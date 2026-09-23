「第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)」のバドミントン女子団体決勝で、日本代表と中国代表が対戦する。

本記事では、バドミントン団体決勝のテレビ放送・ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

【9/24】バドミントン女子団体決勝｜開始時間・対戦カード

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アジア大会2026バドミントン女子団体決勝は、9月24日(木)に一宮市総合体育館で開催される。

対戦カードは日本代表vs中国代表。試合の開始時刻は午前9:30に予定されている。

大会：第20回アジア競技大会 バドミントン女子団体 決勝

開始日時：2026年9月24日(木)午前9:30

対戦カード：日本 vs 中国

会場：一宮市総合体育館

バドミントン女子団体決勝のテレビ放送・ネット配信予定

アジア大会2026バドミントン女子団体決勝は『U-NEXT』が独占ライブ配信を行うため、地上波『TBS系列』や『TVer』での中継・配信はない。

『U-NEXT』では9月24日(木)9:20からライブ配信予定となっている。

サービス 視聴 U-NEXT

(31日間無料トライアル) ライブ配信 9:20～

視聴はこちら TBS系列 中継なし TVer 配信なし

※試合日・中継予定は変更となる場合があります。最新情報は大会およびU-NEXT公式サイトよりご確認ください。

バドミントン女子団体 日本代表メンバーは？

アジア大会2026のバドミントン女子団体には、山口茜、宮崎友花、奥原希望ら10名が日本代表として招集されている。

選手名 所属 山口茜 再春館製薬所 宮崎友花 ACT SAIKYO 奥原希望 東京都バドミントン協会 郡司莉子 再春館製薬所 福島由紀 岐阜Bluvic 松本麻佑 ほねごり相模原 中西貴映 BIPROGY 岩永鈴 BIPROGY 保原彩夏 ヨネックス 田口真彩 ACT SAIKYO

バドミントン女子団体決勝はU-NEXTが独占ライブ配信！

U-NEXT

『U-NEXT』はアジア大会2026の20競技以上を最大7チャンネルでライブ配信予定。

今回のバドミントン女子団体決勝のように地上波『TBS系列』で放送されない競技も多く中継対象となる。アジア大会は見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。

U-NEXT無料トライアル登録方法

▶【U-NEXT公式】アジア競技大会2026視聴ページへアクセス 「まずは31日間無料トライアル」をタップ 必要情報・支払方法(32日目以降も継続利用する場合に使用)を入力 登録完了 配信ページから視聴する

※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内に解約可能。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。

アジア大会2026の関連情報

【大会日程・視聴方法】

【バドミントン】

※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。