VIVANT 2はNetflixで見れる？配信予定・視聴方法まとめ

TBS系日曜劇場『VIVANT 2』は、2026年7月26日(日)から放送開始予定の注目ドラマだ。

本記事では、『VIVANT 2』がNetflixの視聴可否を紹介する。

VIVANT 2はネットフリックスで見れる？

2026年7月時点でTBS系日曜劇場『VIVANT 2』をNetflix(ネットフリックス)で視聴することはできない。前作『VIVANT』シーズン1はNetflixでも見放題配信されているが、続編となる『VIVANT 2』についてはNetflixでの配信予定は発表されていない。

『VIVANT 2』は、2026年7月26日(日)からTBS系日曜劇場で放送開始予定。見放題配信はU-NEXTでの独占配信が決定しており、NetflixやAmazonプライム・ビデオ、Huluなど、他の主要な定額制動画配信サービスでは配信されない見込みだ。

作品 Netflixでの配信状況 U-NEXTでの配信状況 VIVANT シーズン1 配信あり 配信あり VIVANT 2（シーズン2） 配信なし 独占見放題配信予定

VIVANT 2の最新話の見逃し配信は？

TBS系日曜劇場『VIVANT 2』の最新話は、地上波放送後にTVerやTBS FREEで期間限定の無料見逃し配信が行われる予定だ。放送をリアルタイムで見られなかった場合でも、最新話のみであれば無料で視聴できる可能性がある。

ただし、TVerやTBS FREEで視聴できるのは基本的に最新話のみとなる。配信期間も限られているため、複数話をまとめて見たい場合や、配信期限を気にせず視聴したい場合は注意が必要だ。

『VIVANT 2』を見放題で楽しみたい場合は、U-NEXTでの視聴が選択肢となる。U-NEXTでは『VIVANT 2』の独占見放題配信が予定されており、最新話の見逃し視聴だけでなく、前作『VIVANT』の振り返りにも利用しやすい。

サービス 配信内容 特徴 U-NEXT 独占見放題配信予定 最新作『VIVANT 2』を見放題で視聴したい場合に利用したいサービス TVer 最新話を期間限定で無料見逃し配信予定 地上波放送後に無料で視聴可能。配信期間には注意 TBS FREE 最新話を期間限定で無料見逃し配信予定 TBS系番組の最新話を無料で視聴できる見逃し配信サービス Netflix 『VIVANT 2』の配信予定なし 前作『VIVANT』シーズン1は視聴可能だが、シーズン2は未配信

U-NEXTのおすすめ視聴方法

U-NEXT

ドラマ『VIVANT』は、見放題配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

【実質300円/月で20GB】U-NEXTモバイルは「ギガ永久繰り越し」でスポーツ視聴に最適

U-NEXT

『U-NEXT MOBILE』は、U-NEXTの月額見放題プランと毎月20GBのスマホ代がまとめて2,489円/月(税込)で利用できるサービス。U-NEXTの見放題プランの月額が2,189円(税込)だが、毎月付与される1,200円分のU-NEXTポイントを使用すれば、20GBの音声通話付きeSIMが実質300円で利用できる。

ギガはすべて永久繰り越し（ストック上限は100GB）、万が一ギガが足りなくなっても1GBあたり300円、10GBで1,200円と良心的な料金設定だ。容量の心配をせずエンタメやスポーツ視聴を楽しむことができる。

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※サッカーパックの「U23年齢割」の適用には、すでにサッカーパックを利用中の場合、「サッカーパックU23年齢割」へのプラン変更が必要です。

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※本ページの情報は2026年7月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

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