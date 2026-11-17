サッカー日本代表は、シンガポール・ナショナルスタジアムでパラグアイ代表と対戦する。

本記事では、サッカー日本代表vsパラグアイ代表戦の放送や見逃し配信について紹介する。

サッカー日本代表vsパラグアイはいつ？試合日程・キックオフ時間

サッカー日本代表「SAMURAI BLUE」は、2026年11月17日(火)にパラグアイ代表と対戦する。

試合はシンガポール・ナショナルスタジアムで開催され、日本時間22:10にキックオフ予定。日本テレビ系列での全国生中継に加え、TVerとU-NEXTでもライブ配信される。

試合情報 詳細 対戦カード 日本代表 vs パラグアイ代表 開催日 2026年11月17日(火) キックオフ 22:10(日本時間) 現地時間 21:10 会場 シンガポール・ナショナルスタジアム 大会名 MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE

日本vsパラグアイを無料で見るには？日テレ・TVerの放送情報

11月17日(火)の日本代表vsパラグアイ代表戦は、日本テレビ系列で全国生中継される。

また、民放公式テレビ配信サービス「TVer」でも無料ライブ配信が実施されるため、テレビだけでなくスマートフォンやPCからもリアルタイムで観戦できる。

視聴サービス 放送・配信形態 料金 日本テレビ系列 地上波全国生中継 無料 TVer 無料ライブ配信 無料 U-NEXT ライブ・見逃し配信 対象プランへの加入が必要

ただし、TVerでは試合終了後の見逃し配信が予定されていない。無料で観戦したい場合は、試合開始時間に合わせて視聴する必要がある。

日本vsパラグアイの見逃し配信はどこで見られる？

日本代表vsパラグアイ代表戦を後から視聴したい場合は、動画配信サービス「U-NEXT」の見逃し配信が利用できる。

U-NEXTでは試合のライブ配信だけでなく、終了後の見逃し配信にも対応。日本時間22:10キックオフのため、深夜の試合をリアルタイムで観戦できない人にも適している。

項目 内容 配信サービス U-NEXT 対象試合 日本代表vsパラグアイ代表 ライブ配信 あり 見逃し配信 あり 対象プラン 月額プラン・サッカーパック 無料トライアル 月額プラン初回31日間 追加料金 対象プラン会員は不要

U-NEXTの月額プランまたはサッカーパックの対象会員は、追加料金なしで試合を視聴できる。

また、初回31日間無料トライアルの対象者も、無料体験期間中は追加料金なしで見逃し配信を楽しめる。

なお、無料トライアルの終了後は月額料金が発生するため、継続利用しない場合は期間内に解約手続きが必要となる。

日本vsパラグアイを見逃した場合の視聴方法は？

日本vsパラグアイは日本時間22:10にキックオフするため、翌日以降に試合を見たい場合は、見逃し配信や録画視聴を活用したい。

試合終了後にフルマッチを視聴する主な方法は以下の通り。

視聴方法 試合終了後の視聴 TVer 見逃し配信予定なし U-NEXT 見逃し配信に対応 日本テレビ系列 事前に録画していれば視聴可能

試合をリアルタイムで観戦するなら日本テレビ系列やTVer、後から見返したい場合はU-NEXTが選択肢となる。

テレビの録画環境がない場合でも、U-NEXTの見逃し配信を利用すれば、自分の好きなタイミングで日本代表戦を視聴できる。

サッカー日本代表 パラグアイ戦のおすすめ視聴方法

11月17日(火)の日本vsパラグアイは、『U-NEXT』でライブ・見逃し配信する。完全無料のブラジル戦とは異なり、「月額プラン」または「サッカーパック」の加入者向けとなる。「月額プラン」の料金は月額2,189円(税込)だが、31日間無料トライアルがあり、期間中も試合の視聴が可能だ。無料トライアル期間中に解約した場合、料金の支払いは発生しない。

U-NEXT月額プラン 31日間無料トライアルの加入方法

サッカー日本代表｜最新情報

日本代表に関する最新情報は以下にまとめている。

※本ページの情報は2026年11月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。