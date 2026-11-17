日本vsパラグアイは、地上波では日本テレビ系列が全国生中継し、ネットではTVerが無料ライブ配信、U-NEXTがライブ・見逃し配信を実施する。

本記事では、サッカー日本代表vsパラグアイ代表戦の日本テレビ・U-NEXTそれぞれの実況アナウンサーや解説者、中継内容の違いを紹介する。

サッカー日本代表vsパラグアイはいつ？試合日程・キックオフ時間

サッカー日本代表「SAMURAI BLUE」は、2026年11月17日(火)にシンガポール・ナショナルスタジアムでパラグアイ代表と対戦する。

試合は日本時間22:10にキックオフ予定。日本テレビ系列が地上波で全国生中継するほか、TVerとU-NEXTでもライブ配信される。

項目 内容 大会名 MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE 対戦カード 日本代表 vs パラグアイ代表 開催日 2026年11月17日(火) キックオフ時間 22:10(日本時間) 会場 シンガポール・ナショナルスタジアム

日本代表vsパラグアイの実況・解説は誰？放送局別の担当者一覧

日本代表vsパラグアイ代表戦では、日本テレビ系列とU-NEXTで異なる実況・解説陣が出演する。

地上波の日本テレビ系列では元日本代表の柿谷曜一朗が解説を担当。一方、U-NEXTでは「全力応援解説LIVE」「徹底分析解説LIVE」の2種類の中継が用意されている。

放送・配信 解説 実況 日本テレビ系列・TVer 柿谷曜一朗 山本紘之 U-NEXT「全力応援解説LIVE」 岡野雅行、久保竜彦、中澤佑二、マリンボブ 谷岡慎一 U-NEXT「徹底分析解説LIVE」 戸田和幸、林舞輝 桑原学

日本テレビ・TVerは柿谷曜一朗が解説を担当

日本テレビ系列の中継では、元日本代表の柿谷曜一朗が解説、山本紘之アナウンサーが実況を務める。

地上波の放送時間は22:05から24:09までで、最大15分の延長に対応する予定だ。

なお、TVerでも同中継が無料ライブ配信されるため、スマートフォンやPCなどからも視聴できる。

U-NEXTは応援型・戦術分析型の2チャンネルを配信

U-NEXTでは、同じ試合を異なる実況・解説で楽しめる2チャンネルのマルチ配信を実施する。

「全力応援解説LIVE」には岡野雅行、久保竜彦、中澤佑二、マリンボブが出演し、谷岡慎一が実況を担当。元日本代表選手らとともに、サポーター目線で試合を盛り上げる。

一方、「徹底分析解説LIVE」は戸田和幸と林舞輝が解説、桑原学が実況を担当する。選手のポジショニングやフォーメーション、森保一監督の采配など、戦術面を中心に試合を掘り下げる。

日本代表vsパラグアイの日テレとU-NEXTの違いは？

日本テレビ系列とU-NEXTの大きな違いは、実況・解説の内容と配信開始時間、見逃し視聴への対応だ。

日本テレビ系列は22:05から無料で生中継するのに対し、U-NEXTでは21:25から試合前番組を配信。森保一監督や選手へのインタビューなども予定されている。

比較項目 日本テレビ系列・TVer U-NEXT 中継開始時間 22:05～ 21:25～ 視聴料金 無料 対象プランへの加入が必要 実況・解説 柿谷曜一朗・山本紘之 2チャンネルから選択 中継スタイル 通常の実況・解説 全力応援・徹底分析 試合前コンテンツ 試合直前から放送 監督・選手インタビューなど 見逃し配信 TVerでは予定なし 対応 追いかけ再生 ― 対応 無料トライアル 登録不要 月額プラン初回31日間

U-NEXTではライブ配信中の追いかけ再生や、試合終了後の見逃し配信にも対応している。

また、U-NEXT月額プランの初回31日間無料トライアル対象者は、無料体験期間中に追加料金なしで試合を視聴できる。

無料でリアルタイム観戦したい場合は日本テレビ系列やTVer、実況・解説を選んで楽しみたい場合や後から試合を見返したい場合はU-NEXTが選択肢となる。

サッカー日本代表 パラグアイ戦のおすすめ視聴方法

11月17日(火)の日本vsパラグアイは、『U-NEXT』でライブ・見逃し配信する。完全無料のブラジル戦とは異なり、「月額プラン」または「サッカーパック」の加入者向けとなる。「月額プラン」の料金は月額2,189円(税込)だが、31日間無料トライアルがあり、期間中も試合の視聴が可能だ。無料トライアル期間中に解約した場合、料金の支払いは発生しない。

U-NEXT月額プラン 31日間無料トライアルの加入方法

サッカー日本代表｜最新情報

日本代表に関する最新情報は以下にまとめている。

※本ページの情報は2026年11月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。