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20261023 Jackson Chourio Junior Caminero(C)Getty images
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Tsutomu Maeda

【10月25日】MLBワールドシリーズ第2戦の地上波テレビ中継・ネット配信予定｜ブルワーズvsレイズ

MLBワールドシリーズ2026の第2戦、ミルウォーキー・ブルワーズvsタンパベイ・レイズの地上波テレビ中継、ネット配信予定を紹介。

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MLBワールドシリーズ2026第2戦のミルウォーキー・ブルワーズvsタンパベイ・レイズが、日本時間10月25日(日)に行われる。

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本記事では、ワールドシリーズ第2戦の地上波テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

MLBワールドシリーズ第2戦の試合日程・開始時間

MLBワールドシリーズ2026の第2戦は、日本時間10月25日(日)9:00に試合開始予定となっている。

ナ・リーグ王者のブルワーズとア・リーグ王者のレイズが対戦。第2戦はブルワーズの本拠地アメリカンファミリー・フィールドで開催される。

項目

内容

大会

MLBワールドシリーズ2026 第2戦

開始日時

10月25日(日)9:00

対戦カード

ブルワーズ vs レイズ

会場

アメリカンファミリー・フィールド

※すべて日本時間。

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ワールドシリーズ第2戦の地上波テレビ中継はある？

MLBワールドシリーズ2026の第2戦は、地上波テレビでの生中継は予定されていない。

衛星放送『NHK BS』では10月25日(日)9:00から生中継。9:00～9:30はNHK BSサブチャンネル(102ch)、9:30からはNHK BS(101ch)で放送される。

試合が12:00以降も続く場合は、NHK BSサブチャンネル(102ch)で中継を継続する。

その他、衛星放送『J SPORTS』では同日18:00から録画放送を行う。

放送局

放送時間

中継形態

NHK BSサブ(102ch)

9:00-9:30
(※中継延長時 12:00-)

生中継

NHK BS(101ch)

9:30-12:00

生中継

J SPORTS

18:00-23:00

録画放送

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ワールドシリーズ第2戦のネット配信予定

MLBワールドシリーズ2026の第2戦は、Amazonプライムビデオ『SPOTVチャンネル』でライブ配信する。プライム会員は追加料金なしで視聴でき、初回30日間無料体験も利用可能だ。

その他、『SPOTV NOW』『MLB.tv(Amazon)』『Lemino(SPOTVパック)』でもライブ配信される。

なお、SPOTV NOWでは第1戦を無料ライブ配信したが、第2戦は有料会員登録が必要だ。

チャンネル

配信形態

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なお、MLB.tvの登録は自分でキャンセルをしない限り、月額4,220円(税込)で自動更新となるので注意が必要だ。

Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能だ。

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