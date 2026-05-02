LeminoでMLBを視聴する方法 無料トライアルで見られる？

MLB（メジャーリーグ）の2026年レギュラーシーズンが、4月よりLeminoでも配信されている。

本記事では、LeminoでのMLB視聴方法や無料トライアルについて紹介する。

LeminoでのMLB配信

Leminoでは4月27日より、MLB公式戦を日本時間の平日毎日1試合をライブ配信している。

ロサンゼルス・ドジャース（大谷翔平・山本由伸・佐々木朗希 所属）、シカゴ・カブス（今永昇太・鈴木誠也 所属）、トロント・ブルージェイズ（岡本和真 所属）、シカゴ・ホワイトソックス（村上宗隆 所属）ボストン・レッドソックス（吉田正尚 所属）、ニューヨーク・ヤンキースなどの人気チームのハイライトも、試合当日に配信される。なおドジャースとカブスは、レギュラーシーズンの全試合オリジナルハイライトを配信する。

無料トライアルは？

MLB公式戦のライブ配信、およびハイライトは「Leminoプレミアム」で配信される。「Leminoプレミアム」には31日間無料トライアルがあり、お得にMLBを視聴可能だ。

ライブ配信

配信試合：日本人選手が所属する球団や、世界的に注目を集めるスター選手が所属する球団中心に130試合

配信日時：日本時間平日、毎日1試合をライブ配信※天候や試合のスケジュールにより中止・延期になる場合があります

配信形態：Leminoプレミアム

ハイライト映像

コンテンツ：ニューヨーク・ヤンキースやシカゴ・ホワイトソックス、トロント・ブルージェイズなどの日本で人気の球団を中心とした注目の試合のハイライト映像に加え、ロサンゼルス・ドジャース、シカゴ・カブスは全試合オリジナルハイライト映像を提供

提供本数：毎日4～5試合分(各10分程度)

配信形態：Leminoプレミアム

LeminoでのMLB視聴方法

Lemino

映像配信サービス『Lemino』では、日本人選手が所属する球団や、世界的に注目を集めるスター選手が所属する球団を中心に、日本時間の平日毎日1試合をライブ配信する。31日間無料トライアルのある『Leminoプレミアム』にて視聴可能だ。

また、ドジャース、カブス、ブルージェイズ、ホワイトソックス、レッドソックス、ヤンキースなどの人気チームのハイライトも、試合当日に提供。ドジャースとカブスはレギュラーシーズンの全試合をハイライト配信する。（一部ハイライト映像は、Leminoにて無料配信）

MLB2026のおすすめ視聴方法

【SPOTV NOW】5/31まで年間プラン割引実施中！ドジャース戦全試合を日本語実況・解説付きで配信

SPOTV NOW

『SPOTV NOW』では、2026年5月31日まで年間プランがオトクな価格で登録できるキャンペーンを実施している。

今季も大谷翔平・山本由伸・佐々木朗希が所属するロサンゼルス・ドジャースの試合は全試合日本語実況・解説付きでライブ配信するほか、今季からMLBに挑戦する村上宗隆選手（シカゴ・ホワイトソックス）、岡本和真選手（トロント・ブルージェイズ）、今井達也選手（ヒューストン・アストロズ）ら、日本人選手が所属する球団の試合を中心に毎日1日最大8試合をライブ配信（日本語実況最大4試合）予定だ。

SPOTV NOWに登録すればライブ配信だけでなく、見逃し配信・試合ハイライト・選手ダイジェストコンテンツも視聴可能となる。

SPOTV NOWの視聴登録方法

【Amazonプライムビデオ】SPOTVチャンネルなら30日間無料体験で視聴可能！350試合以上を配信

まずはAmazonプライムビデオの登録ページにアクセス

視聴したい試合をタップ 「ライブを観る 30日間の無料体験を始める」をタップ 支払い方法は継続更新時に必要なため入力（無料体験期間内の解約なら0円） これで登録完了！すぐに視聴開始

なお、Amazonプライムの登録は自分でキャンセルをしない限り、月額600円(税込)で自動更新となるので注意が必要だ。

Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能だ。

【MLB.tv】Amazon経由なら7日間無料トライアルで視聴可能！MLB全試合配信

Amazon

まずはAmazonのMLB.tvチャンネルページにアクセス

「詳細を見る」をタップ。 支払い方法はクレジットカード、デビットカード、ドコモ・au・ソフトバンクの携帯決済、あと払いペイディに対応 これで登録完了！すぐに視聴開始

なお、MLB.tvの登録は自分でキャンセルをしない限り、月額4,220円(税込)で自動更新となるので注意が必要だ。

Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能だ。

MLB 2026｜関連情報

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。