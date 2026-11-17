サッカー日本代表は、シンガポール・ナショナルスタジアムでパラグアイ代表と対戦する。
本記事では、サッカー日本代表vsパラグアイ代表戦の放送や見逃し配信について紹介する。
サッカー日本代表vsパラグアイはいつ？試合日程・キックオフ時間
サッカー日本代表「SAMURAI BLUE」は、2026年11月17日(火)にパラグアイ代表と対戦する。
試合はシンガポール・ナショナルスタジアムで開催され、日本時間22:10にキックオフ予定。日本テレビ系列での全国生中継に加え、TVerとU-NEXTでもライブ配信される。
試合情報
詳細
対戦カード
日本代表 vs パラグアイ代表
開催日
2026年11月17日(火)
キックオフ
22:10(日本時間)
現地時間
21:10
会場
シンガポール・ナショナルスタジアム
大会名
MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE
日本vsパラグアイを無料で見るには？日テレ・TVerの放送情報
11月17日(火)の日本代表vsパラグアイ代表戦は、日本テレビ系列で全国生中継される。
また、民放公式テレビ配信サービス「TVer」でも無料ライブ配信が実施されるため、テレビだけでなくスマートフォンやPCからもリアルタイムで観戦できる。
視聴サービス
放送・配信形態
料金
日本テレビ系列
地上波全国生中継
無料
TVer
無料ライブ配信
無料
U-NEXT
ライブ・見逃し配信
対象プランへの加入が必要
ただし、TVerでは試合終了後の見逃し配信が予定されていない。無料で観戦したい場合は、試合開始時間に合わせて視聴する必要がある。
日本vsパラグアイの見逃し配信はどこで見られる？
日本代表vsパラグアイ代表戦を後から視聴したい場合は、動画配信サービス「U-NEXT」の見逃し配信が利用できる。
U-NEXTでは試合のライブ配信だけでなく、終了後の見逃し配信にも対応。日本時間22:10キックオフのため、深夜の試合をリアルタイムで観戦できない人にも適している。
項目
内容
配信サービス
U-NEXT
対象試合
日本代表vsパラグアイ代表
ライブ配信
あり
見逃し配信
あり
対象プラン
月額プラン・サッカーパック
無料トライアル
月額プラン初回31日間
追加料金
対象プラン会員は不要
U-NEXTの月額プランまたはサッカーパックの対象会員は、追加料金なしで試合を視聴できる。
また、初回31日間無料トライアルの対象者も、無料体験期間中は追加料金なしで見逃し配信を楽しめる。
なお、無料トライアルの終了後は月額料金が発生するため、継続利用しない場合は期間内に解約手続きが必要となる。
日本vsパラグアイを見逃した場合の視聴方法は？
日本vsパラグアイは日本時間22:10にキックオフするため、翌日以降に試合を見たい場合は、見逃し配信や録画視聴を活用したい。
試合終了後にフルマッチを視聴する主な方法は以下の通り。
視聴方法
試合終了後の視聴
TVer
見逃し配信予定なし
U-NEXT
見逃し配信に対応
日本テレビ系列
事前に録画していれば視聴可能
試合をリアルタイムで観戦するなら日本テレビ系列やTVer、後から見返したい場合はU-NEXTが選択肢となる。
テレビの録画環境がない場合でも、U-NEXTの見逃し配信を利用すれば、自分の好きなタイミングで日本代表戦を視聴できる。
サッカー日本代表 パラグアイ戦のおすすめ視聴方法
11月17日(火)の日本vsパラグアイは、『U-NEXT』でライブ・見逃し配信する。完全無料のブラジル戦とは異なり、「月額プラン」または「サッカーパック」の加入者向けとなる。「月額プラン」の料金は月額2,189円(税込)だが、31日間無料トライアルがあり、期間中も試合の視聴が可能だ。無料トライアル期間中に解約した場合、料金の支払いは発生しない。
U-NEXT月額プラン 31日間無料トライアルの加入方法
- U-NEXT公式サイトにアクセス
- 「まずは31日間無料トライアル」を選択
- メールアドレスなど必要情報を入力
- 無料トライアル登録完了後、配信ページから視聴を開始
サッカー日本代表｜最新情報
日本代表に関する最新情報は以下にまとめている。
- サッカー日本代表vsパラグアイ代表｜最新情報まとめ｜シンガポール遠征2026
- サッカー日本代表 最新選手名鑑・プロフィール一覧｜2026年11月国際親善試合
- 森保ジャパン最後の試合はいつ？現行体制の日程スケジュールは？
- 【11月17日】サッカー日本代表 パラグアイ戦の日程・キックオフ時間・メンバー・中継予定
- サッカー日本代表 11月のパラグアイ戦はどこで見れる？NHK、テレ朝、U-NEXT、DAZN？
※本ページの情報は2026年11月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。