールドシリーズで3連覇したチームは？

2026年MLBでは、2連覇中のロサンゼルス・ドジャースが3連覇を目指してポストシーズンに進んだが、ナショナル・リーグ優勝決定シリーズでミルウォーキー・ブルワーズに4連敗を喫して3連覇には手が届かなかった。

MLBの歴史上では、これまでにワールドシリーズ3連覇を成し遂げたのは、ニューヨーク・ヤンキースとオークランド・アスレティックスの2チームのみ。MLB史で初めて3連覇を成し遂げたのは、名門ヤンキースで、1936シーズンから3連連続で年間王者に輝き、さらに1939シーズンも制して4連覇を成し遂げた。さらに、同チームは、1949シーズンから再び3連覇を成し遂げ、さらに1953シーズンまで優勝してMLB史上最長となる5連覇を達成した。また、ヤンキースは1998シーズンから2000シーズンにかけても3連覇を達成。現時点で3連覇以上を3度達成したMLB唯一のチームとなっている。

アスレティックスは、1972シーズンからMLB史上2チーム目となる3連覇を達成した。

■MLBワールドシリーズ 3連覇以上を達成したチーム

期間

チーム

連覇数

1936～1939年

ニューヨーク・ヤンキース

4連覇

1949～1953年

ニューヨーク・ヤンキース

5連覇

1972～1974年

オークランド・アスレチックス

3連覇

1998～2000年

ニューヨーク・ヤンキース

3連覇

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MLBワールドシリーズ2026のテレビ放送・ネット配信予定

2026シーズンのMLBワールドシリーズは、アメリカン・リーグを制したタンパベイ・レイズと、ナショナル・リーグで優勝したミルウォーキー・ブルワーズが対戦。両チームともに初のワールドシリーズ制覇を懸けての対戦となる。

ワールドシリーズ2026は、Amazonプライムビデオ『SPOTVチャンネル』、『SPOTV NOW』『MLB.tv(Amazonあり)』『Lemino(SPOTVパック)』でネット配信されるほか、衛星放送『J SPORTS』でも中継が予定されている。

『NHK』でもワールドシリーズを含むポストシーズンの注目試合が放送される予定だ。

チャンネル

形態

ポストシーズン中継

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SPOTVチャンネル(Amazon)
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J SPORTS

衛星放送

【ワールドシリーズ】
全試合を録画中継

SPOTV NOW

ネット

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Lemino(SPOTVパック)

ネット

全試合をライブ配信

NHK 総合・総合サブ

地上波

【ワールドシリーズ】
第1戦を生中継

NHK BS

衛星放送

【ワールドシリーズ】
NHK総合の中継試合以外を全試合生中継

NHK BSプレミアム4K

衛星放送

第1戦を生中継

※放送・配信予定は変更となる場合があります。最新の情報は各公式サイトでご確認ください。

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まずはAmazonのMLB.tvチャンネルページにアクセス

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  2. 支払い方法はクレジットカード、デビットカード、ドコモ・au・ソフトバンクの携帯決済、あと払いペイディに対応
  3. これで登録完了！すぐに視聴開始

なお、MLB.tvの登録は自分でキャンセルをしない限り、月額4,220円(税込)で自動更新となるので注意が必要だ。

Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能だ。

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【SPOTV NOW】MLBワールドシリーズもライブ配信

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SPOTV NOW』では、2026シーズンもワールドシリーズまでMLBを視聴できる。ワールドシリーズ全試合をライブ配信予定となっている。SPOTV NOW登録方法

  1. 「SPOTV NOW」の登録ページから希望するプランを選択
  2. 会員登録、またはSNSアカウント(Facebook・Apple・Yahoo!)を用いてログイン
  3. 各種情報を入力し、登録完了後すぐに視聴可能！
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