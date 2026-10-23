MLBワールドシリーズの会場は？第1戦～最終戦までの試合球場まとめ

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2026シーズンのメジャーリーグ・ベースボール（MLB）は、年間王者を決めるワールドシリーズがいよいよ開幕する。アメリカン・リーグ優勝のタンパベイ・レイズと、ナショナル・リーグを制したミルウォーキー・ブルワーズが初の年間王者の座を懸けて対戦する。

本記事では、MLBワールドシリーズ2026の試合会場を紹介する。

MLBワールドシリーズ2026｜試合会場

MLBワールドシリーズは、出場する2チームの本拠地で開催。アメリカン・リーグ優勝のタンパベイ・レイズが本拠地とするフロリダ州セントピーターズバーグ「トロピカーナ・フィールド」と、ナショナル・リーグ王者ミルウォーキー・ブルワーズの本拠地でウィスコンシン州 ミルウォーキーにある「アメリカン・ファミリー・フィールド」が会場となる。

■アメリカン・ファミリー・フィールド（ブルワーズ本拠地）｜第1-2戦、第6-7戦会場

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2026シーズンのワールドシリーズ初戦の会場となるのがブルワーズの本拠地「アメリカン・ファミリー・フィールド」だ。2001年に開場された同球場は、収容人員約4万2000人を誇る。開閉式屋根付きが特徴の野球場でもある。2026年レギュラーシーズンでは、メジャーリーグ全体10位となる1試合当たり平均3万4000人余りが同スタジアムに足を運んでいる。

ブルワーズがレギュラーシーズンの勝率でレイズを上回っているため、ホームアドバンテージが与えられ、初戦と第2戦、さらに第6戦と第7戦の最大で4試合が開催される。なお、アメリカン・ファミリー・フィールドでワールドシリーズが開催されるのは今回が初となる。

■トロピカーナ・フィールド（レイズ本拠地）｜第3-5戦会場

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レイズの本拠地「トロピカーナ・フィールド」では、ワールドシリーズ第3戦から3連戦が予定されている。1990年に開場された同球場は、2万5000人余りの収容人員を誇るメジャーリーグ唯一の密閉式ドーム型スタジアムだ。2024年にハリケーンによる甚大な被害を受け、昨シーズンは使用されなかったが、本拠地帰還となったシーズンにワールドシリーズを開催することになった。

トロピカーナ・フィールドでのワールドシリーズ開催は、2008年に次ぎ、2度目となる（2020年ワールドシリーズは新型コロナウイルスによるパンデミックの影響で中立地「グローブライフ・フィールド」で行われた）。

MLBワールドシリーズ｜試合日程

アメリカン・リーグ優勝のタンパベイ・レイズと、ナショナル・リーグ優勝のミルウォーキー・ブルワーズが初の優勝を懸けて対戦するワールドシリーズの試合日程は以下の通り。

試合 試合日時 対戦カード 会場 第1戦 10月24日(土)

9:00 タンパベイ・レイズ vs ミルウォーキー・ブルワーズ ブルワーズ本拠地 第2戦 10月25日(日)

9:00 タンパベイ・レイズvs ミルウォーキー・ブルワーズ ブルワーズ本拠地 第3戦 10月27日(火)

9:00 ミルウォーキー・ブルワーズ vs タンパベイ・レイズ レイズ本拠地 第4戦 10月28日(水)

9:00 ミルウォーキー・ブルワーズ vs タンパベイ・レイズ レイズ本拠地 第5戦* 10月29日(木)

9:00 ミルウォーキー・ブルワーズ vs タンパベイ・レイズ レイズ本拠地 第6戦* 10月31日(土)

9:00 タンパベイ・レイズ vs ミルウォーキー・ブルワーズ ブルワーズ本拠地 第7戦* 11月1日(日)

9:00 タンパベイ・レイズ vs ミルウォーキー・ブルワーズ ブルワーズ本拠地

※試合日時は日本時間。

*：第5～7戦は必要な場合のみ開催

MLBワールドシリーズ2026の中継予定

MLBワールドシリーズ2026は、Amazonプライムビデオ『SPOTVチャンネル』、『SPOTV NOW』『MLB.tv(Amazonあり)』『Lemino(SPOTVパック)』でネット配信されるほか、衛星放送『J SPORTS』でも中継が予定されている。

『NHK』でもワールドシリーズを含むポストシーズンの注目試合が放送される予定だ。

チャンネル 形態 ポストシーズン中継 MLB.tv(Amazon)

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ワールドシリーズ全試合をライブ配信 J SPORTS 衛星放送 【ワールドシリーズ】

全試合を録画中継 SPOTV NOW ネット 全試合をライブ配信 Lemino(SPOTVパック) ネット 全試合をライブ配信 NHK 総合・総合サブ 地上波 【ワールドシリーズ】

第1戦を生中継 NHK BS 衛星放送 【ワールドシリーズ】

NHK総合の中継試合以外全試合生中継 NHK BSプレミアム4K 衛星放送 第1戦を生中継

※放送・配信予定は変更となる場合があります。最新の情報は各公式サイトでご確認ください。

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