ドジャースの最新先発ローテーションは？大谷翔平の二刀流は？

MLB（メジャーリーグ）は2026年レギュラーシーズンを開催中。大谷翔平・山本由伸・佐々木朗希が所属するロサンゼルス・ドジャースはナショナル・リーグ西地区首位を独走している。

本記事では、ドジャースの最新先発ローテーション、大谷翔平の二刀流復活について紹介する。

ドジャース｜最新ローテーション

MLB2026シーズンは、日本時間7月15日にオールスターゲームを開催。レギュラーシーズン後半戦がスタートし、ドジャースは日本時間18日のヤンキース戦からレギュラーシーズンが再開した。

オールスター明け初戦の先発マウンドを託されたのは佐々木朗希。次戦では山本由伸が登板した。

なお昨シーズンローテーションを支えたタイラー・グラスノー、ブレイク・スネルは故障者リスト入り。なお現在は2投手とも復帰が近づいており、シーズン終盤に向けて投手陣の層も厚くなることが予想される。

オールスター明けの先発ローテーションは以下の通り。

試合日(日本時間) 対戦相手 先発投手 7月18日 ヤンキース 佐々木 朗希 7月20日 ヤンキース(ダブルヘッダー1戦目) 山本 由伸 7月20日 ヤンキース(ダブルヘッダー2戦目) ウィル・クライン 7月21日 フィリーズ エメ・シーハン 7月22日 フィリーズ ジャスティン・ロブレスキ 7月23日 フィリーズ エリク・ラウアー 7月25日 メッツ 佐々木 朗希(予定) 7月26日 メッツ 山本 由伸(予定) 7月26日 メッツ エメ・シーハン(予定)

大谷翔平の二刀流起用は？

今シーズン14試合に先発登板し、8勝2敗で防御率1.79の好成績を残している大谷翔平。しかし左膝の負傷により、7月4日のサンディエゴ・パドレス戦(6回3失点)を最後に登板を見合わせている。

指名打者(DH)での出場は続いているものの、次回の登板予定は未定となっており、投手・野手の"二刀流"での出場は見合わせている状況だ。

ロバーツ監督も「マウンド復帰にはある程度時間がかかる」としており、二刀流復活には慎重な姿勢を見せている。

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