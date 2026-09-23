「第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)」のバドミントン女子団体決勝で、日本代表と中国代表が対戦する。
本記事では、バドミントン団体決勝のテレビ放送・ネット配信予定、視聴方法を紹介する。
【9/24】バドミントン女子団体決勝｜開始時間・対戦カードGetty Images
アジア大会2026バドミントン女子団体決勝は、9月24日(木)に一宮市総合体育館で開催される。
対戦カードは日本代表vs中国代表。試合の開始時刻は午前9:30に予定されている。
- 大会：第20回アジア競技大会 バドミントン女子団体 決勝
- 開始日時：2026年9月24日(木)午前9:30
- 対戦カード：日本 vs 中国
- 会場：一宮市総合体育館
バドミントン女子団体決勝のテレビ放送・ネット配信予定
アジア大会2026バドミントン女子団体決勝は『U-NEXT』が独占ライブ配信を行うため、地上波『TBS系列』や『TVer』での中継・配信はない。
『U-NEXT』では9月24日(木)9:20からライブ配信予定となっている。
サービス
視聴
U-NEXT
ライブ配信 9:20～
TBS系列
中継なし
TVer
配信なし
※試合日・中継予定は変更となる場合があります。最新情報は大会およびU-NEXT公式サイトよりご確認ください。
バドミントン女子団体 日本代表メンバーは？
アジア大会2026のバドミントン女子団体には、山口茜、宮崎友花、奥原希望ら10名が日本代表として招集されている。
選手名
所属
山口茜
再春館製薬所
宮崎友花
ACT SAIKYO
奥原希望
東京都バドミントン協会
郡司莉子
再春館製薬所
福島由紀
岐阜Bluvic
松本麻佑
ほねごり相模原
中西貴映
BIPROGY
岩永鈴
BIPROGY
保原彩夏
ヨネックス
田口真彩
ACT SAIKYO
バドミントン女子団体決勝はU-NEXTが独占ライブ配信！U-NEXT
『U-NEXT』はアジア大会2026の20競技以上を最大7チャンネルでライブ配信予定。
今回のバドミントン女子団体決勝のように地上波『TBS系列』で放送されない競技も多く中継対象となる。アジア大会は見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。
『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。
U-NEXT無料トライアル登録方法
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- 必要情報・支払方法(32日目以降も継続利用する場合に使用)を入力
- 登録完了
- 配信ページから視聴する
※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内に解約可能。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。
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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。