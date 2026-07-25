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Amazonプライムビデオで『VIVANT』第1シーズンを配信！30日間無料体験で視聴
Aoi Fujimiya

VIVANTはAmazonプライムビデオで見れる？第1・2シーズンの配信予定は？視聴方法まとめ

VIVANTはアマプラで見れる？Amazonプライムビデオでの配信有無・第1・第2シーズンの視聴方法を紹介。

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ドラマ『VIVANT』は、TBS系日曜劇場で放送された大ヒット作品として、現在も多くの注目を集めている。

Amazonプライムビデオで『VIVANT』第1シーズンを配信！30日間無料体験で視聴

本記事では、『VIVANT』のAmazonプライムビデオでの視聴可否について紹介する。

VIVANTはAmazonプライムビデオで見れる？

ドラマ『VIVANT』は、シーズン1とシーズン2でAmazonプライムビデオでの配信状況が異なる。前作にあたるシーズン1は『Amazonプライムビデオ』で配信されており、プライム会員特典の見放題対象として視聴できる。

一方で、2026年7月26日(日)から放送開始予定の『VIVANT 2』については、Amazonプライムビデオでの配信予定は発表されていない。

作品Amazonプライムビデオでの配信状況
VIVANT シーズン1配信あり
VIVANT 2（シーズン2）配信予定なし

Amazonプライムビデオで『VIVANT』第1シーズンを配信！30日間無料体験で視聴

VIVANT2はどこで見れる？

TBS系日曜劇場『VIVANT 2』を見放題で視聴したい場合は、『U-NEXT』が主な視聴方法となる。『VIVANT 2』はU-NEXTで独占見放題配信される予定で、放送後に最新話を見逃し視聴したい人や、複数話をまとめて楽しみたい人にとって利用しやすいサービスだ。

一方で、地上波放送後の最新話のみであれば、TVerやTBS FREEで期間限定の無料見逃し配信が行われる予定となっている。ただし、TVerやTBS FREEで視聴できるのは基本的に最新話のみで、配信期間も限られているため、過去回をまとめて見たい場合は注意が必要だ。

Netflixでは前作『VIVANT』シーズン1を視聴できるが、『VIVANT 2』の配信予定は発表されていない。最新作を見放題で視聴したい場合は、U-NEXTでの配信状況をチェックしておきたい。

サービスVIVANT 2の配信状況特徴
U-NEXT独占見放題配信予定『VIVANT 2』を見放題で視聴したい場合に利用したいサービス
TVer最新話を期間限定で無料見逃し配信予定地上波放送後に無料で視聴可能。配信期間には注意
TBS FREE最新話を期間限定で無料見逃し配信予定TBS系番組の最新話を無料で視聴できる見逃し配信サービス

U-NEXTで『VIVANT』第1・2シーズンを見放題配信！無料体験で視聴

U-NEXTのおすすめ視聴方法

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ドラマ『VIVANT』は、見放題配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

  1. ▶U-NEXT公式配信ページへアクセス
  2. 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
  3. 必要情報・支払方法(もし32日後に継続利用する場合に利用)を入力
  4. 登録完了！
  5. あとは視聴するだけ！

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

【実質300円/月で20GB】U-NEXTモバイルは「ギガ永久繰り越し」でスポーツ視聴に最適

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U-NEXT MOBILE』は、U-NEXTの月額見放題プランと毎月20GBのスマホ代がまとめて2,489円/月(税込)で利用できるサービス。U-NEXTの見放題プランの月額が2,189円(税込)だが、毎月付与される1,200円分のU-NEXTポイントを使用すれば、20GBの音声通話付きeSIMが実質300円で利用できる。

ギガはすべて永久繰り越し（ストック上限は100GB）、万が一ギガが足りなくなっても1GBあたり300円、10GBで1,200円と良心的な料金設定だ。容量の心配をせずエンタメやスポーツ視聴を楽しむことができる。

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U-NEXTモバイルの加入方法

  1. 使いたいスマホ(SIMフリーまたはSIMロックが解除された対象世代のモデルeSIM対応端末)、本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)を確認。
    今の電話番号を使いたい方はMNP予約番号を取得
  2. U-NEXTモバイル特設サイト」にアクセス
  3. まずはU-NEXTの31日間無料トライアルに登録
  4. 手順に沿ってU-NEXTモバイルの開通手続きを実施

※U-NEXT MOBILEの「セット割引」は対象条件を満たせば自動的に適用。
※サッカーパックの「U23年齢割」の適用には、すでにサッカーパックを利用中の場合、「サッカーパックU23年齢割」へのプラン変更が必要です。

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U-NEXTモバイルの関連情報

※本ページの情報は2026年7月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

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