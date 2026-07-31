MLB（メジャーリーグ）は2026年レギュラーシーズンを開催中。大谷翔平・山本由伸・佐々木朗希が所属するロサンゼルス・ドジャースは、ワールドシリーズ3連覇を目指している。

本記事では、2026シーズンMLBのポストシーズン日程を紹介する。

MLBポストシーズン2026｜日程

2026年のMLBポストシーズンは、日本時間9月28日にレギュラーシーズンが終了。ポストシーズンはレギュラーシーズン終了直後の日本時間9月30日に開幕予定となっている。世界一の座を懸け、アメリカン・リーグとナショナル・リーグそれぞれのレギュラーシーズンを勝ち抜いた精鋭12チームが、短期決戦に挑んでいる。

ポストシーズンは、ワイルドカードシリーズからスタートし、地区シリーズ、リーグチャンピオンシップシリーズ、そして頂上決戦・ワールドシリーズへと進んでいく。どのステージも負ければ即終戦という極限の戦いが待ち受けている。

ワイルドカードシリーズ: 9月29日 〜 10月2日

ディビジョンシリーズ: 10月5日 〜 10月11日

リーグチャンピオンシップシリーズ: 10月13日 〜 10月22日

ワールドシリーズ: 10月23日 〜 10月31日

MLBポストシーズン｜レギュレーション

MLBのポストシーズンには、アメリカン・リーグから6チーム、ナショナル・リーグから6チームの合計12チームが出場。各リーグの東地区、中地区、西地区1位チームと、各地区1位チームを除く勝率上位3チーム(ワイルドカード)が出場権を獲得する。

ワイルドカードシリーズ、ディビジョンシリーズ、リーグチャンピオンシップシリーズ、ワールドシリーズの4ステージに分かれて実施される。

【ワイルドカードシリーズ】

2勝先取（最大3試合制）で行われ、移動日なしの最大3連戦で実施。地区優勝チームで勝率上位2チームは出場せず、残る4チームによって争われる。

対戦カード

ワイルドカードで最も勝率の高いチーム vs 勝率2位のチーム

地区優勝の中で勝率3位のチーム vs ワイルドカードの3位チーム

【地区シリーズ】

ワイルドカードシリーズ勝者と、地区優勝チーム上位2チームが対戦。5戦のうち3勝を先に挙げたチームが突破となる。 ホームアドバンテージ（本拠地での試合数が多くなる）は地区優勝勝率1位チームと地区優勝勝率2位チームに与えられる。

対戦カード

地区優勝で1位のチーム vs ワイルドカード1位と2位の対戦勝者

地区優勝の2位のチーム vs 地区優勝3位のチームとワイルドカード3位の対戦勝者

【リーグ優勝決定シリーズ】

文字通り各リーグのチャンピオンを決めるステージ。地区シリーズを突破した2チームが対戦する。

試合は7戦制で、4勝を先に挙げたチームがワールドシリーズに進出。ホームアドバンテージは、レギュラーシーズンでの勝率が上位のチームに与えられる。

対戦カード

地区シリーズ勝者 vs 地区シリーズ勝者

【ワールドシリーズ】

ワールドシリーズはMLBのポストシーズンの最終決戦ステージ。リーグ優勝決定シリーズの勝者が激突し、ポストシーズンではワールドシリーズで初めてアメリカン・リーグとナショナル・リーグのチームが対戦する。

試合は7戦制となっており、最初に4勝を挙げたチームがワールドチャンピオンとなる。なお、9回を終えても同点の場合は決着がつくまで無制限に延長が行われる。

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