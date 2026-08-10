ラブ上等2の配信視聴方法は？無料で見る方法は？視聴方法まとめ

Netflixの恋愛リアリティシリーズ『ラブ上等』の第2弾となる『ラブ上等2』。ヤンキー男女による予測不能な恋愛模様を描き、人気を集めている。

本記事では、『ラブ上等2』の配信視聴方法、無料視聴びの有無について紹介する。

ラヴ上等2とは？

『ラヴ上等2』は、日本全国から集まったヤンキー男女が本気の恋を追い求めるNetflixの恋愛リアリティショー『ラヴ上等』のシーズン2。2026年8月4日(火)からNetflixで独占配信されている。

シーズン2では、沖縄の碧い海を望む「羅武上等マリーンアカデミー」が舞台。漢(おとこ)6人、嬢(おんな)5人の総勢11人が参加し、本能をぶつけ合いながら本気(マジ)の愛を探していく。恋愛だけでなく、それぞれが抱える過去や後悔、仲間との絆、これからの人生に向き合う姿も見どころとなる。

スタジオMCはシーズン1からMEGUMIと永野が続投し、新たに沖縄出身のアーティスト・Awichが加入。主題歌にはSPEEDのデビュー曲「Body & Soul (Remastered 2026)」が起用されている。

ラブ上等2の配信予定は？

『ラヴ上等』シーズン2は、Netflixで独占配信されている。Netflixオリジナル番組のため、地上波テレビでの放送や、ABEMA、Amazonプライムビデオ、U-NEXTなど他の動画配信サービスでの配信は予定されていない。

シーズン2は全10話で構成され、2026年8月4日(火)から3週にわたって順次配信される。初回となる8月4日(火)にはエピソード1～4が一挙配信され、8月11日(火)にエピソード5～7、8月18日(火)に最終話を含むエピソード8～10が配信予定だ。

そのため、『ラヴ上等』シーズン2を最初から最後まで視聴する場合はNetflixへの加入が必要となる。配信スケジュールは以下の通り。

配信日 配信エピソード 配信サービス 2026年8月4日(火) エピソード1～4 Netflix 2026年8月11日(火) エピソード5～7 Netflix 2026年8月18日(火) エピソード8～10 Netflix

ラブ上等2を無料で見るには？

『ラヴ上等』シーズン2を全話無料で視聴する方法はない。本作はNetflixの完全独占配信作品となっており、ABEMAやAmazonプライムビデオ、U-NEXTなど他の動画配信サービスでは配信されていない。

また、Netflixでは無料トライアルや無料お試し期間を実施していない。そのため、『ラヴ上等』シーズン2を第1話から最終話までフルで視聴するには、Netflixの有料プランへの加入が必要となる。

地上波テレビでの無料放送も予定されていないため、現時点ではNetflixに登録して視聴するのが唯一の方法となる。

『ラヴ上等』シーズン2の無料視聴可否は以下の通り。

サービス 配信状況 無料視聴 Netflix 独占配信 不可 ABEMA 配信なし 不可 Amazonプライムビデオ 配信なし 不可 U-NEXT 配信なし 不可 地上波テレビ 放送予定なし 不可

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※「LYPプレミアム with Netflix」は、iOS版LINEバージョン26.1.0以上、Android版LINEバージョン26.1.1以上で利用できます。App StoreまたはGoogle PlayからLINEを最新バージョンにアップデートが必要

Netflix既存会員でも切り替えは可能？

すでに「Netflix」を利用中の方も、『LYPプレミアム with Netflix』に切り替えることは可能。登録時に現在利用中のNetflixアカウントと同一のEメールアドレスを使用することで、自動的に切り替えが行われる。

ただし、登録のタイミングによっては「Netflix」の月額費用と『LYPプレミアム with Netflix』の月額費用が両方発生する可能性があるため、注意したい。また、他社Netflixパッケージサービスを契約中の場合は、解約などの手続きが必要になることがある。

「Netflix」から同ランクの『LYPプレミアム with Netflix』に切り替えた場合でも価格は一切変わらず、使用できる機能も減ることはない。むしろ実質追加料金なしで「LYPプレミアム」のLINE特典が利用できるため、切り替え得となっている。

パターン①：Netflixは登録中、LYPプレミアムは未登録の場合

「LYPプレミアム with Netflix 公式入会ページ」にアクセス 「プラン詳細を見る」をタップ 「お好みのプラン」を選ぶ 手順に沿って会員登録完了 Netflixの利用開始手続きにて、現在利用中のNetflixアカウントと同一のメールアドレスを登録

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現在のLYPプレミアムをどこから登録したかによって手続きが異なる。

LINEから登録【iOS】

LINEの設定→LYPプレミアム→あなたのプレミアム特典→登録情報をタップ 登録情報ページにて、「プランを変更する」をタップ サブスクリプションの編集→全プランをタップ 登録したいプランを選択して決済 「LYPプレミアムお知らせ」の公式アカウントから届くメッセージの「確認する」をタップ Netflixのページより手順に沿って利用開始手続きを行う

LINEから登録【Android】

LINEの設定→LYPプレミアム→あなたのプレミアム特典→登録情報をタップ 登録情報ページにて、「プランを変更する」をタップ 変更可能なプランから登録したいプランを選択 「プランを変更する」をタップ 「LYPプレミアムお知らせ」の公式アカウントから届くメッセージの「確認する」をタップ Netflixのページより手順に沿って利用開始手続きを行う

LINE以外から登録（ウェブ）

一度「LYPプレミアム」を解約 「LYPプレミアム with Netflix 公式入会ページ」にアクセス 「プラン詳細を見る」をタップ 「お好みのプラン」を選ぶ 手順に沿って会員登録完了

LINE以外から登録（Yahoo!ショッピングアプリ）

App StoreまたはGoogle Playから現在登録中の「LYPプレミアム」を解約 「LYPプレミアム with Netflix 公式入会ページ」にアクセス 「プラン詳細を見る」をタップ 「お好みのプラン」を選ぶ 手順に沿って会員登録完了

※App StoreまたはGoogle Playサブスクリプションの次回更新日までは「LYPプレミアム」の解約が完了しないため、完了するまでの期間は「LYPプレミアム with Netflix」の登録は不可

※LINEトーク履歴のバックアップやアルバムのデータはLYPプレミアムの有効期限満了日から30日間保存。期間内に再登録すればデータは削除されずに引き続き利用可能

※登録完了後現在利用しているNetflixアカウントと同一のメールアドレスを入力すると、現在利用中のNetflixの視聴履歴やマイリストなどを引き継ぐことができる。

※他社Netflixプランのサービスを契約の場合は解約などの手続きが必要。

Netflixのコンテンツは？

『Netflix』では、話題の映画やドラマ・アニメ、さらにはドキュメンタリーやスポーツの注目試合などが見放題で視聴可能。特に独占・オリジナルシリーズの評価は高く、「地面師たち」「サンクチュアリ -聖域-」「クイーンズ・ギャンビット」「ストレンジャー・シングス 未知の世界」「愛の不時着」「イカゲーム」といった名作が視聴できる。さらに、劇場公開で話題を集めた「超かぐや姫！」「爆弾」なども『Netflix』の独占配信となっている。

また、「トークサバイバー！〜トークが面白いと生き残れるドラマ〜」「罵倒村」などの豪華なお笑いコンテンツも充実。幅広いジャンル・コンテンツの作品を高クオリティで多数取り揃えている。

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