「南田南弁護士は天才肌」のキャスト・あらすじは？

天才的な頭脳を持つ新人弁護士の成長を描く法廷ドラマ『南田南弁護士は天才肌』が、2026年10月19日(月)からカンテレ・フジテレビ系で放送されている。

本記事では、『南田南弁護士は天才肌』のあらすじやキャスト・登場人物を紹介する。

『南田南弁護士は天才肌』のあらすじ

芦田愛菜が主演を務める『南田南弁護士は天才肌』は、天才的な頭脳を持つ新人弁護士が、さまざまな困難を乗り越えながら成長していくハートフル法廷ドラマだ。

主人公の南田南(芦田愛菜)は、東京大学法学部を首席で卒業し、司法試験にもトップで合格した優秀な新人弁護士。しかし、自閉スペクトラム症(ASD)への偏見などから就職活動に苦戦し、あるきっかけで大手の「広川・ハワード法律事務所」に採用される。

南は、大好きなクジラや法律に関する豊富な知識、驚異的な記憶力と独自のひらめきを生かし、さまざまな難事件の解決に挑んでいく。

苦手なエスカレーターや周囲とのコミュニケーションなど、日常生活でも困難に直面する南。パラリーガルの船井湊人(高橋文哉)らに支えられながら、弁護士として、そして一人の人間として成長していく姿が描かれる。

『南田南弁護士は天才肌』のキャスト・登場人物一覧

『南田南弁護士は天才肌』には、主演の芦田愛菜をはじめ、高橋文哉、細田佳央太、久保史緒里、山口馬木也、平岩紙らが出演する。

舞台となる「広川・ハワード法律事務所」の弁護士やパラリーガル、主人公を支える家族や友人など、個性豊かな登場人物が物語を彩る。

主要キャストと役柄は以下の通り。

キャスト 役名 役柄 芦田愛菜 南田南(みなみだ みなみ) 驚異的な記憶力と独自の発想を持つ新人弁護士 高橋文哉 船井湊人(ふない みなと) 南を支えるパラリーガル 細田佳央太 氷見琢磨(ひみ たくま) 南より半年早く入所した先輩弁護士 久保史緒里 朝日小春(あさひ こはる) 南の司法修習生時代の同期 柿原りんか 円莉々衣(まどか りりい) 南の唯一の親友 山口馬木也 宮地賢吾(みやじ けんご) 南の指導を担当するパートナー弁護士 平岩紙 広川凪沙(ひろかわ なぎさ) 広川・ハワード法律事務所の代表 角田晃広 南田誠(みなみだ まこと) 南を男手一つで育てた父親 竹内櫻 土村楓(つちむら かえで) 広川代表をサポートする秘書 三浦綺羅 謎の少年 物語の鍵を握る謎の人物

主人公の南田南と、彼女を対等な立場で支える船井湊人との関係も見どころの一つだ。

また、南を育ててきた父・誠との親子関係や、法律事務所の同僚たちとの交流を通じて、南がどのように成長していくのかにも注目したい。

「南田南弁護士は天才肌」のおすすめ視聴方法は？

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